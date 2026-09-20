En vidéo : Mourinho explose contre les arbitres : « Negreira n'existe plus, et je ne parlerai pas du "complot" »

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'en est pris à l'arbitrage après la défaite de son équipe sur le score de 2-1 face à l'Atlético Madrid, qui recevait à l'occasion du choc de la septième journée de la Liga.

L'Atlético Madrid a obtenu un penalty en seconde période, qu'il a transformé pour ouvrir le score, après l'expulsion de Dean Huijsen, le joueur madrilène, à la 52e minute.

Le compte Madrid Zone a publié sur le réseau X les déclarations de l'entraîneur portugais en conférence de presse, où il a affirmé : « Les fautes commises par Kang-in Lee et Romero sur Valverde et Bellingham ? Il est évident que ces deux fautes méritaient deux cartons rouges. »

Il a poursuivi : « Le match aurait dû se jouer à 11 contre 9 pendant 50 minutes, mais il s'est retrouvé à 11 contre 10 en notre défaveur. »

Mourinho a également présenté des séquences vidéo des cartons rouges qui n'ont pas été distribués aux joueurs de l'Atlético Madrid.

Mourinho a insisté : « Je veux serrer dans mes bras les joueurs de mon équipe, car ils ont tout donné. Leur prestation en première période était au plus haut niveau, puis les choses sont devenues difficiles en seconde période à cause de l'expulsion de Huijsen. »

Il a souligné : « Monsieur Trujillo, l'arbitre assistant vidéo, qui n'a pas rappelé l'arbitre pour revoir le cas du carton rouge de Kang-in Lee, a une histoire très étrange avec le Real Madrid. »

Il a fait remarquer : « Regardez simplement la saison dernière, lors de nombreux matchs face au Real Madrid. Quant au pauvre arbitre Ortiz, il est évident qu'il ne parvient pas à gérer la pression dans des matchs de ce genre. »

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