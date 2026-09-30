Ex-Inter, M’Vila suspendu pour 4 matches avec la Sanremese en Serie D : ce qu’il a fait et comment ça se passe

Grosse sanction pour M’Vila. Ce sont pas moins de quatre matches de suspension qui lui ont été infligés après ce qui s’est passé lors de la défaite 2-1 contre Gozzano. Expulsé, le Français s’est adressé à l’arbitre et aux deux assistants avec des propos offensants, qui ont été punis très sévèrement. Même sanction également pour l’entraîneur Gianluca Festa , lui aussi expulsé et lui aussi sanctionné de 4 matches de suspension.





Les deux seront donc déjà absents dès le prochain match contre Bra, une étape déjà décisive pour la suite de la saison de Sanremese qui, après 5 journées, n’a pris que 5 points grâce à une victoire, deux nuls et deux défaites. C’est trop peu pour un club très ambitieux qui a consenti des investissements importants et construit un effectif pour monter immédiatement en Serie C. Pour toutes ces raisons, l’avenir de Festa sur le banc est incertain, même si la direction lui a pour l’instant renouvelé sa confiance après le sommet entre le staff technique et les dirigeants du club biancazzurro, y compris évidemment le président Christian Karembeu, qui s’est tenu ces dernières heures.