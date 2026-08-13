L’ailier argentin Buendia a insisté sur le fait que l’effectif de Villa avait fait preuve d’un immense état d’esprit malgré sa présence sur le terrain sans plusieurs éléments clés, absents après leurs campagnes de Coupe du monde.

Au micro de TNT Sports après le match, Buendia a livré son analyse de la rencontre et évoqué le remaniement de l’effectif à Villa Park : « Oui, le football est comme ça. Il y a des changements, mais la structure et la philosophie sont là. Nous connaissons la structure et nous devons aller de l’avant. »

Revenant sur cette rencontre disputée à Salzbourg, il a ajouté : « Ce n’est pas une bonne sensation. Nous pouvons être fiers du match que nous avons fait. Nous avons bien rivalisé. Nous avons eu des occasions. Ce sont des joueurs de très haut niveau. Ils se procurent des occasions, ils marquent et ils gagnent le match. Nous étions bien là et nous avons très bien rivalisé [à 1-1]. À la fin de la première période, nous avons eu des occasions. En seconde période, nous avons montré du caractère. »