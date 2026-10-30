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Radja Nainggolan 2026Getty
Simone Gervasio
Traduit par

Enquête sur le trafic de drogue en Belgique : le parquet requiert deux ans de prison contre Nainggolan

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Radja Nainggolan risque une peine de deux ans de prison. Le parquet de Bruxelles a requis une peine sévère contre l'ancien international belge dans le cadre du procès portant sur un trafic présumé de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe.

L'ancien joueur de l'AS Rome et de l'Inter, aujourd'hui âgé de 38 ans et toujours en activité au Patro Eisden, en deuxième division belge, avait été arrêté en janvier dernier dans le cadre de l'enquête et avait passé une nuit en prison. Selon les enquêteurs, il aurait contribué au blanchiment de 105 500 euros provenant d'une organisation criminelle, une somme qu'il aurait reçue du frère d'un criminel belge connu, à savoir Nasr-Eddine Sekkaki, frère d'Ashraf Sekkaki. Le parquet a également requis contre le joueur une amende de 105 000 euros.

  • Interrogé sur l’origine de l’argent, Nainggolan a d’abord affirmé qu’il s’agissait d’un prêt accordé à un ami ; il a ensuite expliqué avoir reçu cet argent parce que ses comptes avaient été bloqués à la suite d’un divorce.

    Selon la version des faits présentée par l’accusation, l’argent aurait ensuite été remboursé en plusieurs versements sur le compte de la mère de Sekkaki. Dans les virements, Nainggolan aurait indiqué comme motif des travaux de construction fictifs, afin de dissimuler la provenance des sommes. Nainggolan n’est accusé ni d’avoir participé directement au trafic de drogue ni de faire partie de l’organisation criminelle : il aurait uniquement contribué à blanchir ces 105 500 euros. Le tribunal de Bruxelles se prononcera sur son sort dans les prochaines semaines.

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