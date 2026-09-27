Le gardien de Manchester United, Senne Lammens, a livré une prestation décisive pour permettre à la Belgique de décrocher une impressionnante victoire 2-0 contre l’Italie à Rome en Ligue des nations de l’UEFA. Le portier de 24 ans a réalisé deux arrêts cruciaux alors que le score était de 1-0, signant ainsi un rebond personnel après sa coûteuse erreur contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde.

Le nouveau sélectionneur Mark van Bommel a accordé sa pleine confiance à Lammens dans les cages à Rome.

Le gardien a récompensé cette confiance par une performance pleine d’autorité pour faire taire les critiques récentes.