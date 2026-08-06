Du sommet au creux de la vague : Inzaghi entraîne Al-Hilal dans le pari le plus difficile !

Mais la réalité a pris une tout autre direction, puisque Núñez n'est pas parvenu à afficher le niveau attendu par les supporters. Il a en outre souffert d'un net recul de son efficacité offensive et n'a pas prouvé qu'il était l'attaquant capable de faire la différence dans les grands matchs.

Au fil de la saison, la conviction du staff technique a peu à peu évolué, au point qu'il a été écarté de la liste des joueurs locaux après six mois seulement, une décision qui reflétait l'ampleur de la baisse de régime vécue par le joueur, lui qui représentait auparavant le premier pari de l'entraîneur.

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Durant sa période sous le maillot d'Al-Hilal, Núñez a participé à 16 matchs au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré seulement 4 passes décisives.

Núñez a tenté 42 frappes, dont 18 cadrées, et a manqué 8 occasions nettes. Son taux de conversion des occasions en buts n'a atteint que 15 %, ce qui révèle l'ampleur des difficultés qu'a connues le club avec l'attaquant uruguayen.