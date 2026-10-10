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Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27getty
Yosua Arya
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Fabio Cannavaro snobe Kylian Mbappé en désignant le « seul » choix pour le Ballon d'Or 2026

Kylian Mbappé
K. Kvaratskhelia
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La légende italienne Fabio Cannavaro estime que la star du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia est le lauréat légitime du Ballon d'Or 2026. Le champion du monde insiste sur le fait que les performances extraordinaires de l'ailier en Ligue des champions doivent le placer devant des candidats de premier plan comme Kylian Mbappe et Lionel Messi.

  • Cannavaro fait son choix pour le Ballon d’Or

    L’icône italienne Cannavaro a apporté son soutien à Kvaratskhelia pour remporter le Ballon d'Or 2026. Le défenseur légendaire a clairement indiqué que l’ailier du PSG mérite la plus haute distinction individuelle du football mondial.

    Kvaratskhelia a réalisé une campagne spectaculaire la saison dernière, aidant Les Parisiens à décrocher deux titres consécutifs en Ligue des champions. Sa constance brillante dans la plus grande compétition de clubs en Europe a retenu l’attention de l’ancienne star de Naples.

    Alors que le vainqueur doit être annoncé le 26 octobre, le débat sur l’identité de celui qui doit décrocher le prix s’intensifie. Cannavaro, lui, sait parfaitement qui doit être sacré meilleur joueur de la planète.

  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Des choses extraordinaires en Ligue des champions

    Cannavaro estime que l'impact de Kvaratskhelia en Europe le distingue du reste de la concurrence. Il a affirmé que les performances du Géorgien avec le Paris Saint-Germain ne peuvent pas être ignorées par les votants.

    « J'ai bonne mémoire. Je ne me concentre pas uniquement sur les événements les plus récents », a déclaré Cannavaro à Gazzetta. « En Ligue des champions la saison dernière, Kvaratskhelia a été le joueur le plus influent sur le plan footballistique, et si je devais choisir, je n'aurais aucun doute.

    « Tout le monde peut prendre la Coupe du monde comme référence, penser à Mbappe ou considérer Messi et sa carrière, mais Kvara a fait des choses extraordinaires. »

  • En se remémorant ses statistiques individuelles époustouflantes

    Cannavaro sait exactement ce qu’il faut pour remporter cette prestigieuse récompense, lui qui a lui-même décroché le Ballon d’Or il y a tout juste 20 ans, en 2006. Kvaratskhelia a d’ailleurs pleinement justifié ces éloges avec des statistiques superbes durant la saison 2025-2026.

    L’attaquant a inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives en 48 apparitions toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Cela a fait suite à son passage historique à Naples, où il avait auparavant signé 30 buts et 20 passes décisives en 107 matches tout en remportant le titre de Serie A.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    En attendant le verdict final

    Kvaratskhelia et ses supporters vont désormais devoir attendre avec anxiété la cérémonie officielle du Ballon d'Or, prévue fin octobre. L'attaquant du PSG fait sans aucun doute partie des principaux prétendants après sa saison exceptionnelle en club.

    Le monde du football saura bientôt si la prédiction de Cannavaro devient réalité. Remporter le Ballon d'Or serait le couronnement parfait de l'extraordinaire parcours de ce talentueux international géorgien.

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