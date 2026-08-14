Fin dramatique : deux récits contradictoires derrière l'effondrement du transfert de la star du Maroc

Dans un marché des transferts imprévisible, rares sont les événements qui suscitent autant de remous que l'effondrement d'une transaction à une seule étape de sa signature. C'est exactement ce qu'a vécu la Real Sociedad ces dernières heures avec Nayef Aguerd.

La star marocaine, appartenant aux rangs de Marseille, s'était pratiquement mise d'accord sur tout pour porter le maillot de la Sociedad.

Il y avait une entente entre les deux clubs, la volonté du joueur de finaliser son transfert était totale, et il ne restait plus à l'opération que les procédures habituelles liées à la visite médicale.

Mais lors d'un dénouement dramatique et étrange, aussi inhabituel soit-il, la transaction s'est totalement effondrée à la dernière minute.

Le journal « Mundo Deportivo » a précisé que l'échec de l'opération a ouvert la porte à deux récits contradictoires sur les véritables raisons ayant conduit à faire capoter l'accord, alors que le joueur était sur le point d'arriver au stade d'Anoeta.