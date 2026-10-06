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MIKEL MERINO SPAIN Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Espagne, remontée de championne : la Croatie battue 2-1 à Split sous le signe de Merino

Espagne
M. Merino
Croatie vs Espagne
Croatie
UEFA Nations League A

Victoire renversante pour les champions du monde

L’Espagne ne s’arrête pas, même quand la soirée semble mal tourner. À Split, la Roja souffre, se retrouve menée et dispute une première période en dessous des attentes, mais finit encore une fois par trouver la force de tout renverser. Victoire 2-1 contre la Croatie : quatrième succès consécutif en Ligue des nations et carton plein, avec 12 points, tout comme le Portugal.


Les locaux démarrent mieux, galvanisés après le très lourd 7-0 encaissé contre l’Angleterre. À la 17e minute, la Croatie ouvre le score : Unai Simón repousse une première tentative de Stanišić, mais ne peut rien sur le rebond de Perisic. L’Espagne accuse le coup et risque encore, tandis que Yamal, apparu en dessous de son niveau puis remplacé, et Baena ne parviennent pas à trouver la bonne ouverture. À la pause, la Croatie mène 1-0.

  • Le tournant intervient au retour des vestiaires. L’Espagne fait entrer immédiatement Merino, qui change le visage du match. À la 61e minute, il signe l’égalisation, en profitant de la passe décisive d’Olmo et en rétablissant l’équilibre. Puis, à la 89e, le superbe but qui complète la remontée : ouverture de Zubimendi, contrôle parfait de Merino et finition impeccable qui trompe Livakovic et vaut le 2-1.


    La fin de match n’est pas exempte de tensions ni d’incidents : Perisic frôle l’égalisation, tandis que l’attaquant croate lui-même est expulsé pour un deuxième avertissement, le second jaune ayant semblé plutôt sévère.


    L’Espagne poursuit sa marche triomphale : quatre victoires en quatre matches et 12 points au classement, devant l’Angleterre avec 9 unités, la Croatie avec 3 et la République tchèque avec zéro point.


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