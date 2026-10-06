L’Espagne ne s’arrête pas, même quand la soirée semble mal tourner. À Split, la Roja souffre, se retrouve menée et dispute une première période en dessous des attentes, mais finit encore une fois par trouver la force de tout renverser. Victoire 2-1 contre la Croatie : quatrième succès consécutif en Ligue des nations et carton plein, avec 12 points, tout comme le Portugal.





Les locaux démarrent mieux, galvanisés après le très lourd 7-0 encaissé contre l’Angleterre. À la 17e minute, la Croatie ouvre le score : Unai Simón repousse une première tentative de Stanišić, mais ne peut rien sur le rebond de Perisic. L’Espagne accuse le coup et risque encore, tandis que Yamal, apparu en dessous de son niveau puis remplacé, et Baena ne parviennent pas à trouver la bonne ouverture. À la pause, la Croatie mène 1-0.