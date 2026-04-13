Selon The Athletic, le Real Madrid a fermement indiqué qu’il ne étudiera aucune offre estivale pour Endrick, assurant au jeune attaquant un rôle clé dans le projet sportif à venir. Sous la direction d’Álvaro Arbeloa, fraîchement nommé après le départ d’Alonso en janvier, la voie est dégagée pour que le Brésilien entame un nouveau départ. Cette décision est toutefois moins réjouissante pour un autre talent madrilène : Gonzalo García.

L’article précise que l’attaquant de 22 ans sera transféré pour faire de la place à Endrick, malgré la signature en août d’un nouveau contrat courant jusqu’en 2030.