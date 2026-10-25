Ellertson suffit au Genoa : 1-0 face à Venezia, qui reste dernier

Le Genoa remporte ce duel direct pour le maintien grâce à un but somptueux d’Ellertson inscrit au milieu de la première période. Sa victoire 1-0 contre Venezia lui offre trois points déjà très importants au classement.

Dans un match forcément fermé, Venezia a davantage maîtrisé le jeu sans jamais vraiment inquiéter Bijlow. Mais une frappe surpuissante d’Ellertson depuis l’entrée de la surface est venue se loger dans la lucarne, sans que Stankovic puisse intervenir. Ce n’est qu’à la 93e minute que le gardien du Genoa a dû réaliser un véritable miracle face à Akor Adams pour préserver le score et offrir les trois points à De Rossi.

Nicola ne parvient pas à confirmer sa victoire contre Naples et tombe à la toute dernière place du classement. Le Genoa confirme en revanche sa force à domicile : ses sept points ont tous été obtenus devant son public.





GENOA-VENEZIA 1-0

Buteur : 26e Ellertson (G)



