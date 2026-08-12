Dans un mouvement qui souligne la tension croissante autour de son avenir, Alvarez a tenu une réunion tôt mercredi matin avec Diego Simeone. Avant que le groupe de l’équipe première ne commence sa séance d’entraînement à la cité sportive de Cerro del Espino, l’attaquant, surnommé « La Arana », est arrivé en avance pour parler directement avec son entraîneur.

Selon des informations confirmées par plusieurs médias, dont Mundo Deportivo, la réunion a été décrite comme cordiale mais directe. Simeone est arrivé au centre d’entraînement en avance pour accueillir les joueurs de retour, parmi lesquels Alex Baena et Marcos Llorente. Cependant, le dialogue avec Alvarez avait une importance bien plus grande, intervenant peu après que l’attaquant a rompu le silence pendant la Coupe du monde de cet été pour déclarer son désir de quitter l’Atlético de Madrid, en admettant : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler, mais je ne veux pas non plus me cacher. J’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les gens du club, avec ceux à qui je devais parler, et je pense que la meilleure chose pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. »