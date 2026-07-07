Getty Images Sport
Traduit par
Everton prépare une opération surprise pour recruter Djed Spence, arrière droit de Tottenham et de l’équipe d’Angleterre
Moyes convoite un défenseur des Spurs
Selon The Athletic, Everton envisagerait de recruter Spence, de Tottenham, afin de renforcer son effectif au poste d'arrière droit. L'international anglais de 25 ans serait en train d'évaluer ses options, cherchant à s'assurer un temps de jeu régulier en équipe première, ce qui semble difficile à obtenir chez les Spurs. La vitesse exceptionnelle et la polyvalence tactique de Spence sont considérées comme les qualités idéales dont Moyes a un besoin urgent sur la côte de Merseyside.
- Getty Images Sport
Le remaniement de l'effectif des Spurs commence
L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, mène actuellement une refonte majeure de son effectif, après avoir recruté Andy Robertson et Jan Paul van Hecke, ce qui a un impact direct sur la concurrence acharnée au sein de la défense. Cette situation incertaine quant à la garantie d'un temps de jeu régulier est suivie de près par Everton. Les Toffees restent convaincus que l'incertitude entourant l'avenir du joueur dans le nord de Londres leur offrira une occasion en or de le faire venir dans le Merseyside cet été.
Obtenir un temps de jeu régulier
Spence a joué un rôle clé la saison dernière, disputant 30 matches de Premier League en 2025-2026, dont 23 comme titulaire. Sous contrat jusqu’en juin 2029, il réfléchit pourtant à son avenir : la concurrence acharnée sous De Zerbi lui laisse peu de garanties. Un transfert à Goodison Park s’inscrirait donc logiquement dans sa quête d’une place de titulaire régulier au plus haut niveau.
- Getty Images Sport
Des négociations ardues ont émaillé le mercato.
La direction d'Everton doit désormais mettre rapidement en place une offre officielle et évaluer le montant fixé par Tottenham avant la clôture du mercato. Les deux équipes doivent disputer leur première journée de la saison 2026-2027 de Premier League le samedi 22 août. La priorité absolue de Moyes est de convaincre Spence de rejoindre le club avant leur premier match à domicile contre Crystal Palace.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles