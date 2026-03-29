Endrick, prêté par le Real Madrid, donne son avis sans détours sur ses chances d'intégrer la sélection brésilienne pour la Coupe du monde après des débuts impressionnants à Lyon

L'arrivée d'Endrick au Real Madrid a été accueillie en grande pompe, mais la concurrence acharnée pour une place au Santiago Bernabéu a limité ses occasions de jouer.

Souhaitant accumuler le temps de jeu nécessaire pour poursuivre son développement et attirer l'attention des sélectionneurs de l'équipe nationale, le jeune attaquant a opté pour un prêt à Lyon lors du mercato hivernal.

Depuis son arrivée en Ligue 1, le prodige brésilien s'est rapidement adapté au jeu physique du football français, faisant preuve d'une finition clinique et d'une vitesse explosive qui ont fait de lui l'un des talents les plus convoités d'Amérique du Sud.

Ce transfert semble porter ses fruits, l'attaquant ayant contribué à sept buts lors de ses neuf premières apparitions en Ligue 1.