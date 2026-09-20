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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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En vidéo : Mourinho explose contre les arbitres : « Negreira n'existe plus, et je ne parlerai pas du "complot" »

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
FC Barcelone
Espagne

Je veux prendre dans mes bras les joueurs du Real : et j'adresse mes félicitations à la commission des arbitres

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'en est pris à l'arbitrage après la défaite de son équipe sur le score de 2-1 face à l'Atlético Madrid, qui recevait à l'occasion du choc de la septième journée de la Liga.

L'Atlético Madrid a obtenu un penalty en seconde période, qu'il a transformé pour ouvrir le score, après l'expulsion de Dean Huijsen, le joueur madrilène, à la 52e minute.

Le compte Madrid Zone a publié sur le réseau X les déclarations de l'entraîneur portugais en conférence de presse, où il a affirmé : « Les fautes commises par Kang-in Lee et Romero sur Valverde et Bellingham ? Il est évident que ces deux fautes méritaient deux cartons rouges. »

Il a poursuivi : « Le match aurait dû se jouer à 11 contre 9 pendant 50 minutes, mais il s'est retrouvé à 11 contre 10 en notre défaveur. »

Mourinho a également présenté des séquences vidéo des cartons rouges qui n'ont pas été distribués aux joueurs de l'Atlético Madrid.

Mourinho a insisté : « Je veux serrer dans mes bras les joueurs de mon équipe, car ils ont tout donné. Leur prestation en première période était au plus haut niveau, puis les choses sont devenues difficiles en seconde période à cause de l'expulsion de Huijsen. »

Il a souligné : « Monsieur Trujillo, l'arbitre assistant vidéo, qui n'a pas rappelé l'arbitre pour revoir le cas du carton rouge de Kang-in Lee, a une histoire très étrange avec le Real Madrid. »

Il a fait remarquer : « Regardez simplement la saison dernière, lors de nombreux matchs face au Real Madrid. Quant au pauvre arbitre Ortiz, il est évident qu'il ne parvient pas à gérer la pression dans des matchs de ce genre. »

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  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    La commission des arbitres : les pauvres

    Le technicien portugais a ironisé en déclarant : « Je veux adresser mes félicitations à la commission des arbitres qui choisit les arbitres. D'abord, il est étrange que des informations aient fuité il y a plusieurs semaines annonçant la désignation de cet arbitre pour diriger cette rencontre, alors que d'habitude les arbitres sont désignés la semaine même où le match se dispute. »

    Il a ajouté : « Ensuite vient le choix de cette combinaison : un arbitre assistant vidéo qui a une histoire étrange avec le Real Madrid, à maintes reprises, aux côtés d'un arbitre faible et peu expérimenté, qui n'a dirigé que des petits matches. Pauvre commission des arbitres, elle a commis une erreur, les malheureux. »

    Mourinho a expliqué : « Dans des conditions normales, j'aurais dit que nous ne devions pas baisser les bras, bien sûr, car il reste encore beaucoup de choses à jouer, et nous ne sommes qu'en septembre, mais il est évident que ce ne sont pas des conditions normales. »

    Il a poursuivi : « Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il est clair qu'il y a des choses très étranges, extrêmement étranges. J'espérais qu'à mon retour en Liga, je trouverais les choses différentes de ce qu'elles étaient lorsque je l'ai quittée en 2013, mais malheureusement, les choses sont toujours les mêmes. »

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    Je ne reproche rien aux joueurs du Real

    Il a insisté : « Je demande seulement aux arbitres et à la commission des arbitres de nous laisser jouer, rien de plus. Je ne vais pas dire que ce qui s'est passé aujourd'hui était prémédité et relevait d'un complot, n'est-ce pas ? C'est juste une erreur, n'est-ce pas ? ».

    Il a affirmé : « Je ne reproche rien à mes joueurs aujourd'hui. Ils ont tout donné, et je suis très fier d'eux. Ils ont montré de l'envie, de la combativité et de la détermination, et ils ont continué à se battre jusqu'au bout ».

    Il a déclaré : « Si on nous laisse jouer, alors oui, nous pouvons encore espérer remporter la Liga et jouer le titre ».

    Il a conclu : « Même si nous quittons cette rencontre déçus par la défaite, la bonne sensation, c'est de savoir que vos joueurs ont tout donné et que vous ne pouvez rien leur reprocher ».

  • imago-sport-1083576025.jpgAlterphotos

    Le Nigeria n'existe plus, n'est-ce pas ?

    Comme l'a rapporté le journal Sport, voici quelques déclarations de Mourinho, qui a affirmé : « Nous voulons être en tête. Nous ne voulons pas de la deuxième, de la troisième, de la quatrième ni de la cinquième place. Nous voulons avoir plus de points que nous n'en avons actuellement, et c'est une évidence. »

    Il a poursuivi : « Il s'est passé des choses marquantes ces dernières semaines, et ici, dans ce stade, avec le but refusé à Osasuna, le penalty à Saint-Sébastien, le penalty à Barcelone, et l'expulsion non sifflée face à l'Athletic Bilbao par cet arbitre, qui a été gentil avec Barcelone. »

    Concernant la dernière question, au sujet de l'affaire Negreira, José Mourinho a préféré ne pas entrer dans la polémique.

    L'entraîneur portugais a répondu : « Negreira n'existe plus, n'est-ce pas ? S'il n'existe plus, alors l'affaire n'est pas entachée par Negreira. »

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