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Ferland Mendy écarté du groupe du Real Madrid en Ligue des champions par Jose Mourinho
Une absence européenne notable
Ferland Mendy a subi un sérieux contretemps après avoir été écarté de l’effectif du Real Madrid pour la phase de ligue de la Ligue des champions à venir. Le défenseur français, qui a subi une blessure vers la fin de la saison dernière, ne figure pas sur la liste officielle de l’UEFA soumise par le club. Son absence notable intervient alors que Jose Mourinho finalise son groupe continental avant leur match d’ouverture la semaine prochaine au Santiago Bernabeu contre l’Inter Milan.
- AFP
Inclusion d’autres stars blessées
Alors que Mendy est totalement absent, Mourinho a choisi d’inclure d’autres absents de longue date pour blessure dans ses plans européens. Eder Militao et Rodrygo ont tous deux été enregistrés avec succès aux côtés du reste des stars de l’équipe première du club. Cette décision met en lumière le délicat exercice d’équilibre du staff technique, qui gère la profondeur d’effectif et la condition physique avant une éprouvante campagne européenne.
Le jeune talent renforce les rangs
La liste A de Mourinho comporte peu de surprises, mais la liste B a été considérablement renforcée par des talents émergents prometteurs issus de la Castilla du club. Au total, 11 joueurs de l’équipe de jeunes ont été inclus, dont la nouvelle recrue Sergio Martinez, qui s’est vu attribuer le numéro 38. Des jeunes prometteurs comme les gardiens Sergio Mestre et Javi Navarro, ainsi que des défenseurs comme Fortea et Joan Martinez, offrent de précieuses solutions de rechange.
L’attention se tourne vers les compétitions nationales
Le groupe pour la Ligue des champions étant désormais officiellement bouclé, le Real Madrid doit maintenant rapidement se reconcentrer sur ses obligations nationales à fort enjeu. L’équipe de Mourinho prépare un match difficile contre le Real Betis à La Cartuja, avec des débutants comme Sergio Martinez qui ont déjà été appelés chez les seniors. Alors que le Real Madrid gère ses obstacles nationaux immédiats, Mendy sera contraint de suivre cela depuis le bord du terrain et de se concentrer sur sa rééducation.
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