La finale de la Coupe du monde 2026 ne sera pas seulement l’occasion de couronner le nouveau champion du monde ; elle s’annonce comme une soirée susceptible de réécrire l’histoire du football. Alors que l’Argentine s’apprête à disputer un match décisif pour tenter de conserver son titre mondial, tous les regards se tournent vers un seul homme : Lionel Messi, qui pourrait bien disputer son dernier match en Coupe du monde, et peut-être même sa dernière rencontre sous les couleurs de la sélection argentine.
Les spéculations sur son avenir ne relèvent plus de simples rumeurs médiatiques : elles ont dominé la conférence de presse d’avant-match. Après plus de vingt ans au plus haut niveau, le capitaine argentin aborde peut-être le moment le plus décisif de sa carrière : une sortie en apothéose qui consacrerait l’un des plus grands joueurs de l’histoire, ou la perspective de prolonger l’aventure jusqu’à la Coupe du monde 2030.