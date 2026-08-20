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Fikayo Tomori apparaît comme une cible d’Aston Villa, alors qu’Ezri Konsa est en partance pour Arsenal
Aston Villa identifie Tomori comme remplaçant de Konsa
Aston Villa a identifié Tomori comme un possible renfort défensif alors que le transfert de Konsa vers Arsenal se rapproche de sa conclusion. Les Gunners se sont accordés sur une indemnité, annoncée à plus de 50 M€, pour l’international anglais, avec l’objectif de compenser les absences de longue durée de William Saliba et Jurrien Timber. Le club des Midlands se prépare donc à un important remaniement en défense, tandis qu’Emery cherche à entretenir la dynamique construite au cours des deux dernières saisons.
Selon des informations de la Gazzetta dello Sport, Tomori est ouvert à un transfert à Villa Park et privilégie cette option à d’autres destinations potentielles, alors que des discussions entre les deux parties ont déjà commencé. Le défenseur anglais a d’abord rejoint l’AC Milan sous forme de prêt en janvier 2021 avant de s’y engager définitivement plus tard cet été-là. Depuis son arrivée à San Siro, Tomori est devenu un cadre de la défense rossonera, avec 214 apparitions, pour un bilan de sept buts et six passes décisives.
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Ruben Amorim ouvre la voie à un départ de Milan
Le timing de l’intérêt de Villa coïncide avec une période de transition à San Siro. Ruben Amorim a pris les commandes de l’AC Milan cet été, avec l’objectif de rendre leur lustre d’antan aux géants italiens après une campagne décevante qui les a vus terminer cinquièmes de Serie A et manquer une qualification pour la Ligue des champions. Dans le cadre de la nouvelle vision du technicien portugais, Tomori fait partie des plusieurs joueurs de premier plan, aux côtés du milieu de terrain Youssouf Fofana, qui ont été informés qu’ils étaient libres de partir lors du mercato en cours.
Alors que l’équipe d’Emery continue d’évaluer d’autres options défensives, les prochains jours devraient être décisifs dans les négociations. Milan pourrait réclamer un montant de l’ordre de 10 à 15 M€ pour le défenseur, des fonds que le club entend réinvestir dans le recrutement d’un défenseur central pour le remplacer. Un éventuel accord pour Tomori interviendrait après un mercato déjà chargé pour Villa, qui a déjà renforcé son effectif avec les arrivées de Johan Manzambi en provenance de Fribourg, Joao Gomes en provenance de Wolverhampton, Matteo Ruggeri en provenance de l’Atletico Madrid et Zion Suzuki en provenance de Parme.
Une expérience confirmée en Angleterre et une culture de la gagne
Tomori n’est pas étranger aux exigences du football anglais, lui qui a déjà disputé 27 matches avec Chelsea, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Sa progression en Angleterre a aussi été façonnée par de précieux prêts en Championship à Brighton & Hove Albion, Hull City et Derby County avant son départ à l’étranger.
Pendant son passage en Italie, le défenseur s’est forgé un palmarès de vainqueur, en aidant l’AC Milan à remporter le titre de Serie A en 2021-2022 et la Supercoupe d’Italie en 2024-2025. Cette expérience des titres fait de lui une cible attractive pour Aston Villa, qui cherche à s’appuyer sur son triomphe en Ligue Europa la saison dernière et à se préparer aux défis de la Ligue des champions cette saison.
- AFP
Villa reconstruit son effectif après des départs majeurs et une défaite en Supercoupe
Aston Villa souhaite poursuivre son processus de reconstruction après le départ de plusieurs figures clés cet été. L’effectif a enregistré des départs majeurs, notamment celui de Youri Tielemans vers Manchester United, de Morgan Rogers à Chelsea, et de Lucas Digne au Paris Saint-Germain, poussant Emery à remodeler ses options avant une campagne exigeante.
Villa a lancé sa saison par une courte défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l’UEFA. L’équipe d’Emery cherchera désormais à rebondir au moment d’entamer sa campagne de Premier League avec un déplacement sur la pelouse de Brighton dimanche.
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