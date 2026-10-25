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Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Ellertson suffit au Genoa : 1-0 face à Venezia, qui reste dernier

Genoa
Venezia
Serie A
Genoa vs Venezia

Suivez Genoa-Venezia, match comptant pour la 8e journée de Serie A 2026/2027.

Le Genoa remporte ce duel direct pour le maintien grâce à un but somptueux d’Ellertson inscrit au milieu de la première période. Sa victoire 1-0 contre Venezia lui offre trois points déjà très importants au classement.

Dans un match forcément fermé, Venezia a davantage maîtrisé le jeu sans jamais vraiment inquiéter Bijlow. Mais une frappe surpuissante d’Ellertson depuis l’entrée de la surface est venue se loger dans la lucarne, sans que Stankovic puisse intervenir. Ce n’est qu’à la 93e minute que le gardien du Genoa a dû réaliser un véritable miracle face à Akor Adams pour préserver le score et offrir les trois points à De Rossi.

Nicola ne parvient pas à confirmer sa victoire contre Naples et tombe à la toute dernière place du classement. Le Genoa confirme en revanche sa force à domicile : ses sept points ont tous été obtenus devant son public.


GENOA-VENEZIA 1-0

Buteur : 26e Ellertson (G)


  • Buts et temps forts

    93' PARADE MIRACULEUSE DE BIJLOW - Énorme occasion pour Akor Adams, qui se retourne et frappe à l’entrée des six mètres, mais Bijlow a un réflexe incroyable : il se détend sur sa droite et repousse le ballon pour préserver le score.


    74' OCCASION - Yeboah tente sa chance de l’extérieur de la surface. Le ballon, dévié, passe de peu au-dessus alors que Bijlow était battu.


    45' OCCASION - Le centre-tir de Yeboah n’est touché par personne et file insidieusement vers le petit filet opposé. Bijlow plonge et détourne en corner d’un réflexe félin.


    26' BUT - El Shaarawy écarte pour Ellertson, qui contrôle et décoche une frappe du gauche surpuissante. Le ballon se loge dans la lucarne, sans que Stankovic puisse faire quoi que ce soit.


    25' OCCASION - Superbe contre de Yeboah, qui lance Adams. Celui-ci lui remet le ballon dans l’axe de la surface, et Bijlow réalise un arrêt miraculeux sur sa frappe du gauche en première intention.


    6' OCCASION - Ostigard s’élève et place une tête en direction du but de Stankovic, qui capte facilement le ballon.


    0' Coup d’envoi au stade Galileo Ferraris, à Marassi, à 15 h.


    INFOS, STATISTIQUES ET COMMENTAIRE MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Genoa-Venezia : la feuille de match

    Genoa-Venezia 1-0


    Buteur : 26' Ellertson (G)


    GENOA (3-4-2-1) : Bijlow ; Otoa (70' Marcandalli), Ostigard, Vasquez ; Ellertsson, Traore, Wiafe (81' Amorim), Mitaj (81' Puczka) ; Messias (62' Frendrup), El Shaarawy (62' Colombo) ; Osmajic.

    Remplaçants : Baldanzi, Drameh, Klisys, Meichtry, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Entraîneur : Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2) : Stankovic ; Moreno, Juan Jesus, Halhal ; Hainaut (79' Rrhamani), Basic (71' Dagasso), Sohm (88' Lauberbach), Perez, Haps (71' Mazzocchi) ; Yeboah, Adams.

    Remplaçants : Bella-Kotchap, Busio, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lisman, Montipò, Sagrado, Schingtienne.

    Entraîneur : Davide Nicola


    Arbitre : Sozza

    Avertis : Otoa (G)

    Expulsés : -

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