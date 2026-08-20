Aston Villa a identifié Tomori comme un possible renfort défensif alors que le transfert de Konsa vers Arsenal se rapproche de sa conclusion. Les Gunners se sont accordés sur une indemnité, annoncée à plus de 50 M€, pour l’international anglais, avec l’objectif de compenser les absences de longue durée de William Saliba et Jurrien Timber. Le club des Midlands se prépare donc à un important remaniement en défense, tandis qu’Emery cherche à entretenir la dynamique construite au cours des deux dernières saisons.

Selon des informations de la Gazzetta dello Sport, Tomori est ouvert à un transfert à Villa Park et privilégie cette option à d’autres destinations potentielles, alors que des discussions entre les deux parties ont déjà commencé. Le défenseur anglais a d’abord rejoint l’AC Milan sous forme de prêt en janvier 2021 avant de s’y engager définitivement plus tard cet été-là. Depuis son arrivée à San Siro, Tomori est devenu un cadre de la défense rossonera, avec 214 apparitions, pour un bilan de sept buts et six passes décisives.