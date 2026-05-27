FC Bayern Munich : actualités et rumeurs – « Ça ressemble à un départ » : Max Eberl doit-il vraiment quitter le FCB ?

Selon l’ancien défenseur du Bayern Munich, Holger Badstuber, le directeur sportif Max Eberl pourrait bientôt quitter le club le plus titré d’Allemagne.

« Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Comment veulent-ils s’organiser ? Comment cela s’harmonise-t-il ? C’est toujours très important. Il pourrait bien sûr y avoir un revirement, mais pour l’instant, tout semble indiquer un départ de Max Eberl. Nous verrons bien comment le conseil d’administration se prononcera », a expliqué Badstuber dans le podcast « Bayern Insider » de Bild.

Au vu des informations publiées ces derniers jours, il estime qu’une séparation est probable : « Sinon, de telles informations n’auraient pas été relayées par la presse. Il faut alors communiquer clairement et faire en sorte que tout soit clair pour l’équipe », a-t-il ajouté, commentant les déclarations du président du club, Uli Hoeneß.

Avant la finale de la Coupe d’Allemagne entre le Bayern et le VfB Stuttgart, le président d’honneur avait créé la sensation en évoquant des « doutes » sur la prolongation du contrat du directeur sportif, pourtant valable jusqu’en 2027.

Précédemment en poste au Borussia Mönchengladbach puis au RB Leipzig, Eberl a pris ses fonctions de directeur sportif chez les Rouge et Blanc au printemps 2024.