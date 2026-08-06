Goal.com
En direct€50
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Du sommet au creux de la vague : Inzaghi entraîne Al-Hilal dans le pari le plus difficile !

FEATURES
S. Inzaghi
Al Hilal
Saudi Pro League
D. Nunez
Italie
Arabie saoudite
Uruguay

Crise majeure qui frappe le leader de l'Asie

Dans le monde du football, un entraîneur peut réussir à transformer une équipe entière par une seule décision, mais il peut aussi placer le club dans une impasse durable à cause d'un pari mal placé.

Et c'est ce qui semble s'être produit avec Al-Hilal dans le dossier de l'Uruguayen Darwin Núñez, qui s'est transformé en quelques mois du transfert auquel tenait Simone Inzaghi en l'un des dossiers les plus complexes au sein du club.




  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nunez, premier choix pour Inzaghi

    Dès les premiers jours de son arrivée, Inzaghi a été clair dans ses exigences, estimant que Darwin Núñez était l'attaquant capable de mener à bien son projet technique, et il a demandé son recrutement, même si cela devait se faire aux dépens d'Aleksandar Mitrović, malgré la présence du Brésilien Marcos Leonardo dans les rangs de l'équipe.

    La direction a répondu au souhait de l'entraîneur et a traité ce transfert comme la pierre angulaire du nouveau projet, dans l'espoir que l'attaquant uruguayen apporte la plus-value attendue et confère à Al-Hilal une nouvelle dimension offensive.

    Il a effectivement été recruté en provenance de Liverpool pour 53 millions d'euros, tandis que le contrat de Mitrović a été résilié et que le nom de Leonardo a été retiré de la liste locale, une décision qui a suscité de nombreuses controverses.

    • Publicité
  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Du transfert tant attendu au lourd fardeau

    Mais la réalité a pris une tout autre direction, puisque Núñez n'est pas parvenu à afficher le niveau attendu par les supporters. Il a en outre souffert d'un net recul de son efficacité offensive et n'a pas prouvé qu'il était l'attaquant capable de faire la différence dans les grands matchs.

    Au fil de la saison, la conviction du staff technique a peu à peu évolué, au point qu'il a été écarté de la liste des joueurs locaux après six mois seulement, une décision qui reflétait l'ampleur de la baisse de régime vécue par le joueur, lui qui représentait auparavant le premier pari de l'entraîneur.

    À lire aussi : Il ne possède pas de baguette magique : pourquoi Al Ahly s'est-il tourné vers le recrutement de Bosic ?

    Durant sa période sous le maillot d'Al-Hilal, Núñez a participé à 16 matchs au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré seulement 4 passes décisives.

    Núñez a tenté 42 frappes, dont 18 cadrées, et a manqué 8 occasions nettes. Son taux de conversion des occasions en buts n'a atteint que 15 %, ce qui révèle l'ampleur des difficultés qu'a connues le club avec l'attaquant uruguayen.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal paie le prix du pari

    Le problème n'est plus seulement d'ordre technique, il s'est également mué en crise administrative et commerciale, car Al-Hilal se retrouve désormais avec un joueur dont le salaire est élevé et la valeur financière importante, sans qu'il soit pour autant un élément essentiel du projet.

    Et malgré les tentatives répétées de s'en séparer, que ce soit par une vente ou un prêt, toutes les négociations se sont heurtées aux aspects financiers, si bien que l'opération reste en suspens, tandis qu'Al-Hilal assume les conséquences d'une décision qui reposait à l'origine sur une conviction technique d'Inzaghi.

    En définitive, on ne peut pas faire porter à Nunez seul la responsabilité de ce qui s'est passé, mais il est certain que l'entraîneur italien avait misé sur lui plus que quiconque, un pari qui n'a pas réussi jusqu'à présent, si bien qu'Al-Hilal se retrouve face à l'un des dossiers les plus délicats du marché des transferts et paie le prix d'une décision qui était censée conduire l'équipe au sommet, mais qui l'a placé face à une crise toujours pas résolue à ce jour.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS