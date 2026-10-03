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Entre génie et arrogance : l'esprit de Guardiola risque-t-il de gâcher les succès de Donis avec la sélection saoudienne ?

FEATURES
Analysis
G. Donis
Arabie saoudite vs Qatar
Arabie saoudite
Qatar
Gulf Cup
Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
Emirats Arabes Unis
P. Guardiola
Grèce
Arabie saoudite
Qatar
Émirats arabes unis
Espagne

L'entraîneur grec en danger

Un excès de réussite peut parfois être fatal : ce dicton est peut-être ce qui s'applique le mieux au Grec Georgios Donis, le sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne.

Donis a conduit l'équipe nationale saoudienne jusqu'à la finale de la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 », à la suite de la victoire face au Qatar, en demi-finale, aux tirs au but, après la fin du temps réglementaire et des prolongations sur un score nul et vierge.

  • Donis, un nouveau visage pour l'Arabie saoudite

    La qualification pour la finale n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné mené par Donis depuis son arrivée sur le banc de l'Arabie saoudite, environ deux mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Le technicien grec s'est employé à modifier entièrement le visage de la sélection saoudienne, en particulier sur le plan de l'identité de jeu, qu'il s'agisse de maîtriser le cours des rencontres ou d'attaquer les adversaires par tous les moyens possibles.

    C'est précisément cette identité qui avait suscité la colère du public saoudien à l'encontre du précédent sélectionneur, le Français Hervé Renard, lequel privilégiait un football défensif et laissait la possession aux sélections adverses, quelle que soit leur force.

    Donis a bel et bien atteint son objectif, et cela s'est largement vérifié lors de la Coupe du Golfe 27, où l'Arabie saoudite a dominé l'ensemble de ses adversaires : le Koweït, Oman, l'Irak, et même le Qatar en demi-finale, malgré l'absence de but marqué.

    Le paradoxe, c'est que l'Arabie saoudite peinait énormément face à ces mêmes sélections quelques mois plus tôt sous la direction de Renard, ce qui démontre que les efforts du technicien grec ont porté leurs fruits.

  • Le cerveau de Guardiola, la plus grande menace pour Donis

    Mais le plus grand problème dont souffre l'entraîneur grec réside dans la manière dont il gère ses succès, ou plutôt dans la façon d'agir après avoir obtenu ces succès, que ce soit à court ou à long terme.

    Au lieu de conserver la formule avec laquelle il obtient ses succès, Donis cherche toujours à opérer de nombreux changements, tant sur le plan individuel que collectif. C'est un trait bien connu du légendaire entraîneur espagnol Pep Guardiola, qui en a lui aussi beaucoup souffert.

    Cette crise est apparue au grand jour lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, à commencer par le match contre l'Uruguay lors de la première journée, qui s'est soldé par un match nul positif sur le score de 1-1.

    L'équipe d'Arabie saoudite a entamé la rencontre de la meilleure des manières, a inscrit le but de l'avance et était la meilleure formation, avant que Donis ne décide de reculer en seconde période, encaissant une série d'occasions et n'échappant à la défaite que grâce à son gardien Mohammed Al-Owais.

    La scène s'est répétée lors du deuxième match, lorsqu'il a décidé de changer le système de jeu travaillé en permanence avant le Mondial, pour s'appuyer sur 5 défenseurs au lieu de 4, et s'incliner ainsi sur un score sans appel de 4-0 dans une rencontre à sens unique.

  • Finale de la Coupe du Golfe 27 : la malédiction va-t-elle se répéter ?

    Lors de l'édition actuelle de la Coupe du Golfe, Dónis a procédé à plusieurs changements à chaque match, dans le but de ménager les joueurs, ce qui est compréhensible compte tenu de l'enchaînement des rencontres, avec un match tous les trois jours.

    Mais le fait le plus marquant est survenu en demi-finale face au Qatar, lorsque le technicien grec a décidé d'écarter Mohammed Abu Al-Shamat, sur lequel il s'était appuyé lors des trois matches précédents, aussi bien au poste de latéral que sur l'aile.

    Le plus étrange, c'est que Dónis n'a pas aligné Nawaf Boushal, qui avait débuté deux des trois matches de la phase de groupes, mais a lancé Mohammed Mahzari pour la première fois, pour son tout premier match avec la sélection saoudienne de sa carrière.

    Mahzari n'est peut-être pas la cause du match nul ou de l'absence de but, mais il a été le signal d'alarme de la mentalité du technicien grec, friand de changements surprises, qui prennent parfois ses propres joueurs au dépourvu avant même les adversaires.

    Les supporters saoudiens craignent que cette mentalité ne se manifeste lors de la finale de la Coupe du Golfe, face aux Émirats arabes unis, mardi prochain, d'autant plus qu'ils ne peuvent tolérer aucune forme d'aventurisme.

    Il convient de rappeler que la sélection saoudienne cherche à décrocher le premier titre de son histoire depuis 23 ans, lorsqu'elle avait remporté cette même Coupe du Golfe Arabique en 2003, ayant perdu cinq finales depuis.

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