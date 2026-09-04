Le groupe pour la Ligue des champions étant désormais officiellement bouclé, le Real Madrid doit maintenant rapidement se reconcentrer sur ses obligations nationales à fort enjeu. L’équipe de Mourinho prépare un match difficile contre le Real Betis à La Cartuja, avec des débutants comme Sergio Martinez qui ont déjà été appelés chez les seniors. Alors que le Real Madrid gère ses obstacles nationaux immédiats, Mendy sera contraint de suivre cela depuis le bord du terrain et de se concentrer sur sa rééducation.