Feyenoord-Inter EN DIRECT à 21 h : les dernières infos sur les compositions et un doute pour Chivu

Ce n’est pas un match de la dernière chance, mais si l’Inter veut encore espérer terminer parmi les huit premières équipes de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027, directement qualificatives pour les huitièmes de finale, elle doit impérativement s’imposer ce soir à 21 heures au De Kuip de Rotterdam face au Feyenoord.
L’Inter reste sur une victoire 1-0 contre le Shakhtar Donetsk et a absolument besoin de prendre à nouveau les trois points pour poursuivre son parcours européen, compliqué par deux défaites consécutives face à Bruges et au Real Madrid. Les Néerlandais, eux, restent sur une défaite 1-0 sur la pelouse du Betis.
FEYENOORD-INTER
BUTEURS : -