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FC Bayern Munich : le club doit s’acquitter d’une partie de l’indemnité de transfert de Noel Aseko

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N. Aseko-Nkili
Bayern Munich
Eintracht Francfort

Sur les 13 millions d’euros que devrait rapporter le transfert de Noel Aseko au FC Bayern, près d’un million échappera au club champion en titre. Actualités et rumeurs autour du FCB.

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    FC Bayern, Actualités : le FCB doit reverser une partie des revenus générés par le transfert d'Aseko

    Selon le magazine « kicker », le FC Bayern aurait encaissé jusqu’à 13 millions d’euros grâce au transfert de Noel Aseko à l’Eintracht Francfort. Toutefois, près d’un million d’euros de cette somme reviendra à Hanovre 96.

    Selon Bild, le club de Basse-Saxe s’est garanti, lors du rachat direct par le club bavarois, une participation à la revente du joueur de l’équipe d’Allemagne U21 à hauteur de 950 000 euros. Aseko a d’abord passé un an et demi en prêt chez le club de deuxième division, avant que les Hanovriens n’exercent leur option d’achat en mai et ne l’engagent définitivement pour seulement un million d’euros.

    Mais le jeune milieu, révélation de la deuxième division allemande lors de sa deuxième saison à Hanovre, a convaincu le Bayern d’activer sa clause de rachat à 2,5 millions d’euros. Le club bavarois devait ainsi soit l’intégrer à son effectif pour compenser les départs de Raphael Guerreiro et Leon Goretzka, soit le céder à nouveau à un prix bien plus élevé. Finalement, c’est cette seconde option qui a prévalu : le joueur a signé un contrat jusqu’en 2031 à Francfort.

    « J’ai eu des échanges très intenses avec la direction et l’entraîneur », a-t-il expliqué lors de sa présentation officielle en Hesse lundi. Il a notamment eu une « bonne discussion » avec Vincent Kompany, qui lui a clairement précisé le rôle qu’il lui réservait au Bayern. 

    Cette franchise n’a toutefois pas suffi à le convaincre de rester. « Il a été honnête avec moi, j’ai donc été honnête avec lui, et c’est ainsi que l’affaire avec l’Eintracht s’est conclue », a expliqué Aseko, qui se compare volontiers à N’Golo Kanté.

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  • FC Bayern, Actualités : le transfert du jeune talent Olaya va-t-il se concrétiser ?

    En décembre dernier, le transfert de Virgilio Olaya, jeune défenseur central de 18 ans considéré comme un véritable joyau, du SD Aucas, club de première division équatorienne, vers le FC Bayern, semblait n'être plus qu'une simple formalité. Mais la situation aurait depuis changé.

    Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Rudy Galetti, aucun accord n’a jamais été trouvé entre le joueur et le Bayern, si bien que la course au recrutement de ce jeune talent défensif serait « totalement ouverte ». Si le club bavarois reste intéressé, l’Olympique lyonnais et l’AC Milan auraient également manifesté un intérêt concret pour Olaya.

  • FC Bayern : le programme estival après la Coupe du monde 2026

    DateÉvénement
    20 juillet 2026Début de la préparation des professionnels
    25 juillet 2026Match amical contre Wehen Wiesbaden
    Du 27 au 30 juillet 2026Stage d’entraînement au lac de Tegernsee
    30 juillet 2026Match amical contre Rottach-Egern
    Du 1^(er) au 8 août 2026Audi Summer Tour en Corée du Sud
    15 août 2026Telekom Cup contre le RB Leipzig

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