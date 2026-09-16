Everton a décroché une courte victoire 1-0 contre Wolverhampton au troisième tour de la Carabao Cup, au Hill Dickinson Stadium. Ce succès acquis de haute lutte s’est avéré essentiel pour maintenir en vie son parcours dans les coupes nationales.

Un unique but d’Alcaraz à la 80e minute a fait la différence entre les deux équipes. Jusqu’à cette ouverture tardive du score, les deux formations s’étaient battues pour faire sauter le verrou dans une rencontre de coupe tendue. Cette victoire arrachée en fin de match permet à Everton de se qualifier sereinement pour le tour suivant de la compétition.