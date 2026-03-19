Exclusivité James Milner : « Est-ce qu'on continue jusqu'à ce qu'on n'aime plus ça ? » - Le vétéran de Brighton admet qu'une décision « vraiment difficile » concernant sa retraite se profile

Reste à voir combien de temps il continuera à encourager et à soutenir ses coéquipiers depuis le terrain. Interrogé par GOAL pour savoir s’il comptait prolonger sa carrière aussi longtemps que possible, Milner a répondu : « Je pense que c’est une question vraiment difficile. Je crois que je suis moi-même indécis. Je pense que les choses changent très vite dans le football de toute façon, surtout quand on arrive à mon âge et quand on voit à quel point les choses ont changé en un an : je suis passé de ne plus pouvoir lever le pied à jouer à nouveau en Premier League, et il y a quelques mois encore, je ne jouais pas beaucoup. J’ai été titulaire lors de quelques matchs récemment et nous en avons remporté quelques-uns, donc les choses changent très vite et c’est une décision difficile.

« Physiquement, je me sens toujours bien. Mentalement, je me sens prêt à continuer. Mais que faire ? Est-ce qu’on continue jusqu’à ce qu’on ne puisse plus physiquement ? Est-ce qu’on continue jusqu’à ce qu’on perde l’amour du jeu ? Ou est-ce qu’on s’arrête avant que ce moment n’arrive ? Personne ne sait quand ça arrivera, j’imagine.

« Je pense donc que c’est une question vraiment délicate, qu’il faut aborder au jour le jour, en réfléchissant aux options qui se présentent et en faisant le point à la fin de la saison pour voir où nous en sommes. Mais pour l’instant, physiquement, je suis très bien pris en charge au club : les kinés savent exactement ce dont j’ai besoin. J'ai l'impression de continuer à apporter ma contribution sur le terrain et d'aider Brighton, et c'est toujours ce qui compte le plus pour moi.

« Je veux apporter ma contribution au club et à mes coéquipiers, sur le terrain comme en dehors, et c'est ce sur quoi je me concentre en ce moment. Ces décisions viendront, j'en suis sûr, mais pour l'instant, je me concentre simplement sur mon quotidien et j'essaie d'aider Brighton. »