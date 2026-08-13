AFP
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Emiliano Buendia fier de la performance d’Aston Villa malgré la défaite en Supercoupe contre le PSG
Villa fait pression sur les champions d’Europe
Villa a manqué l’occasion de remporter la Supercoupe de l’UEFA après sa défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain mercredi soir à la Red Bull Arena de Salzbourg. L’équipe d’Emery a brièvement égalisé grâce à Brian Madjo, qui est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la Supercoupe après avoir annulé l’ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia. Malgré une nette domination en termes d’occasions et un total d’expected goals (xG) de 2,13 contre 1,03 pour le PSG, le but de Desire Doue en seconde période a scellé la victoire des champions de France.
- MIS
Buendia salue le caractère de l’équipe
L’ailier argentin Buendia a insisté sur le fait que l’effectif de Villa avait fait preuve d’un immense état d’esprit malgré sa présence sur le terrain sans plusieurs éléments clés, absents après leurs campagnes de Coupe du monde.
Au micro de TNT Sports après le match, Buendia a livré son analyse de la rencontre et évoqué le remaniement de l’effectif à Villa Park : « Oui, le football est comme ça. Il y a des changements, mais la structure et la philosophie sont là. Nous connaissons la structure et nous devons aller de l’avant. »
Revenant sur cette rencontre disputée à Salzbourg, il a ajouté : « Ce n’est pas une bonne sensation. Nous pouvons être fiers du match que nous avons fait. Nous avons bien rivalisé. Nous avons eu des occasions. Ce sont des joueurs de très haut niveau. Ils se procurent des occasions, ils marquent et ils gagnent le match. Nous étions bien là et nous avons très bien rivalisé [à 1-1]. À la fin de la première période, nous avons eu des occasions. En seconde période, nous avons montré du caractère. »
Madjo brille pour ses débuts
Cette rencontre a servi de véritable tremplin à l’attaquant de 17 ans Madjo, auteur d’une performance impressionnante à la pointe de l’attaque, avec six tirs et huit duels aériens remportés.
La prestation prometteuse du jeune avant-centre apporte un bol d’air frais au milieu des départs estivaux de joueurs cadres confirmés tels que Youri Tielemans, Morgan Rogers et Lucas Digne. Buendia n’a pas tardé non plus à saluer la trajectoire de son jeune coéquipier, ajoutant : « J’ai essayé de l’aider. Il est jeune mais il se développe bien. »
- Getty Images Sport
Le premier match de Brighton met ses références à l’épreuve
Villa conclura sa préparation de pré-saison avec un dernier match amical contre le Borussia Monchengladbach ce samedi. Le véritable test du dispositif tactique d'Emery en compétition nationale débutera lorsqu'il se déplacera pour affronter Brighton lors de son premier match de Premier League le 23 août. Maintenir une cohérence tactique et intégrer les jeunes joueurs émergents s'avérera crucial pour les espoirs de Villa de poursuivre sa progression vers le haut du classement cette saison.
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