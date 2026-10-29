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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Entre chaos et génie : le football a-t-il redécouvert la valeur de Mourinho ?

J. Mourinho
FC Barcelone vs Real Madrid
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Du surnom de « traducteur » à la chute du Barça : l'histoire jamais racontée du « Special One »

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01 nov. 2026

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Les supporters du Barça ont longtemps utilisé le mot « Traductor », qui signifie « traducteur » en espagnol, pour se moquer de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, en référence à ses débuts professionnels lorsqu'il travaillait comme traducteur de la légende Sir Bobby Robson.

Mais ces débuts ne résument pas le parcours de l'homme qui est devenu plus tard l'un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire du football, après avoir mené Porto à la gloire européenne à deux reprises et obtenu des succès remarquables en Angleterre, en Italie et en Espagne. Mourinho n'était pas un simple traducteur, mais un entraîneur réputé pour son travail acharné, sa détermination et sa capacité à lire les matchs et à gérer les situations les plus complexes.

Le dernier Clasico, remporté par le Real Madrid face au Barça sur le score de 2-1, a offert un nouvel exemple de ses aptitudes tactiques et a relancé le débat autour de sa philosophie d'entraîneur, qui n'a peut-être pas toujours reçu la reconnaissance qu'elle méritait.

  • Le plan de Mourinho : comment a-t-il démantelé le système de Flick ?

    Le Real Madrid a abordé la rencontre avec un système en 4-4-2, en l'absence de l'ailier Vinicius Junior, suspendu. Federico Valverde a occupé le poste d'arrière droit, tandis que Bernardo Silva évoluait aux côtés d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Arda Güler et Yan Diomande se chargeaient des couloirs, pendant que Jude Bellingham était associé à Kylian Mbappé en pointe.

    Et comme Mourinho en a l'habitude dans les grands rendez-vous, il a confié à l'un de ses joueurs les plus actifs la mission de surveiller un élément clé de l'adversaire. Cette fois, Bernardo Silva avait pour tâche de suivre Pedri, une mission qui n'était pas aisée, mais qui a limité l'influence du milieu de terrain espagnol.

    Le plan ne s'est pas arrêté à la surveillance de Pedri : le Real Madrid a exploité la nature du pressing haut imposé par le Barça, ainsi que la tendance de ses joueurs à se regrouper autour du ballon. Il s'est employé à attirer l'adversaire dans de larges zones du terrain, avant de transférer rapidement le jeu vers les espaces laissés de l'autre côté.

    Cela s'est produit grâce aux dribbles individuels ou aux longues passes qui déplacent le ballon d'un côté à l'autre, un mécanisme apparu clairement lors des renversements de jeu du côté droit vers la gauche, au moment où Marc Cucurella se projetait derrière Lamine Yamal.

    De cette manière, le Real Madrid a exploité les espaces laissés par la ligne avancée du Barça et a réussi à sanctionner l'approche offensive qui caractérise l'équipe de Hansi Flick.

  • Quand Mourinho a dévoilé ses secrets tactiques

    Après la rencontre, Mourinho a dérogé à son habitude d'éviter d'évoquer publiquement les détails tactiques les plus fins, et il a expliqué une partie de la manière dont son équipe a perturbé la défense du Barça, soulignant que les mouvements en profondeur des milieux de terrain avaient figuré parmi les éléments qui ont le plus compliqué la tâche de l'adversaire.

    Et peut-être ses propos n'étaient-ils pas qu'une simple analyse de ce qui s'était passé lors du Clasico. Mourinho, qui sait faire des conférences de presse un prolongement de ce qui se joue sur le terrain, a peut-être aussi voulu attirer l'attention des autres équipes sur des points exploitables face au Barça.

    Et si les victoires que Mourinho décroche dans les grands matchs lui valent habituellement des éloges mérités, sa philosophie d'entraîneur au sens large ne suscite pas toujours le même intérêt. Ces dernières années, une grande partie du débat footballistique s'est portée sur des entraîneurs dotés de schémas de jeu clairs et constants, de mouvements récurrents, et de rôles définis avec précision pour chaque joueur.

    Mourinho, lui, n'a pas adopté cette approche de manière rigide ; il s'est au contraire appuyé sur les qualités de ses joueurs et a modifié ses méthodes en fonction de la nature de l'équipe qu'il dirige et des circonstances qu'impose chaque match.

    Cette approche a parfois rendu difficile l'analyse de son travail de l'extérieur, ce qui a peut-être contribué à une mauvaise compréhension de sa philosophie, ou à une sous-estimation de sa valeur.

  • Une école qui croit que le chaos fait partie du jeu

    Selon un rapport de la chaîne « BBC », Mourinho est associé au concept de la « périodisation tactique », une approche d'entraînement développée par le Portugais Vítor Frade, qui repose sur le fait de traiter les aspects techniques, tactiques, physiques et psychologiques comme des éléments interconnectés, et non comme des dossiers distincts dont chacun pourrait être travaillé indépendamment des autres.

    Lorsque Mourinho travaillait aux côtés de Bobby Robson à Porto au milieu des années 1990, Frade faisait lui aussi partie du staff technique, ce qui a permis à Mourinho de se familiariser avec ces idées qui s'appuient sur des concepts issus de la psychologie, de la sociologie, des neurosciences et de la théorie des systèmes.

    Cette école part d'une idée fondamentale selon laquelle le joueur n'utilise pas ses capacités techniques, physiques, tactiques et psychologiques de manière séparée au cours d'un match, mais a besoin de toutes au même instant, lorsqu'il prend des décisions et fait face à des situations changeantes.

    Lorsque Mourinho a pris en main le Real Madrid cette saison, le journal « The Athletic » a indiqué que les séances d'entraînement étaient devenues plus courtes et plus intenses, avec une concentration permanente sur le ballon. Même la préparation physique des joueurs pour atteindre le niveau de forme requis pour les matches se faisait avec le ballon, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des exercices physiques séparés.

    Selon cette conception, les philosophies d'entraînement se divisent en deux grands courants : des entraîneurs qui cherchent à réduire le chaos qu'imposent les matches, et d'autres qui en acceptent l'existence et tentent de préparer leurs joueurs à y faire face. Mourinho appartient au second courant.

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  • Pourquoi la méthode Mourinho fait-elle son retour sur le devant de la scène ?

    Mourinho a entamé sa carrière d'entraîneur par une série de grands accomplissements : il a mené Porto à la victoire en Coupe de l'UEFA et en Ligue des champions, a transformé Chelsea en une puissance dominante en Angleterre, a conduit l'Inter Milan au triplé historique, puis a été sacré champion du championnat d'Espagne avec le Real Madrid.

    Mais entre 2019 et 2025, il s'est tourné vers des clubs dont les ambitions étaient plus modestes comparées aux projets qu'il avait dirigés aux étapes précédentes de sa carrière. Et depuis son succès en Coupe de la Ligue anglaise et en Ligue Europa avec Manchester United en 2017, il n'a ajouté à son palmarès que le titre de la Ligue Europa Conférence avec la Roma en 2022.

    Au cours de cette période, des entraîneurs se sont illustrés en parvenant à réduire le désordre au sein des matches, par la possession du ballon, le recours à des formations équilibrées et symétriques, et l'attribution de rôles fixes aux joueurs, comme des ailiers tenus de rester sur les lignes de touche ou des latéraux qui se déplacent vers le cœur du jeu.

    Les équipes adverses se sont également souvent appuyées sur la défense de zone, en fermant des espaces déterminés, ce qui a permis aux équipes dominant la possession de planifier des mouvements visant à créer une supériorité numérique dans certaines zones du terrain.

    Mais le développement du pressing individuel et du marquage des joueurs homme à homme a réduit la capacité des équipes à bâtir aussi facilement cette supériorité numérique. Car lorsque le porteur du ballon est soumis à un pressing direct et rapide, ses décisions deviennent plus précipitées, et l'exécution des mouvements offensifs préparés à l'avance devient plus difficile.

    Résultat : les matches sont devenus plus chaotiques, ce qui pourrait profiter à un entraîneur comme Mourinho, qui estime que le chaos n'est pas une chose que l'on peut éliminer du jeu, mais une réalité à laquelle il faut se préparer.

  • Mourinho n'impose pas les solutions : il prépare ses joueurs à les trouver

    Les partisans de l'école Faradi estiment que le chaos fait partie intégrante du football et qu'un entraînement global aide les joueurs à développer leur capacité à résoudre les problèmes en cours de match, plutôt que de s'appuyer sur des schémas appris par cœur qui ne conviennent pas à chaque situation.

    Cela explique peut-être la capacité des équipes de Mourinho à se montrer à leur avantage dans les circonstances difficiles, lorsque les matchs entrent dans des phases décisives ou que les événements s'éloignent des scénarios prévus à l'avance.

    Il ne cherche pas nécessairement à contrôler chaque décision prise par ses joueurs, mais s'attache plutôt à les préparer à gérer les situations par eux-mêmes. Selon cette philosophie, disposer de joueurs de meilleure qualité augmente les chances de parvenir à de meilleures solutions.

    Cela s'est concrétisé face au Barça à travers des rôles différents qui se sont complétés au service de l'équipe. Mbappé a attaqué la dernière ligne défensive et exploité les occasions pour conclure les actions, tandis que Bellingham a allié la puissance dans les duels à l'élégance dans le maniement du ballon et le dribble. Bernardo Silva, de son côté, a montré sa capacité à calmer le jeu sous la pression du Barça, puis à transmettre le ballon à ses coéquipiers dans les zones avancées une fois que l'adversaire s'était projeté vers l'avant.

    Les joueurs n'ont pas tenu les mêmes rôles et ne se sont pas déplacés selon un même moule, mais la diversité de leurs caractéristiques s'est transformée en source de force lorsque le Real Madrid a eu besoin du meilleur d'eux-mêmes dans les moments décisifs.

  • Retour vers le passé : un nouveau chapitre dans la philosophie

    Le parcours de Mourinho ressemble à une série de chapitres qui se répètent : il a commencé son aventure avec Benfica, avant d'y revenir environ 25 ans plus tard, en septembre 2025. Il a remporté deux titres consécutifs en Premier League avec Chelsea, avant d'y retourner six ans plus tard pour y décrocher un troisième titre. Et aujourd'hui, 13 ans après la fin de sa première période au Real Madrid, il vit une seconde expérience dans l'enceinte du Santiago Bernabéu.

    De ce fait, son retour actuel apparaît comme bien plus qu'un simple nouveau chapitre de sa carrière : le football lui-même est peut-être en train de lui offrir une nouvelle occasion de prouver sa philosophie tactique, à une époque où il devient de plus en plus difficile de maîtriser le rythme des matchs et les espaces, et où la capacité des joueurs à gérer les situations imprévues gagne en importance.

    Alors, le retour de Mourinho au sommet de la scène sera-t-il l'occasion de redécouvrir un entraîneur qui n'a jamais été un simple « traducteur », mais bien un homme de vision, peut-être désormais plus en phase avec le football moderne ?

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