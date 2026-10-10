Fabio Cannavaro snobe Kylian Mbappé en désignant le « seul » choix pour le Ballon d'Or 2026

L’icône italienne Cannavaro a apporté son soutien à Kvaratskhelia pour remporter le Ballon d'Or 2026. Le défenseur légendaire a clairement indiqué que l’ailier du PSG mérite la plus haute distinction individuelle du football mondial.

Kvaratskhelia a réalisé une campagne spectaculaire la saison dernière, aidant Les Parisiens à décrocher deux titres consécutifs en Ligue des champions. Sa constance brillante dans la plus grande compétition de clubs en Europe a retenu l’attention de l’ancienne star de Naples.

Alors que le vainqueur doit être annoncé le 26 octobre, le débat sur l’identité de celui qui doit décrocher le prix s’intensifie. Cannavaro, lui, sait parfaitement qui doit être sacré meilleur joueur de la planète.