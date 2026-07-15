Les passionnés de football attendent avec impatience une finale explosive de la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La Fédération internationale de football (FIFA) a porté à 48 le nombre d’équipes participantes, une innovation appliquée dès cette édition qui a débuté le 11 juin.

L’Espagne a été la première à se qualifier pour la finale après avoir dominé la France 2-0, et elle espère soulever son deuxième titre, le premier depuis son sacre en Afrique du Sud en 2010.

L’Argentine a réédité son exploit de la dernière édition en battant l’Angleterre et vise désormais un doublé historique.

Dans les lignes qui suivent, vous trouverez la date de la finale, les chaînes qui la diffuseront, les compositions probables et l’historique des confrontations.