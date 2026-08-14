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Traduit par

Fin dramatique : deux récits contradictoires derrière l'effondrement du transfert de la star du Maroc

Mercato
LaLiga
N. Aguerd
Maroc
Real Sociedad
Marseille
Ligue 1
Espagne
Maroc
France

Dans un marché des transferts imprévisible, rares sont les événements qui suscitent autant de remous que l'effondrement d'une transaction à une seule étape de sa signature. C'est exactement ce qu'a vécu la Real Sociedad ces dernières heures avec Nayef Aguerd.

La star marocaine, appartenant aux rangs de Marseille, s'était pratiquement mise d'accord sur tout pour porter le maillot de la Sociedad. 

Il y avait une entente entre les deux clubs, la volonté du joueur de finaliser son transfert était totale, et il ne restait plus à l'opération que les procédures habituelles liées à la visite médicale.

Mais lors d'un dénouement dramatique et étrange, aussi inhabituel soit-il, la transaction s'est totalement effondrée à la dernière minute.

Le journal « Mundo Deportivo » a précisé que l'échec de l'opération a ouvert la porte à deux récits contradictoires sur les véritables raisons ayant conduit à faire capoter l'accord, alors que le joueur était sur le point d'arriver au stade d'Anoeta.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Le récit de Nayef Aguerd

    D'un côté, il y a la version émanant du cercle le plus proche du joueur. Selon cette version, le facteur décisif a été une conversation directe entre Aguerd et l'entraîneur de la Real Sociedad, Sergio Francisco. Pardon, entre Aguerd et Pellegrino Matarazzo.

    Au cours de cette conversation, l'entraîneur américain a fait part au joueur de la nécessité urgente d'afficher son niveau dès la première minute, tout en devant occuper immédiatement une place de titulaire afin de disputer la série de matches difficiles qui attend la Sociedad, à savoir 8 rencontres avant la trêve internationale.

    Le défenseur revenant d'une longue période d'inactivité, après avoir subi une intervention chirurgicale en mars dernier en raison d'une inflammation gênante au niveau du pubis, le joueur a lui-même estimé que se soumettre à de telles exigences physiques intenses, sans bénéficier d'une période préalable pour retrouver le rythme des matches, représentait un risque. Il a donc décidé de suspendre l'opération.

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  • Nayef Aguerd(C)Getty Images

    L'histoire de la Real Sociedad

    Mais de l'intérieur de la Real Sociedad, la situation apparaît sous un jour bien différent.

    Selon les informations révélées par le journal Noticias de Gipuzkoa, la clé du désaccord résidait dans le volet médical.

    En effet, après que le joueur eut passé un examen médical préliminaire en France sous la supervision du staff médical de son club d'origine, les rapports transmis à la Sociedad ont suscité de sérieux doutes au sein du club basque.

    Le département médical de la Real Sociedad a émis des réserves quant aux résultats des examens, qui ne garantissaient pas que le défenseur central, après des mois d'éloignement de la compétition en raison de l'opération chirurgicale à la région du pubis, serait en mesure de jouer sans ressentir de douleur.

    Le club craignait que le joueur, compte tenu de son état actuel, ne puisse pas retrouver le niveau physique adéquat pour rivaliser à pleine puissance et avec des garanties suffisantes.

    Malgré la grande différence entre les deux versions, elles se rejoignent sur un point incontestable : le besoin pressant de la Real Sociedad. L'équipe basque ne cherchait pas une recrue pour l'avenir ou un pari à long terme, mais une solution capable d'avoir un impact immédiat sur la ligne défensive.

    La ligne défensive de la Real Sociedad souffre actuellement d'un manque criant d'effectif, en raison des problèmes physiques dont souffre Jon Pacheco, tandis que l'équipe ne dispose que d'un nombre limité de défenseurs centraux, à savoir Jon Martín, qui possède une licence de l'équipe réserve, et Zubeldia, ainsi que le très jeune Beitia.

    C'est pour cette raison que le besoin de recruter un défenseur central gaucher doté d'expérience et de leadership était, et demeure, une priorité absolue pour la Real Sociedad, qui poursuit cet objectif tout au long du mercato estival.

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