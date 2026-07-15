Mosaab Salah

Rédacteur en chef de Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le journalisme sportif en 2016, en me spécialisant dans la couverture du football mondial, avec un intérêt particulier pour le football espagnol et les grandes ligues européennes. J’ai ensuite évolué en 2021 vers le SEO dans les médias sportifs. Cette transition m’a permis de combiner ma passion avec les outils numériques modernes. En 2025, je suis devenu rédacteur en chef.

Ma passion pour le football a commencé en 2006 avec Andrés Iniesta. Depuis, le FC Barcelone occupe une place spéciale dans mon cœur. Le match contre le PSG en 2017 (6-1) reste mon souvenir le plus marquant.

Je me spécialise aujourd’hui dans l’analyse tactique et les stratégies SEO, ce qui m’a permis d’accéder au poste de rédacteur en chef.

Mon équipe type comprend Neuer; Alves, Van Dijk, Piqué, Lahm; Busquets, Iniesta, Xavi; Messi, Ronaldo et Cristiano.

Parmi mes articles marquants :

– L’effondrement de Neymar…

– Le temps comme une épée…

– Cristiano Ronaldo déclare…

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