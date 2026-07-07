Everton prépare une opération surprise pour recruter Djed Spence, arrière droit de Tottenham et de l’équipe d’Angleterre

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, mène actuellement une refonte majeure de son effectif, après avoir recruté Andy Robertson et Jan Paul van Hecke, ce qui a un impact direct sur la concurrence acharnée au sein de la défense. Cette situation incertaine quant à la garantie d'un temps de jeu régulier est suivie de près par Everton. Les Toffees restent convaincus que l'incertitude entourant l'avenir du joueur dans le nord de Londres leur offrira une occasion en or de le faire venir dans le Merseyside cet été.