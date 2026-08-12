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Explications franches ! Julian Alvarez tient une réunion de mise au point avec Diego Simeone alors que l’Atletico de Madrid refuse de le vendre
Discussions en face à face à Majadahonda
Dans un mouvement qui souligne la tension croissante autour de son avenir, Alvarez a tenu une réunion tôt mercredi matin avec Diego Simeone. Avant que le groupe de l’équipe première ne commence sa séance d’entraînement à la cité sportive de Cerro del Espino, l’attaquant, surnommé « La Arana », est arrivé en avance pour parler directement avec son entraîneur.
Selon des informations confirmées par plusieurs médias, dont Mundo Deportivo, la réunion a été décrite comme cordiale mais directe. Simeone est arrivé au centre d’entraînement en avance pour accueillir les joueurs de retour, parmi lesquels Alex Baena et Marcos Llorente. Cependant, le dialogue avec Alvarez avait une importance bien plus grande, intervenant peu après que l’attaquant a rompu le silence pendant la Coupe du monde de cet été pour déclarer son désir de quitter l’Atlético de Madrid, en admettant : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler, mais je ne veux pas non plus me cacher. J’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les gens du club, avec ceux à qui je devais parler, et je pense que la meilleure chose pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. »
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Simeone s’aligne sur la hiérarchie du club
Malgré le souhait du joueur d’aborder ses inquiétudes, Simeone est resté remarquablement constant dans sa communication, en public comme en privé. L’entraîneur avait déjà donné le ton lors de la tournée de pré-saison du club à Séoul, où il s’était exprimé avant le match amical contre Manchester City. Les propos de Simeone laissaient peu de place à l’interprétation, puisqu’il avait pleinement soutenu la ligne dure adoptée par le directeur général du club, Miguel Angel Gil Marin, concernant un éventuel départ de l’attaquant très coté.
L’entraîneur a réaffirmé la position du club lors de son échange avec Alvarez, en soulignant que la décision restait une décision de l’entreprise. Les précédents commentaires de Simeone en Corée du Sud reflétaient cet alignement total avec la direction : « La situation est très claire, l’entité a pris une décision que Miguel Angel a très bien expliquée. » Malgré l’intérêt d’Arsenal, du PSG et la préférence d’Alvarez pour le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid refuse fermement de vendre le vainqueur de la Coupe du monde 2022 à un rival direct espagnol.
L’Atlético refuse d’autoriser la vente
Malgré la présence des agents d'Alvarez à Madrid, la direction de l'Atletico a « fait bloc » et refuse de négocier un départ. L'attaquant, arrivé de Manchester City à l'été 2024 pour 81,8 millions de livres sterling et sous contrat jusqu'en 2030, n'a pas encore remporté de titre avec le club, après avoir terminé finaliste de la Coupe du Roi la saison dernière. Néanmoins, l'Atletico le considère comme un élément essentiel de son projet sportif pour la campagne à venir et n'a montré aucune volonté d'étudier des offres.
L'Atletico est déterminé à conserver son homme fort, d'autant que d'autres préoccupations offensives se profilent. La nouvelle de cette réunion tombe à un moment délicat pour l'effectif, puisque l'autre attaquant Alexander Sorloth est récemment passé par l'infirmerie en raison d'une blessure, compliquant encore davantage les plans tactiques de Simeone. Cette crise des blessures ne fait que renforcer la détermination du club à garder Alvarez, car il ne peut pas se permettre de perdre davantage de puissance offensive avant le début de la nouvelle saison de Liga.
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La route qui attend La Arana
À l’heure actuelle, Alvarez reste un joueur de l’Atletico Madrid, mais la présence de ses représentants laisse penser que ce feuilleton n’est peut-être pas encore terminé. L’attaquant, qui a disputé 49 matches toutes compétitions confondues avec l’Atletico la saison dernière, inscrivant 20 buts et délivrant neuf passes décisives, voit son entourage continuer à travailler pour trouver une solution qui réponde à son désir de partir, alors même que le club refuse de bouger de sa position de « non transférable » avant son ouverture de la Liga contre Malaga le 19 août.
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