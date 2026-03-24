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« Fais attention ! » - L'exclusion de Neymar de la sélection brésilienne pousse Romario à adresser un message furieux à Carlo Ancelotti
L'absence de Neymar fait des vagues
La décision du sélectionneur brésilien Ancelotti d'écarter Neymar de la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs amicaux de mars a déclenché une vive polémique à travers toute l'Amérique du Sud. Malgré la longue absence du joueur de 34 ans de la scène internationale suite à une grave blessure au genou subie fin 2023, l'opinion publique brésilienne et les anciens joueurs restent divisés quant à son utilité. Alors qu'Ancelotti semble donner la priorité à la condition physique et à une nouvelle génération de talents, Romario estime que l'équipe nationale se prive prématurément de son arme la plus redoutable.
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« Écoutez-moi bien, monsieur ! »
Dans une interview accordée au Jornal O Dia, Romario s'est montré cinglant à l'égard des critères physiques stricts imposés aux joueurs du calibre de Neymar, estimant que le talent d'élite devait toujours primer. Le héros de la Coupe du monde 1994 a déclaré : « Un joueur vedette doit jouer. L'équipe nationale est le lieu où se retrouvent les meilleurs et les plus talentueux. La préparation pour la Coupe du monde dure un mois, ce qui est suffisant pour qu'un athlète récupère, tant physiquement que techniquement, retrouve son rythme de match et développe une complicité avec le groupe.
« Tout le monde le sait, mais il est toujours nécessaire de le répéter : il vaut mieux avoir un joueur vedette comme Neymar, même s’il n’est pas à 100 %, que de convoquer n’importe quel autre joueur. Le talent ne doit pas être gaspillé. Et un entraîneur ne peut jamais s’en passer. Je garde encore l’espoir de voir Neymar prouver sur le terrain, lors du championnat brésilien, qu’il mérite de figurer sur la liste finale et de ramener le sixième titre mondial.
« Je tiens à préciser que, même si je suis tout à fait favorable à la participation de Neymar, je continuerai à soutenir la quête du « Hexa » même s’il n’y participe pas. Mais le message est clair : faites attention, monsieur ! »
Ronaldo se joint au chœur
La pression sur Ancelotti s'intensifie, Ronaldo Nazario ayant lui aussi apporté son soutien de poids à cette cause. Bien que plus modéré que Romario, « O Fenômeno » a déclaré à CNN Brasil qu'il n'était pas nécessaire de tester Neymar, compte tenu de son palmarès impressionnant : 79 buts en 128 sélections. « Si Neymar est en forme physiquement, je l'emmènerais à la Coupe du monde. J'espère que Neymar sera en bonne forme physique. Si c'est le cas, je suis certain qu'Ancelotti l'emmènera. Il peut apporter sa contribution », a déclaré Ronaldo. « Il ne jouera peut-être pas tous les matchs, mais c'est un joueur qui a déjà fait ses preuves partout où il est passé. Ces derniers temps, il a subi des blessures importantes, mais nous n'avons pas besoin de tester Neymar pour l'emmener à la Coupe du monde. Si Neymar est en bonne forme physique, je l'emmènerais. »
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La course contre la montre de Neymar pour retrouver la forme
Pour Neymar, l'objectif immédiat est de faire taire les derniers sceptiques avant l'annonce de la sélection définitive pour la Coupe du monde en mai. Malgré son talent exceptionnel, la régularité reste la priorité ; l'attaquant a déjà manqué cinq matches avec Santos cette saison, même s'il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en seulement trois apparitions en Serie A brésilienne. Pour Ancelotti, les prochains matchs amicaux contre la France et la Croatie constituent un test décisif pour voir si la Seleção peut faire preuve de créativité sans son ancien leader.