McTominay s’apprête à effectuer son retour très attendu dans le groupe de Naples après avoir reçu le feu vert à la suite d’une opération du cœur. Le milieu de terrain était éloigné des terrains depuis début septembre après que des examens médicaux ont révélé une légère arythmie bénigne. Ce problème de santé avait d’abord été signalé par le service médical du club, qui a utilisé une technologie portable de pointe lors des séances d’entraînement et des matches pour surveiller les constantes des joueurs. Les données recueillies par ces appareils ont permis un diagnostic précoce de cette irrégularité, entraînant une intervention médicale rapide.

À la suite de cette découverte, l’ancien joueur de Manchester United a choisi de subir une légère intervention par ablation afin de régler définitivement le problème. Cette approche proactive visait à garantir la santé à long terme du joueur et la longévité de sa carrière dans l’environnement de haute intensité de la Serie A. L’opération a été menée à bien le 8 septembre au Spire Hospital de Manchester, marquant le début d’une période de récupération soigneusement encadrée pour l’Écossais de 29 ans.