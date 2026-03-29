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Endrick, prêté par le Real Madrid, donne son avis sans détours sur ses chances d'intégrer la sélection brésilienne pour la Coupe du monde après des débuts impressionnants à Lyon
Un nouveau départ en France
L'arrivée d'Endrick au Real Madrid a été accueillie en grande pompe, mais la concurrence acharnée pour une place au Santiago Bernabéu a limité ses occasions de jouer.
Souhaitant accumuler le temps de jeu nécessaire pour poursuivre son développement et attirer l'attention des sélectionneurs de l'équipe nationale, le jeune attaquant a opté pour un prêt à Lyon lors du mercato hivernal.
Depuis son arrivée en Ligue 1, le prodige brésilien s'est rapidement adapté au jeu physique du football français, faisant preuve d'une finition clinique et d'une vitesse explosive qui ont fait de lui l'un des talents les plus convoités d'Amérique du Sud.
Ce transfert semble porter ses fruits, l'attaquant ayant contribué à sept buts lors de ses neuf premières apparitions en Ligue 1.
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« Avec Dieu, tout est possible »
Interrogé sur ses perspectives en sélection après avoir été retenu dans la dernière liste du Brésil, le jeune joueur de 18 ans s’est montré franc au sujet de son parcours et de l’évolution de ses ambitions. Dans une réflexion sincère sur sa situation actuelle, Endrick a déclaré à FourFourTwo : « Je ne m’attendais pas à prendre un départ aussi fulgurant à Lyon, mais Dieu a rendu l’impossible possible. Il y a quelque temps, je ne croyais pas pouvoir participer à la Coupe du monde, mais avec Dieu, tout est possible. Je ne doute de rien : je ferai ma part et je vivrai au jour le jour. Je vis dans le présent. Je dois bien m’entraîner à Lyon, suivre mon programme de préparation physique, rester en bonne santé et être performant lors des matchs. Si Dieu le veut, je serai à la Coupe du monde en juin. »
La course aux places pour le Brésil
S'imposer comme titulaire dans l'équipe du Brésil n'est pas une mince affaire, surtout aux postes offensifs où Ancelotti dispose d'un choix pléthorique. Des noms tels que Vinicius Junior, Rodrygo et Raphinha sont déjà des stars confirmées, tandis que d'autres talents émergents ne cessent de se battre pour une place dans l'équipe.
Le staff technique de la CBF suivrait de près les progrès d’Endrick. Sa capacité à évoluer aussi bien en tant qu’avant-centre qu’aux postes excentrés lui confère une polyvalence tactique qui pourrait s’avérer inestimable lors d’un tournoi d’un mois.
En choisissant un prêt dans un championnat compétitif comme la Ligue 1, Endrick a fait preuve d’une maturité hors du commun pour son âge, sacrifiant le prestige de rester au Real Madrid à court terme au profit de sa carrière internationale à long terme.
- AFP
En vue de la Coupe du monde
Les supporters lyonnais se sont rapidement pris d'affection pour leur nouvelle star, et si sa progression se poursuit, le Real Madrid accueillera à nouveau cet été un joueur bien plus affûté et sûr de lui.
Pour l'instant, Endrick partage son attention entre aider son club actuel à atteindre ses objectifs nationaux et s'assurer de rester dans les pensées du sélectionneur brésilien. S'il maintient sa trajectoire actuelle, le rêve de disputer la Coupe du monde, qui semblait autrefois impossible, pourrait bien devenir réalité.
Il espère pouvoir disputer quelques minutes lorsque le Brésil affrontera la Croatie lors de son prochain match amical international mardi soir.