FIGC : Malagò a pris une licence de dirigeant accompagnateur à l’Aniene Calcio a 5

Après les polémiques et les questions juridiques qui ont conduit à la mise sous tutelle de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò a pris une licence auprès de la FIGC avec le Circolo canottieri Aniene en tant que dirigeant accompagnateur de l’équipe de futsal. C’est ce qu’a appris l’ANSA. La Ligue de Serie A a réaffirmé son plein soutien à sa candidature pour un nouveau mandat à la présidence de la fédération lors de l’assemblée du 14 décembre prochain.



