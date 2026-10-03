La qualification pour la finale n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné mené par Donis depuis son arrivée sur le banc de l'Arabie saoudite, environ deux mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le technicien grec s'est employé à modifier entièrement le visage de la sélection saoudienne, en particulier sur le plan de l'identité de jeu, qu'il s'agisse de maîtriser le cours des rencontres ou d'attaquer les adversaires par tous les moyens possibles.

C'est précisément cette identité qui avait suscité la colère du public saoudien à l'encontre du précédent sélectionneur, le Français Hervé Renard, lequel privilégiait un football défensif et laissait la possession aux sélections adverses, quelle que soit leur force.

Donis a bel et bien atteint son objectif, et cela s'est largement vérifié lors de la Coupe du Golfe 27, où l'Arabie saoudite a dominé l'ensemble de ses adversaires : le Koweït, Oman, l'Irak, et même le Qatar en demi-finale, malgré l'absence de but marqué.

Le paradoxe, c'est que l'Arabie saoudite peinait énormément face à ces mêmes sélections quelques mois plus tôt sous la direction de Renard, ce qui démontre que les efforts du technicien grec ont porté leurs fruits.