En conférence de presse, à la veille de la finale contre l’Espagne, Lionel Scaloni a été interrogé sur une possible dernière Coupe du monde de Lionel Messi avec l’Argentine.

L’entraîneur argentin a répondu avec franchise et sans détour : « Comment le saurais-je ? Il faut lui poser la question, je n’en ai aucune idée… Il continue de nous éblouir, et c’est une affaire qui le concerne personnellement. »

Sans se prononcer sur l’avenir de son capitaine, Scaloni a rappelé une évidence au sein de l’Albiceleste : seul Messi détient le droit de décider du moment où il mettra un terme à sa carrière internationale.

Depuis des années, le capitaine de l’Albiceleste surprend son monde : qu’il annonce sa retraite internationale après la finale de la Copa América 2016 avant de revenir quelques mois plus tard, ou qu’il déclare, juste avant le Mondial au Qatar, que ce tournoi sera son dernier, puis poursuive finalement son parcours avec la sélection.