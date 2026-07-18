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Messi gfxGOAL
Karim Malim

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Entre l'or et les larmes… Où Messi mettra-t-il un point final à sa carrière ?

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L. Messi
Espagne vs Argentine
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Coupe du monde
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É.-U.

Va-t-il signer une sortie en apothéose ou quitter la pelouse la tête basse ?

La finale de la Coupe du monde 2026 ne sera pas seulement l’occasion de couronner le nouveau champion du monde ; elle s’annonce comme une soirée susceptible de réécrire l’histoire du football. Alors que l’Argentine s’apprête à disputer un match décisif pour tenter de conserver son titre mondial, tous les regards se tournent vers un seul homme : Lionel Messi, qui pourrait bien disputer son dernier match en Coupe du monde, et peut-être même sa dernière rencontre sous les couleurs de la sélection argentine.

Les spéculations sur son avenir ne relèvent plus de simples rumeurs médiatiques : elles ont dominé la conférence de presse d’avant-match. Après plus de vingt ans au plus haut niveau, le capitaine argentin aborde peut-être le moment le plus décisif de sa carrière : une sortie en apothéose qui consacrerait l’un des plus grands joueurs de l’histoire, ou la perspective de prolonger l’aventure jusqu’à la Coupe du monde 2030.

  • TOPSHOT-ARGENTINA-FBL-WC-2022-ARRIVALAFP

    Scaloni laisse le choix à Messi

    En conférence de presse, à la veille de la finale contre l’Espagne, Lionel Scaloni a été interrogé sur une possible dernière Coupe du monde de Lionel Messi avec l’Argentine.

    L’entraîneur argentin a répondu avec franchise et sans détour : « Comment le saurais-je ? Il faut lui poser la question, je n’en ai aucune idée… Il continue de nous éblouir, et c’est une affaire qui le concerne personnellement. »

    Sans se prononcer sur l’avenir de son capitaine, Scaloni a rappelé une évidence au sein de l’Albiceleste : seul Messi détient le droit de décider du moment où il mettra un terme à sa carrière internationale.

    Depuis des années, le capitaine de l’Albiceleste surprend son monde : qu’il annonce sa retraite internationale après la finale de la Copa América 2016 avant de revenir quelques mois plus tard, ou qu’il déclare, juste avant le Mondial au Qatar, que ce tournoi sera son dernier, puis poursuive finalement son parcours avec la sélection.

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  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    La fin idéale

    Si l'Argentine parvient à remporter le titre, ce scénario ressemblerait à une fin digne d'un film pour une carrière exceptionnelle.

    Messi aura alors mené son pays vers deux titres consécutifs en Coupe du monde, après son sacre lors de la dernière édition, devenant le premier capitaine argentin à accomplir cet exploit et enrichissant son palmarès d’un nouveau trophée qui consolidera sa place parmi les plus grands noms du football.

    L’Argentine entrerait aussi dans la légende en conservant le trophée pour la deuxième fois consécutive, un doublé réussi jusqu’ici uniquement par le Brésil de Pelé en 1958 et 1962.

    À ce moment-là, il sera difficile d’imaginer un dénouement plus parfait pour Messi.

    Partir à la retraite après avoir soulevé une nouvelle fois le trophée suprême, au milieu d’un peuple argentin qui a toujours rêvé de cette gloire, lui offrirait un adieu à la hauteur de ses vingt années passées au sommet.

    Il aura alors conquis presque tout : Coupe du monde, Copa América, Finalissima, Ligue des champions, championnats nationaux, Ballon d’or… Il quittera la sélection au zénith de sa gloire, après avoir atteint tous les objectifs qu’il s’était fixés.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais que se passerait-il s'il perdait la finale ?

    En revanche, une défaite ouvrirait un scénario bien différent. Messi acceptera-t-il que son ultime image en Albiceleste soit celle d’une finale mondiale perdue ?

    La question est délicate, d’autant plus si l’on se rappelle la façon dont certaines étapes majeures de sa carrière se sont conclues.

    Avec le Barça, il n’a pas connu la sortie qu’il espérait : pas de départ en fanfare ni d’adieux au Camp Nou, seulement une obligation de partir liée au fair-play financier, l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire du club et du joueur.

    Avec l’Albiceleste non plus, son parcours n’a pas été un long fleuve tranquille : après plusieurs finales perdues, il a finalement inversé la tendance en gagnant la Copa América 2021 puis la Coupe du monde 2022, et continue de briguer les plus grands titres.

    Dans ce contexte, il serait difficile pour un joueur de l’envergure de Messi de clore sa carrière internationale sur une note aussi sombre. Il pourrait estimer avoir encore des ressources à offrir et juger la sélection toujours capable de rivaliser, ce qui le conduirait à poursuivre jusqu’à la prochaine Copa América, dans l’espoir d’ajouter un troisième titre consécutif à son palmarès avant d’envisager, définitivement, l’heure de la retraite.

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  • Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

    Ce rêve se prolongera-t-il jusqu'à la Coupe du monde 2030 ?

    Une autre option, plus audacieuse, serait que Messi poursuive sa carrière jusqu’à la Coupe du monde 2030. Il aurait alors 43 ans, un âge rarissime pour un joueur de champ, mais l’histoire de Messi est faite de records brisés.

    L’âge sera un obstacle majeur, mais les progrès en préparation physique et son style de jeu actuel, axé sur l’intelligence, le placement et la création, pourraient lui permettre de prolonger sa carrière s’il se sent toujours décisif.

    De plus, l’édition 2030, qui célébrera le centenaire de la Coupe du monde dans une ambiance festive, pourrait constituer une motivation supplémentaire si sa condition physique et ses capacités techniques le permettent.

    Reste que ce scénario repose avant tout sur la motivation du joueur et sa capacité à préserver son niveau de performance au fil des prochaines saisons.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une soirée qui pourrait marquer les annales du football

    Que Messi décide de prendre sa retraite après la finale ou de poursuivre son parcours, cette rencontre marquera l’un des temps forts de sa carrière.

    En cas de succès de l’Albiceleste, cette soirée pourrait constituer un adieu parfait : le plus grand joueur de sa génération claquerait la porte de la scène internationale en soulevant une deuxième Coupe du monde consécutive, laissant derrière lui un héritage quasi inégalable.

    En revanche, si l’Albiceleste s’incline, la Pulga pourrait reconsidérer sa décision, en quête d’un nouveau titre en Copa América ou d’une ultime campagne vers le Mondial 2030.

    Quoi qu’il en soit, la décision lui appartient, comme l’a rappelé Scaloni. Une certitude : au coup de sifflet final, le monde comprendra qu’il assiste non pas seulement à une finale, mais peut-être au dernier acte de la plus grande épopée du football contemporain.

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