Yann M'Vila était le coup d’éclat de la Serie D mais, pour l’instant, il se fait remarquer uniquement par une longue suspension qui lui a été infligée par le juge sportif. L’ancien joueur de l’Inter a été le fleuron du recrutement de la Sanremese mais sa saison, tout comme celle du club ligure, peine à décoller et, au contraire, s’arrête désormais pour 4 matches infligés à l’ancien Bleu pour ce qu’il a fait sur le terrain.
Ex-Inter, M’Vila suspendu pour 4 matches avec la Sanremese en Serie D : ce qu’il a fait et comment ça se passe
Grosse sanction pour M’Vila. Ce sont pas moins de quatre matches de suspension qui lui ont été infligés après ce qui s’est passé lors de la défaite 2-1 contre Gozzano. Expulsé, le Français s’est adressé à l’arbitre et aux deux assistants avec des propos offensants, qui ont été punis très sévèrement. Même sanction également pour l’entraîneur Gianluca Festa , lui aussi expulsé et lui aussi sanctionné de 4 matches de suspension.
Les deux seront donc déjà absents dès le prochain match contre Bra, une étape déjà décisive pour la suite de la saison de Sanremese qui, après 5 journées, n’a pris que 5 points grâce à une victoire, deux nuls et deux défaites. C’est trop peu pour un club très ambitieux qui a consenti des investissements importants et construit un effectif pour monter immédiatement en Serie C. Pour toutes ces raisons, l’avenir de Festa sur le banc est incertain, même si la direction lui a pour l’instant renouvelé sa confiance après le sommet entre le staff technique et les dirigeants du club biancazzurro, y compris évidemment le président Christian Karembeu, qui s’est tenu ces dernières heures.
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