Al-Ittihad ne faisait pas partie des favoris pour figurer parmi les grands acteurs de la nouvelle saison, disputant même la compétition au milieu de nombreux points d'interrogation, après le départ du Français Karim Benzema vers Al-Hilal, ainsi que les changements administratifs et les contraintes financières qui ont tenu le club à l'écart de la course aux transferts spectaculaires menée par des clubs comme Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Qadisiya.

Mais ce qui semblait au départ être une crise menaçant la saison d'Al-Ittihad s'est progressivement transformé en une occasion de bâtir une équipe différente, après que le club a décidé d'accorder sa confiance à l'Allemand Jens Wissing, jeune entraîneur de 38 ans, qui ne disposait ni du grand nom ni du parcours d'entraîneur susceptibles d'en faire le premier choix des supporters.

Quelques semaines plus tard, Wissing a commencé à démontrer que les noms et les budgets ne sont pas les seuls à pouvoir façonner une équipe forte, après avoir doté Al-Ittihad d'une identité claire et d'un caractère sur le terrain. Sa dernière victime en date a été Al-Nassr et ses stars, emmenées par Cristiano Ronaldo, dans un Clasico qu'Al-Ittihad a remporté sur le score de 2-1.