Entre chaos et génie : le football a-t-il redécouvert la valeur de Mourinho ?

Mourinho a entamé sa carrière d'entraîneur par une série de grands accomplissements : il a mené Porto à la victoire en Coupe de l'UEFA et en Ligue des champions, a transformé Chelsea en une puissance dominante en Angleterre, a conduit l'Inter Milan au triplé historique, puis a été sacré champion du championnat d'Espagne avec le Real Madrid.

Mais entre 2019 et 2025, il s'est tourné vers des clubs dont les ambitions étaient plus modestes comparées aux projets qu'il avait dirigés aux étapes précédentes de sa carrière. Et depuis son succès en Coupe de la Ligue anglaise et en Ligue Europa avec Manchester United en 2017, il n'a ajouté à son palmarès que le titre de la Ligue Europa Conférence avec la Roma en 2022.

Au cours de cette période, des entraîneurs se sont illustrés en parvenant à réduire le désordre au sein des matches, par la possession du ballon, le recours à des formations équilibrées et symétriques, et l'attribution de rôles fixes aux joueurs, comme des ailiers tenus de rester sur les lignes de touche ou des latéraux qui se déplacent vers le cœur du jeu.

Les équipes adverses se sont également souvent appuyées sur la défense de zone, en fermant des espaces déterminés, ce qui a permis aux équipes dominant la possession de planifier des mouvements visant à créer une supériorité numérique dans certaines zones du terrain.

Mais le développement du pressing individuel et du marquage des joueurs homme à homme a réduit la capacité des équipes à bâtir aussi facilement cette supériorité numérique. Car lorsque le porteur du ballon est soumis à un pressing direct et rapide, ses décisions deviennent plus précipitées, et l'exécution des mouvements offensifs préparés à l'avance devient plus difficile.

Résultat : les matches sont devenus plus chaotiques, ce qui pourrait profiter à un entraîneur comme Mourinho, qui estime que le chaos n'est pas une chose que l'on peut éliminer du jeu, mais une réalité à laquelle il faut se préparer.