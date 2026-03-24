« Fais attention ! » - L'exclusion de Neymar de la sélection brésilienne pousse Romario à adresser un message furieux à Carlo Ancelotti

Dans une interview accordée au Jornal O Dia, Romario s'est montré cinglant à l'égard des critères physiques stricts imposés aux joueurs du calibre de Neymar, estimant que le talent d'élite devait toujours primer. Le héros de la Coupe du monde 1994 a déclaré : « Un joueur vedette doit jouer. L'équipe nationale est le lieu où se retrouvent les meilleurs et les plus talentueux. La préparation pour la Coupe du monde dure un mois, ce qui est suffisant pour qu'un athlète récupère, tant physiquement que techniquement, retrouve son rythme de match et développe une complicité avec le groupe.

« Tout le monde le sait, mais il est toujours nécessaire de le répéter : il vaut mieux avoir un joueur vedette comme Neymar, même s’il n’est pas à 100 %, que de convoquer n’importe quel autre joueur. Le talent ne doit pas être gaspillé. Et un entraîneur ne peut jamais s’en passer. Je garde encore l’espoir de voir Neymar prouver sur le terrain, lors du championnat brésilien, qu’il mérite de figurer sur la liste finale et de ramener le sixième titre mondial.

« Je tiens à préciser que, même si je suis tout à fait favorable à la participation de Neymar, je continuerai à soutenir la quête du « Hexa » même s’il n’y participe pas. Mais le message est clair : faites attention, monsieur ! »