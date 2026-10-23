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Gianluca Minchiotti
Traduit par

FIGC : Malagò a pris une licence de dirigeant accompagnateur à l’Aniene Calcio a 5

Italie
Serie A

L’actuel commissaire sera de nouveau candidat à la présidence de la FIGC lors des élections de décembre.

Après les polémiques et les questions juridiques qui ont conduit à la mise sous tutelle de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò a pris une licence auprès de la FIGC avec le Circolo canottieri Aniene en tant que dirigeant accompagnateur de l’équipe de futsal. C’est ce qu’a appris l’ANSA. La Ligue de Serie A a réaffirmé son plein soutien à sa candidature pour un nouveau mandat à la présidence de la fédération lors de l’assemblée du 14 décembre prochain.


  • Le Canottieri Aniene, dont Malagò est président d’honneur, s’est de nouveau affilié à la Fédération italienne de football cette saison et participe, en futsal, au championnat de Serie D.

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