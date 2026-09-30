Nicolò Fagioli, milieu de terrain de l’Italie et de la Fiorentina, s’est exprimé au micro de Rai Sport depuis le rassemblement de Coverciano, à deux jours du match sur le terrain de la France en Ligue des nations : « Affronter la France, pleine de champions et avec Zidane sur le banc, sera une émotion indescriptible, un beau défi pour nous tous, cela nous mettra à l’épreuve, parce qu’ensuite sur le terrain, tu dois montrer que tu es meilleur que les autres. »
Fagioli : « J’ai beaucoup mûri, je suis plus sûr de moi, plus audacieux sur certains points et plus dur sur d’autres »
« Je ne m’attendais pas à cette convocation, mais je l’espérais énormément, ajoute l’ancien joueur de la Juventus né en 2001. Il était important de ramener le résultat, tant pour le classement que pour une question de confiance. Contre la Belgique, cela ne s’était pas très bien passé, même s’il y avait eu une bonne réaction en seconde période. Quel est mon rêve ? Aller à la Coupe du monde avec l’Italie, c’est mon plus grand rêve. J’ai beaucoup mûri, je suis plus sûr de moi, plus audacieux sur certaines choses et plus dur sur d’autres, même si je considère toujours la fragilité comme une valeur, étant un garçon très sensible. Je savais que je devais m’améliorer sur certains aspects et j’y suis parvenu, maintenant je suis confiant dans ma capacité à bien faire. »
Enfin, Fagioli prend la défense de son coéquipier en sélection Alessandro Romano, qui a débuté contre la Belgique : « Les réseaux sociaux t’amènent là-haut en ayant fait peu de choses et te mettent tout en bas dès que tu te trompes. Pour Romano, une simple passe ratée dans la moitié de terrain adverse, puis par malchance, le but est né de là. Ce sont des choses qui arrivent et il en arrivera des milliards, dit Fagioli, comme le rapporte l’ANSA — Il est très jeune, il progressera même s’il est déjà fort. Et c’est un très bon garçon, ce qui est le plus important. Il ne doit pas s’inquiéter, toute l’équipe est avec lui, ce qui se passe à l’extérieur, nous ne pouvons pas le gérer, mais ce n’est pas important. »
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