Lors de l'édition actuelle de la Coupe du Golfe, Dónis a procédé à plusieurs changements à chaque match, dans le but de ménager les joueurs, ce qui est compréhensible compte tenu de l'enchaînement des rencontres, avec un match tous les trois jours.
Mais le fait le plus marquant est survenu en demi-finale face au Qatar, lorsque le technicien grec a décidé d'écarter Mohammed Abu Al-Shamat, sur lequel il s'était appuyé lors des trois matches précédents, aussi bien au poste de latéral que sur l'aile.
Le plus étrange, c'est que Dónis n'a pas aligné Nawaf Boushal, qui avait débuté deux des trois matches de la phase de groupes, mais a lancé Mohammed Mahzari pour la première fois, pour son tout premier match avec la sélection saoudienne de sa carrière.
Mahzari n'est peut-être pas la cause du match nul ou de l'absence de but, mais il a été le signal d'alarme de la mentalité du technicien grec, friand de changements surprises, qui prennent parfois ses propres joueurs au dépourvu avant même les adversaires.
Les supporters saoudiens craignent que cette mentalité ne se manifeste lors de la finale de la Coupe du Golfe, face aux Émirats arabes unis, mardi prochain, d'autant plus qu'ils ne peuvent tolérer aucune forme d'aventurisme.
Il convient de rappeler que la sélection saoudienne cherche à décrocher le premier titre de son histoire depuis 23 ans, lorsqu'elle avait remporté cette même Coupe du Golfe Arabique en 2003, ayant perdu cinq finales depuis.