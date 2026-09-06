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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
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Traduit par

Du cœur de l'adversité : Vicente va-t-il reproduire le « miracle vert » avec Al-Ittihad ?

FEATURES
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
J. Wissing
Arabie saoudite
Allemagne

L'entraîneur allemand crée l'événement

Al-Ittihad ne faisait pas partie des favoris pour figurer parmi les grands acteurs de la nouvelle saison, disputant même la compétition au milieu de nombreux points d'interrogation, après le départ du Français Karim Benzema vers Al-Hilal, ainsi que les changements administratifs et les contraintes financières qui ont tenu le club à l'écart de la course aux transferts spectaculaires menée par des clubs comme Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Qadisiya.

Mais ce qui semblait au départ être une crise menaçant la saison d'Al-Ittihad s'est progressivement transformé en une occasion de bâtir une équipe différente, après que le club a décidé d'accorder sa confiance à l'Allemand Jens Wissing, jeune entraîneur de 38 ans, qui ne disposait ni du grand nom ni du parcours d'entraîneur susceptibles d'en faire le premier choix des supporters.

Quelques semaines plus tard, Wissing a commencé à démontrer que les noms et les budgets ne sont pas les seuls à pouvoir façonner une équipe forte, après avoir doté Al-Ittihad d'une identité claire et d'un caractère sur le terrain. Sa dernière victime en date a été Al-Nassr et ses stars, emmenées par Cristiano Ronaldo, dans un Clasico qu'Al-Ittihad a remporté sur le score de 2-1.

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    Fisayo Dele-Bashiru, la décision qui a renversé l'équilibre

    L'entraîneur allemand n'a pas cherché à compenser le départ des stars par une autre star, mais a bâti un collectif fondé sur le travail et le mouvement comme une seule unité, ce qui est apparu clairement face à Al-Nassr, lorsqu'Al-Ittihad a entamé la rencontre avec un pressing haut et a réussi à inscrire deux buts au cours des 22 premières minutes.

    Ce qui est frappant, c'est que Vissing n'y est pas parvenu avec des moyens comparables à ceux de ses concurrents en termes de volume de dépenses ou de puissance des noms, mais a su tirer le meilleur de ses joueurs au sein d'un système clair. 

    À lire aussi : Une nouvelle bête noire : Vissing, le « cauchemar » terrifiant d'Al-Nassr en 112 jours

    Sa victoire sur Al-Nassr n'était par ailleurs pas la première en peu de temps, puisqu'il avait déjà fait tomber « le club mondial » avec le Gamba Osaka en finale de l'AFC Champions League Two en mai dernier.

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    Un nouveau miracle de l'Ittihad a-t-il commencé ?

    C'est ici qu'apparaît l'idée du « miracle vert » réalisé par Al Ahli avec l'Allemand Matthias Jaissle, lorsque l'équipe est parvenue à remporter le titre de la Ligue des champions d'Asie deux fois de suite, malgré la présence de clubs plus importants que lui en volume de dépenses et en moyens.

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    On ne peut évidemment pas comparer Vissing à Jaissle à l'heure actuelle, car le premier en est encore au début de son aventure, mais la ressemblance réside dans la capacité d'un jeune entraîneur à bâtir une équipe solide malgré des conditions qui n'étaient pas idéales, ce qui rend la question légitime : Vissing peut-il rééditer l'histoire d'Al Ahli avec Al-Ittihad ?

    Il est trop tôt pour parler de titres ou de miracles, mais ce qui est certain, c'est qu'Al-Ittihad, dont beaucoup prédisaient qu'il vivrait une saison difficile, commence à se présenter sous un tout autre visage. Et si Vissing obtient le soutien et la patience, la recrue qui apparaissait au départ comme une solution de nécessité pourrait se transformer en une décision fondatrice d'un nouveau projet au sein du « Doyen ».

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