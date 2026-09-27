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Du fiasco au patron : Lammens signe une folle rédemption à Rome après son cauchemar en Coupe du monde
Lammens achève sa rédemption à Rome après sa bourde en Coupe du monde
Le gardien de Manchester United, Senne Lammens, a livré une prestation décisive pour permettre à la Belgique de décrocher une impressionnante victoire 2-0 contre l’Italie à Rome en Ligue des nations de l’UEFA. Le portier de 24 ans a réalisé deux arrêts cruciaux alors que le score était de 1-0, signant ainsi un rebond personnel après sa coûteuse erreur contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde.
Le nouveau sélectionneur Mark van Bommel a accordé sa pleine confiance à Lammens dans les cages à Rome.
Le gardien a récompensé cette confiance par une performance pleine d’autorité pour faire taire les critiques récentes.
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Un gardien se confie sur sa reconstruction émotionnelle après une erreur en quart de finale
En repensant à son parcours depuis l’élimination de la Coupe du monde en juillet à Los Angeles, Lammens a reconnu qu’il lui avait fallu une immense force mentale pour surmonter l’examen public. Il a remercié son entourage proche pour son soutien indéfectible, tout en soulignant à quel point le football de très haut niveau évolue vite.
Lammens s’est dit soulagé d’avoir de nouveau prouvé sa véritable valeur sur la scène internationale.
« C’était difficile de surmonter ça, a admis Lammens après la victoire 2-0. C’était un moment très émouvant. Je voulais aider mon équipe et mon pays, mais ça n’a pas vraiment fonctionné ce jour-là. C’était malheureux, mais c’est le football. J’ai essayé de tourner la page le plus vite possible. »
Lammens évoque la concurrence avec Courtois sous Van Bommel
Avec Thibaut Courtois choisissant de faire l’impasse sur les matches de Ligue des nations, Lammens a pleinement profité de son opportunité de débuter sous les ordres de Van Bommel. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à l’Antwerp, où Van Bommel avait prédit que Lammens deviendrait le gardien d’avenir de la Belgique sur le long terme.
Malgré sa performance de haut niveau, Lammens reste respectueux du statut de classe mondiale de Courtois au sein de la sélection nationale.
« Thibaut a beaucoup prouvé, c’est l’un des meilleurs gardiens du monde, a souligné Lammens. Il y aura toujours une place pour lui. Je ne me concentre pas sur le fait de savoir s’il jouera quand il reviendra. Je ferai toujours de mon mieux, que je sois dans les buts ou non. »
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La Belgique se prépare pour le choc de Paris contre la France
Lammens a salué l’impact immédiat de Van Bommel, soulignant la clarté de ses consignes tactiques et l’importance accordée à l’intensité lors des réunions d’équipe. La Belgique cherche à s’appuyer sur sa solide assise défensive avant de se tourner vers son prochain match.
L’équipe de Van Bommel se prépare à se déplacer à Paris pour affronter la France lors de son prochain match de Ligue des nations.
Lammens vise à conserver sa place dans les buts après ses exploits à Rome.
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