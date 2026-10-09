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Everton de retour sur le marché ! Le Friedkin Group met Everton en VENTE avec une condition majeure pour les acheteurs potentiels
Le Friedkin Group envisage un retrait complet d’Everton
Selon The Athletic, The Friedkin Group (TFG) est ouvert à une vente complète d’Everton. D’abord à la recherche d’un investissement minoritaire, le groupe de propriétaires américain est désormais disposé à se séparer de sa participation majoritaire. Toutefois, TFG n’autorisera un départ que s’il trouve un successeur capable de faire passer le club « au niveau supérieur ».
TFG a racheté les 94 % de parts de Farhad Moshiri en décembre 2024 via son véhicule d’investissement britannique, Roundhouse Capital. Ce rachat a apporté une stabilité indispensable sur la Mersey après une longue saga et des années de turbulences financières.
Malgré sa volonté de vendre, TFG reste pleinement engagé dans son soutien à Everton. Le groupe basé à Houston ne précipitera pas son départ et est prêt à conserver le contrôle jusqu’à ce que l’acheteur idéal se présente.
- LaPresse
Everton confirme être à la recherche de nouveaux investisseurs
Le club a officiellement pris la parole sur la situation, en publiant un communiqué pour confirmer les intentions de ses propriétaires. « Le Friedkin Group étudie de nouvelles options d'investissement pour Everton Football Club, y compris la vente potentielle d'une participation majoritaire », a déclaré Everton.
« Quand TFG est devenu le gardien d'Everton, le club faisait face à une importante incertitude financière et à des difficultés sur et en dehors du terrain », poursuit le communiqué. « La priorité immédiate était d'apporter la stabilité, l'investissement et le soutien nécessaires pour garantir l'avenir du club, notamment en aidant à mener à bien le stade promis depuis longtemps à ses supporters qui le méritent.
« Avec ces fondations désormais solidement en place, le moment est venu d'envisager le prochain chapitre pour Everton. Nous n'étudierons que les manifestations d'intérêt de parties dont nous pensons fermement qu'elles seront les bonnes gardiennes pour faire avancer le club et s'appuyer sur la dynamique qui a été instaurée.
« Tout au long de ce processus, l'objectif de TFG restera inchangé. Nous soutiendrons le club de toutes les manières nécessaires pour réussir sur le terrain et poursuivrons nos efforts pour faire une différence positive dans les communautés que le club sert. TFG et le club ne feront pas d'autre commentaire tant que ce travail sera en cours. »
Le redressement financier se heurte à la frustration sur le marché des transferts
TFG est fier d’avoir sorti Everton d’une situation financière précaire. Ses premières interventions ont notamment consisté à refinancer des dettes coûteuses et à obtenir des prêts à des taux d’intérêt plus bas adossés au nouveau stade Hill Dickinson du club. Le groupe a également attiré de nouveaux investissements l’an dernier de la part de l’ancien entraîneur de NBA Jason Kidd et du milliardaire Christopher Sarofim.
Cependant, les tensions sont montées après un mercato estival mouvementé. Everton a généré environ 25 millions de livres sterling de bénéfice après avoir cédé pour 100 millions de livres sterling de talents, dont Beto et Iliman Ndiaye. Les supporters ont ouvertement protesté contre la vente envisagée à 40 millions de livres sterling du jeune issu du centre de formation Harrison Armstrong, contraignant le club à abandonner l’opération.
Si Jack Grealish est revenu dans le cadre d’un deuxième prêt consécutif et qu’Ainsley Maitland-Niles est arrivé, l’échec d’un transfert à 45 millions de livres sterling pour l’attaquant Folarin Balogun a laissé les supporters frustrés. TFG gère également un portefeuille sportif en pleine expansion, qui comprend la Roma, l’AS Cannes et une nouvelle franchise de NHL à Houston, valorisée à 3,5 milliards de dollars.
- Getty Images Sport
L’attention se porte sur les résultats sur le terrain alors que les discussions autour d’un rachat se poursuivent
Everton doit composer avec l’incertitude persistante entourant l’actionnariat à long terme du club en pleine saison. Moyes aura pour mission de faire remonter son équipe au classement de la Premier League avec un effectif qui manque de profondeur en attaque après les échecs du club sur le marché des transferts estival.
Pendant que TFG recherche activement des investisseurs extérieurs ou un rachat complet, les opérations quotidiennes au Hill Dickinson Stadium resteront inchangées. Les propriétaires américains continueront à financer le club jusqu’à ce qu’un acheteur répondant à leurs critères stricts se présente.
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