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Énorme boost pour Naples ! Scott McTominay reçoit le feu vert pour reprendre la compétition après une opération du cœur
Le feu vert médical crucial pour McTominay
McTominay s’apprête à effectuer son retour très attendu dans le groupe de Naples après avoir reçu le feu vert à la suite d’une opération du cœur. Le milieu de terrain était éloigné des terrains depuis début septembre après que des examens médicaux ont révélé une légère arythmie bénigne. Ce problème de santé avait d’abord été signalé par le service médical du club, qui a utilisé une technologie portable de pointe lors des séances d’entraînement et des matches pour surveiller les constantes des joueurs. Les données recueillies par ces appareils ont permis un diagnostic précoce de cette irrégularité, entraînant une intervention médicale rapide.
À la suite de cette découverte, l’ancien joueur de Manchester United a choisi de subir une légère intervention par ablation afin de régler définitivement le problème. Cette approche proactive visait à garantir la santé à long terme du joueur et la longévité de sa carrière dans l’environnement de haute intensité de la Serie A. L’opération a été menée à bien le 8 septembre au Spire Hospital de Manchester, marquant le début d’une période de récupération soigneusement encadrée pour l’Écossais de 29 ans.
- AFP
S’y retrouver dans la réglementation italienne en matière de fitness
Après l’opération réussie, McTominay a reçu l’ordre de respecter deux semaines de repos complet afin de permettre à son corps de guérir. Il est ensuite retourné au centre d’entraînement de Naples, mais s’est limité à un travail individuel en salle et à des exercices avec ballon sans contact. Si l’opération a été une réussite, le milieu de terrain devait encore satisfaire aux stricts protocoles de santé et de sécurité encadrant le sport professionnel en Italie.
Selon des informations de Football Italia, McTominay a passé ces tests avec succès mercredi. Ce développement constitue un énorme soulagement pour le Napoli, car il confirme que le joueur est de nouveau physiquement capable de répondre aux exigences du football de l’élite.
Un retour opportun pour Max Allegri
Le retour de McTominay tombe à point nommé pour l'entraîneur de Naples Max Allegri, qui cherche à consolider ses options au milieu de terrain à mesure que la saison avance. N'ayant disputé que deux matches avec le club depuis le début de l'exercice, tous deux en Serie A, la réintégration du milieu de terrain apportera un énorme coup de boost à l'effectif.
McTominay a mis fin à un passage de sept ans à Manchester United pour rejoindre Naples à l'été 2024, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 25,7 millions de livres sterling. Depuis son arrivée, le milieu écossais s'est imposé comme l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe, jouant un rôle déterminant dans ses succès. Il a mené Naples au titre de Serie A lors de la saison 2024-2025, décrochant au passage le prestigieux trophée de joueur de l'année de Serie A, avant d'ajouter la Supercoupe d'Italie lors de l'exercice 2025-2026. En 82 apparitions toutes compétitions confondues avec le club, McTominay a trouvé le chemin des filets à 27 reprises.
- Getty Images Sport
L’équipe d’Allegri se prépare pour le match contre Frosinone
Naples occupe actuellement la neuvième place du classement de Serie A avec sept points, à six longueurs du leader, l’AS Roma. L’équipe d’Allegri se prépare désormais à affronter Frosinone ce samedi, une rencontre qui pourrait marquer le retour de McTominay dans le groupe pour le match, sur le banc.
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