Entre chaos et génie : le football a-t-il redécouvert la valeur de Mourinho ?

Les supporters du Barça ont longtemps utilisé le mot « Traductor », qui signifie « traducteur » en espagnol, pour se moquer de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, en référence à ses débuts professionnels lorsqu'il travaillait comme traducteur de la légende Sir Bobby Robson.
Mais ces débuts ne résument pas le parcours de l'homme qui est devenu plus tard l'un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire du football, après avoir mené Porto à la gloire européenne à deux reprises et obtenu des succès remarquables en Angleterre, en Italie et en Espagne. Mourinho n'était pas un simple traducteur, mais un entraîneur réputé pour son travail acharné, sa détermination et sa capacité à lire les matchs et à gérer les situations les plus complexes.
Le dernier Clasico, remporté par le Real Madrid face au Barça sur le score de 2-1, a offert un nouvel exemple de ses aptitudes tactiques et a relancé le débat autour de sa philosophie d'entraîneur, qui n'a peut-être pas toujours reçu la reconnaissance qu'elle méritait.