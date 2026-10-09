Everton de retour sur le marché ! Le Friedkin Group met Everton en VENTE avec une condition majeure pour les acheteurs potentiels

Le club a officiellement pris la parole sur la situation, en publiant un communiqué pour confirmer les intentions de ses propriétaires. « Le Friedkin Group étudie de nouvelles options d'investissement pour Everton Football Club, y compris la vente potentielle d'une participation majoritaire », a déclaré Everton.

« Quand TFG est devenu le gardien d'Everton, le club faisait face à une importante incertitude financière et à des difficultés sur et en dehors du terrain », poursuit le communiqué. « La priorité immédiate était d'apporter la stabilité, l'investissement et le soutien nécessaires pour garantir l'avenir du club, notamment en aidant à mener à bien le stade promis depuis longtemps à ses supporters qui le méritent.

« Avec ces fondations désormais solidement en place, le moment est venu d'envisager le prochain chapitre pour Everton. Nous n'étudierons que les manifestations d'intérêt de parties dont nous pensons fermement qu'elles seront les bonnes gardiennes pour faire avancer le club et s'appuyer sur la dynamique qui a été instaurée.

« Tout au long de ce processus, l'objectif de TFG restera inchangé. Nous soutiendrons le club de toutes les manières nécessaires pour réussir sur le terrain et poursuivrons nos efforts pour faire une différence positive dans les communautés que le club sert. TFG et le club ne feront pas d'autre commentaire tant que ce travail sera en cours. »



