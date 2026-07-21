Selon le magazine « kicker », le FC Bayern aurait encaissé jusqu’à 13 millions d’euros grâce au transfert de Noel Aseko à l’Eintracht Francfort. Toutefois, près d’un million d’euros de cette somme reviendra à Hanovre 96.

Selon Bild, le club de Basse-Saxe s’est garanti, lors du rachat direct par le club bavarois, une participation à la revente du joueur de l’équipe d’Allemagne U21 à hauteur de 950 000 euros. Aseko a d’abord passé un an et demi en prêt chez le club de deuxième division, avant que les Hanovriens n’exercent leur option d’achat en mai et ne l’engagent définitivement pour seulement un million d’euros.

Mais le jeune milieu, révélation de la deuxième division allemande lors de sa deuxième saison à Hanovre, a convaincu le Bayern d’activer sa clause de rachat à 2,5 millions d’euros. Le club bavarois devait ainsi soit l’intégrer à son effectif pour compenser les départs de Raphael Guerreiro et Leon Goretzka, soit le céder à nouveau à un prix bien plus élevé. Finalement, c’est cette seconde option qui a prévalu : le joueur a signé un contrat jusqu’en 2031 à Francfort.

« J’ai eu des échanges très intenses avec la direction et l’entraîneur », a-t-il expliqué lors de sa présentation officielle en Hesse lundi. Il a notamment eu une « bonne discussion » avec Vincent Kompany, qui lui a clairement précisé le rôle qu’il lui réservait au Bayern.

Cette franchise n’a toutefois pas suffi à le convaincre de rester. « Il a été honnête avec moi, j’ai donc été honnête avec lui, et c’est ainsi que l’affaire avec l’Eintracht s’est conclue », a expliqué Aseko, qui se compare volontiers à N’Golo Kanté.