45' - Zielinski progresse balle au pied jusqu’aux abords de la surface adverse et décoche une nouvelle frappe, du gauche cette fois. Ernst plonge et détourne le ballon.

43' OCCASION - Un ballon en profondeur trouve Ferri, qui manque son contrôle alors qu’il est seul face à Martinez, mais sert involontairement Read, lancé à sa suite. Sa reprise du droit, sans contrôle, passe au-dessus.

38' OCCASION - Barella maîtrise de première un ballon aérien et sert Zielniski. Celui-ci se libère à l’entrée de la surface d’une feinte de corps, puis tente une frappe qui passe de peu à côté.

34' BUT - Dimarco s’appuie sur Barella et l’Inter parvient à renverser le jeu vers la droite, pour Spence. L’Anglais entre dans la surface et tente un centre-tir dévié, qui s’élève vers le second poteau. Pio Esposito y surgit et marque de la tête avec l’aide de la barre transversale.

30' OCCASION - Moussa efface Dimarco comme un plot dans la surface et déborde jusqu’à la ligne de but, obligeant Martinez à sortir à ses pieds. Le joueur de couloir tente un lob, mais le gardien espagnol s’interpose d’un superbe arrêt.

19' FRAYEUR POUR L’INTER - Sur un long ballon du Feyenoord, Akanji et Josep Martinez ne se comprennent pas. Le défenseur dégage mal et enlève le ballon au gardien, sorti loin de sa cage. Finalement, Ezechiel manque son contrôle dans la surface et permet à Martinez d’intervenir pour capter le ballon.

18' Erreur du gardien Ernst, qui manque sa relance au pied et permet à l’Inter de récupérer le ballon dans la surface. Après un cafouillage, Thuram tente une frappe, mais le gardien se rattrape en l’arrêtant.

14' OCCASION - Spence atteint la ligne de but côté droit, mais dose mal son centre. Le ballon parvient toutefois directement à gauche, où arrive Federico Dimarco. Le latéral reprend de première, mais Read dévie en corner.

8' BUT - Monté aux avant-postes, Bisseck déséquilibre d’abord Valente et permet à Pio Esposito de récupérer le ballon. Il prend ensuite les choses en main et bat Ernst d’une frappe enroulée du gauche vers le poteau opposé.

3' CARTON JAUNE - Hakan Calhanoglu est déjà averti après un tacle glissé sur Ferri sans toucher le ballon. L’arbitre Nyberg se montre sévère et sort un carton jaune, malgré les vives protestations du Turc.

0' Coup d’envoi à 21 h au De Kuip de Rotterdam

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