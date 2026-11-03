Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Feyenoord-Inter 0-2 EN DIRECT : Pio Esposito double la mise !

Feyenoord
Inter
Ligue des Champions
Feyenoord vs Inter

Suivez Feyenoord-Inter : match de la 4e journée de la Ligue des champions

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant
Prochains matchs
HEE

HEE

Eredivisie

08 nov. 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 nov. 2026

COM

COM

Ce n’est pas encore la dernière chance, mais si l’Inter veut encore espérer terminer parmi les 8 premières équipes de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027, directement qualifiées pour les huitièmes de finale, elle doit impérativement s’imposer lors du match de 21 h au De Kuip de Rotterdam face au Feyenoord.

L’Inter reste sur une victoire 1-0 contre le Shakhtar Donetsk et a absolument besoin de prendre à nouveau trois points pour poursuivre son parcours européen, compliqué par deux défaites consécutives face à Bruges et au Real Madrid. Les Néerlandais, eux, restent sur une défaite 1-0 sur le terrain du Betis.

FEYENOORD-INTER 0-2

BUTEURS : 8’ Bisseck (I), 34’ Pio Esposito (I)

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    45' - Zielinski progresse balle au pied jusqu’aux abords de la surface adverse et décoche une nouvelle frappe, du gauche cette fois. Ernst plonge et détourne le ballon.

    43' OCCASION - Un ballon en profondeur trouve Ferri, qui manque son contrôle alors qu’il est seul face à Martinez, mais sert involontairement Read, lancé à sa suite. Sa reprise du droit, sans contrôle, passe au-dessus.

    38' OCCASION - Barella maîtrise de première un ballon aérien et sert Zielniski. Celui-ci se libère à l’entrée de la surface d’une feinte de corps, puis tente une frappe qui passe de peu à côté.

    34' BUT - Dimarco s’appuie sur Barella et l’Inter parvient à renverser le jeu vers la droite, pour Spence. L’Anglais entre dans la surface et tente un centre-tir dévié, qui s’élève vers le second poteau. Pio Esposito y surgit et marque de la tête avec l’aide de la barre transversale.

    30' OCCASION - Moussa efface Dimarco comme un plot dans la surface et déborde jusqu’à la ligne de but, obligeant Martinez à sortir à ses pieds. Le joueur de couloir tente un lob, mais le gardien espagnol s’interpose d’un superbe arrêt.

    19' FRAYEUR POUR L’INTER - Sur un long ballon du Feyenoord, Akanji et Josep Martinez ne se comprennent pas. Le défenseur dégage mal et enlève le ballon au gardien, sorti loin de sa cage. Finalement, Ezechiel manque son contrôle dans la surface et permet à Martinez d’intervenir pour capter le ballon.

    18' Erreur du gardien Ernst, qui manque sa relance au pied et permet à l’Inter de récupérer le ballon dans la surface. Après un cafouillage, Thuram tente une frappe, mais le gardien se rattrape en l’arrêtant.

    14' OCCASION - Spence atteint la ligne de but côté droit, mais dose mal son centre. Le ballon parvient toutefois directement à gauche, où arrive Federico Dimarco. Le latéral reprend de première, mais Read dévie en corner.

    8' BUT - Monté aux avant-postes, Bisseck déséquilibre d’abord Valente et permet à Pio Esposito de récupérer le ballon. Il prend ensuite les choses en main et bat Ernst d’une frappe enroulée du gauche vers le poteau opposé.

    3' CARTON JAUNE - Hakan Calhanoglu est déjà averti après un tacle glissé sur Ferri sans toucher le ballon. L’arbitre Nyberg se montre sévère et sort un carton jaune, malgré les vives protestations du Turc.

    0' Coup d’envoi à 21 h au De Kuip de Rotterdam

    TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • FEYENOORD-INTER : LA FEUILLE DE MATCH

    Feyenoord - Inter 0-2

    Buteurs : Bisseck (8e, I), Pio Esposito (34e, I)

    Feyenoord (4-2-3-1) : Ernst ; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez ; Targhalline, Vanhoutte, Zechiel ; Moussa, Ferri, Valente.

    Remplaçants : Kastenmeier, Bossin, Watanabe, Gonçalo Borges, Steijn, Nelson, Deijl, Van Den Elshout, Diarra, Van Persie, Schaken, Slory.

    Entraîneur : Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2) : Josep Martínez ; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto ; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco ; Thuram, Pio Esposito.

    Remplaçants : Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Bonny, Diouf, Mkhitaryan, Pavard, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli.

    Entraîneur : Chivu.

    Arbitre : Nyberg (SVE)

    Avertis : Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

    Expulsés : -

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
HEE

HEE

Eredivisie

08 nov. 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 nov. 2026

COM

COM