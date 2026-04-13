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Endrick s'impose ! Le Real Madrid s'apprête à céder précipitamment l'un de ses jeunes talents afin de réintégrer l'attaquant brésilien pour la saison 2026-2027
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Endrick confirme son potentiel en France
Endrick a inscrit sept buts en 37 apparitions avec le Real lors de sa première saison, après avoir rejoint le club en provenance de Palmeiras en 2024, mais son temps de jeu a considérablement diminué après la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur. L’attaquant brésilien n’a disputé que trois matches toutes compétitions confondues sous les ordres d’Alonso lors de la première moitié de la saison en cours, ce qui a conduit le Real à le prêter à Lyon lors du mercato de janvier. Le Groupama Stadium s’est révélé l’endroit idéal pour qu’Endrick retrouve sa confiance : le jeune attaquant de 19 ans a directement participé à huit buts (six réalisations et deux passes décisives) en onze matches de Ligue 1, performance qui lui a valu d’être rappelé en sélection brésilienne en vue de la Coupe du monde cet été.
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Le Real Madrid s’apprête à se séparer de Garcia.
Selon The Athletic, le Real Madrid a fermement indiqué qu’il ne étudiera aucune offre estivale pour Endrick, assurant au jeune attaquant un rôle clé dans le projet sportif à venir. Sous la direction d’Álvaro Arbeloa, fraîchement nommé après le départ d’Alonso en janvier, la voie est dégagée pour que le Brésilien entame un nouveau départ. Cette décision est toutefois moins réjouissante pour un autre talent madrilène : Gonzalo García.
L’article précise que l’attaquant de 22 ans sera transféré pour faire de la place à Endrick, malgré la signature en août d’un nouveau contrat courant jusqu’en 2030.
Sur les traces de Paz, Chema et Ramon
Garcia a inscrit six buts en 33 apparitions cette saison, mais il n’en a marqué que 12 en tant que titulaire, et le Real estime que son développement serait mieux servi ailleurs. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que son rêve de devenir une figure incontournable des « Blancos » soit révolu.
Madrid a déjà cédé Nico Paz et Jacobo Ramon, issus de son centre de formation, au Como respectivement en 2024 et 2025, tout en incluant des clauses de rachat. Même stratégie lorsque Stuttgart a recruté Chema Andres l’été dernier : des dispositions sont d’ores et déjà prévues pour que Garcia puisse, lui aussi, revenir un jour au Bernabéu.
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Et maintenant ?
Endrick se concentre pour l’instant sur la fin de saison avec Lyon, toujours en lice pour le top 3 de la Ligue 1 et une place en Ligue des champions. Il vise ensuite un rôle clé dans la Coupe du monde avec le Brésil, avant de revenir à Madrid, où il pourrait s’imposer comme le nouvel ailier droit titulaire du club après ses performances convaincantes sous le maillot lyonnais.