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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs – « Ça ressemble à un départ » : Max Eberl doit-il vraiment quitter le FCB ?

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A. Davies
M. Neuer

Les jours de Max Eberl, directeur sportif du FC Bayern Munich, semblent bel et bien comptés. Par ailleurs, de mauvaises nouvelles concernent Alphonso Davies. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Hoeneß accuse Matthäus d’avoir fait capoter le transfert de Woltemade au Bayern
  • Par ailleurs, des tensions agiteraient les coulisses du club bavarois.
  • « Ça va être difficile » : peu d’espoir pour les joueurs prêtés par le club bavarois.
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich : Badstuber anticipe le départ d’Eberl

    Selon l’ancien défenseur du Bayern Munich, Holger Badstuber, le directeur sportif Max Eberl pourrait bientôt quitter le club le plus titré d’Allemagne.

    « Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Comment veulent-ils s’organiser ? Comment cela s’harmonise-t-il ? C’est toujours très important. Il pourrait bien sûr y avoir un revirement, mais pour l’instant, tout semble indiquer un départ de Max Eberl. Nous verrons bien comment le conseil d’administration se prononcera », a expliqué Badstuber dans le podcast « Bayern Insider » de Bild.

    Au vu des informations publiées ces derniers jours, il estime qu’une séparation est probable : « Sinon, de telles informations n’auraient pas été relayées par la presse. Il faut alors communiquer clairement et faire en sorte que tout soit clair pour l’équipe », a-t-il ajouté, commentant les déclarations du président du club, Uli Hoeneß.

    Avant la finale de la Coupe d’Allemagne entre le Bayern et le VfB Stuttgart, le président d’honneur avait créé la sensation en évoquant des « doutes » sur la prolongation du contrat du directeur sportif, pourtant valable jusqu’en 2027.

    Précédemment en poste au Borussia Mönchengladbach puis au RB Leipzig, Eberl a pris ses fonctions de directeur sportif chez les Rouge et Blanc au printemps 2024.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Actualités : Davies pourrait manquer le match d’ouverture de la Coupe du monde.

    Alphonso Davies pourrait déclarer forfait pour l’entame de la Coupe du monde avec le Canada.

    Le sélectionneur canadien Jesse Marsch a indiqué en conférence de presse que le latéral gauche du FC Bayern Munich ne serait probablement pas encore totalement remis pour le premier match de groupe des Nord-Américains contre la Bosnie-Herzégovine.

    « Je ne pense pas qu'il sera tout à fait prêt le 12 juin, mais nous verrons bien », a répondu Marsch à un journaliste.

    Le latéral gauche souffre d’une blessure musculaire contractée en fin de saison avec le Bayern, qui l’a déjà contraint à déclarer forfait pour les deux dernières journées de Bundesliga contre le VfL Wolfsburg et le 1. FC Cologne, ainsi que pour la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart.

    Dans le groupe B du Mondial à domicile, le Canada affrontera également le Qatar le 18 juin, puis la Suisse le 24 juin.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP

    FC Bayern Munich, Actualités : le FCB sanctionné pour ses retards répétés

    Sur le terrain, Harry Kane et ses coéquipiers sont pratiquement imparables, mais avant les matchs, les stars du FC Bayern semblent manquer de rapidité : les Munichois doivent s'acquitter d'une amende de 65 000 euros, leurs joueurs ayant traîné les pieds à deux reprises avant un match de Bundesliga. C'est la décision rendue mardi par le tribunal sportif de la DFB. Dans les deux cas, le champion en titre a retardé le contrôle réglementaire du matériel, empêchant le coup d’envoi d’être donné à l’heure.

    Selon la fédération, le premier épisode, le 21 mars avant Bayern-Union Berlin (4-0), a causé un retard de 1 minute et 15 secondes ; le second, le 21 février face à l’Eintracht Francfort (3-2), de 2 minutes et 30 secondes. La première entorse au règlement leur a valu une amende de 25 000 euros, la seconde de 40 000 euros.

    (SID)

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Match

    Match

    Compétition

    25 juillet

    Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Match amical

    4 août

    Jeju SK FC – FC Bayern

    Match amical

    7 août

    FC Bayern - Aston Villa

    Match amical

    15 août

    FC Bayern - RB Leipzig

    Match amical