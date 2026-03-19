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Exclusivité James Milner : « Est-ce qu'on continue jusqu'à ce qu'on n'aime plus ça ? » - Le vétéran de Brighton admet qu'une décision « vraiment difficile » concernant sa retraite se profile
Milner a rejoint Ronaldo et Modric dans un club très fermé
Depuis près de 25 ans, Milner n'a connu que le football professionnel. Après avoir fait ses débuts chez les seniors à Leeds en 2002, alors qu'il n'avait que 16 ans et les yeux pleins d'espoir, il n'a toujours pas raccroché les crampons, plus de deux décennies plus tard.
Il a rejoint un club très fermé de joueurs d'élite ayant franchi le cap des 40 ans – à l'instar de Cristiano Ronaldo, Teddy Sheringham, Luka Modric et Zlatan Ibrahimovic –, mais son contrat d'un an avec Brighton arrivera à échéance cet été.
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Le détenteur du record de la Premier League a une grande expérience à transmettre
Ce joueur de Yorkshire, qui n'a jamais perdu de sa verve et qui a disputé 656 matches dans l'élite anglaise, n'a donné aucun signe indiquant qu'il était prêt à raccrocher les crampons, bien qu'il ait commencé à envisager une carrière d'entraîneur après sa retraite.
Il continue de jouer un rôle de premier plan à l'Amex Stadium, où sa vaste expérience est mise à profit tant sur le terrain qu'en dehors. Milner a toujours été l'incarnation même de ce qu'il est possible d'accomplir avec une bonne éthique de travail.
Il transmet une partie de ce savoir dans le cadre du projet« Best Worst Team » de Specsavers, en travaillant avec le Warley FC, une équipe qui a enregistré une victoire et 18 défaites la saison dernière tout en encaissant 81 buts. Le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions profite de chaque occasion pour partager ses conseils avisés.
Projet de retraite : quand Milner raccrochera-t-il les crampons ?
Reste à voir combien de temps il continuera à encourager et à soutenir ses coéquipiers depuis le terrain. Interrogé par GOAL pour savoir s’il comptait prolonger sa carrière aussi longtemps que possible, Milner a répondu : « Je pense que c’est une question vraiment difficile. Je crois que je suis moi-même indécis. Je pense que les choses changent très vite dans le football de toute façon, surtout quand on arrive à mon âge et quand on voit à quel point les choses ont changé en un an : je suis passé de ne plus pouvoir lever le pied à jouer à nouveau en Premier League, et il y a quelques mois encore, je ne jouais pas beaucoup. J’ai été titulaire lors de quelques matchs récemment et nous en avons remporté quelques-uns, donc les choses changent très vite et c’est une décision difficile.
« Physiquement, je me sens toujours bien. Mentalement, je me sens prêt à continuer. Mais que faire ? Est-ce qu’on continue jusqu’à ce qu’on ne puisse plus physiquement ? Est-ce qu’on continue jusqu’à ce qu’on perde l’amour du jeu ? Ou est-ce qu’on s’arrête avant que ce moment n’arrive ? Personne ne sait quand ça arrivera, j’imagine.
« Je pense donc que c’est une question vraiment délicate, qu’il faut aborder au jour le jour, en réfléchissant aux options qui se présentent et en faisant le point à la fin de la saison pour voir où nous en sommes. Mais pour l’instant, physiquement, je suis très bien pris en charge au club : les kinés savent exactement ce dont j’ai besoin. J'ai l'impression de continuer à apporter ma contribution sur le terrain et d'aider Brighton, et c'est toujours ce qui compte le plus pour moi.
« Je veux apporter ma contribution au club et à mes coéquipiers, sur le terrain comme en dehors, et c'est ce sur quoi je me concentre en ce moment. Ces décisions viendront, j'en suis sûr, mais pour l'instant, je me concentre simplement sur mon quotidien et j'essaie d'aider Brighton. »
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Retrouvailles à Liverpool : la suite pour Milner et Brighton
Les Seagulls – qui affichent cette saison un bilan de 10 victoires, 10 nuls et 10 défaites – ne sont pas encore hors course pour une qualification européenne en 2025-2026. Ils devront toutefois terminer en beauté lors de leurs huit derniers matchs, dont le premier les verra accueillir Liverpool samedi.
Ce match revêtira une importance particulière pour Milner, qui garde des souvenirs très chers de ses huit années passées à Anfield, mais il ne fera aucun cadeau, lui qui s'est toujours fait un point d'honneur de donner le meilleur de lui-même pour chaque cause.
La transformation du Warley FC est documentée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez James Milner dans l'épisode 6 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l'équipe.
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