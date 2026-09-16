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Drame de dernière minute au Hill Dickinson Stadium : Everton brise le cœur de Wolverhampton lors d’un duel de Carabao Cup
Alcaraz frappe tard et fait tomber Wolverhampton
Everton a décroché une courte victoire 1-0 contre Wolverhampton au troisième tour de la Carabao Cup, au Hill Dickinson Stadium. Ce succès acquis de haute lutte s’est avéré essentiel pour maintenir en vie son parcours dans les coupes nationales.
Un unique but d’Alcaraz à la 80e minute a fait la différence entre les deux équipes. Jusqu’à cette ouverture tardive du score, les deux formations s’étaient battues pour faire sauter le verrou dans une rencontre de coupe tendue. Cette victoire arrachée en fin de match permet à Everton de se qualifier sereinement pour le tour suivant de la compétition.
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Everton domine la possession pour assurer sa qualification
L’équipe de Moyes a dicté le rythme du match pendant la majeure partie de la soirée. Elle a dominé le ballon du début à la fin, avec 59 % de possession au total. L’équipe à domicile s’est créé 14 tentatives sur l’ensemble des 90 minutes. Cependant, elle a manqué d’efficacité devant le but, avec seulement quatre de ces frappes cadrées.
Malgré un manque de tranchant frustrant pendant de longues périodes de la rencontre, un seul but a suffi. Alcaraz a fait mouche au moment le plus important pour sceller cette victoire cruciale.
Une défense solide muselle les Wolves
En net contraste avec la pression constante d'Everton, Wolverhampton a eu énormément de mal à contourner le dispositif défensif des locaux. Les visiteurs ont peiné à construire des attaques vraiment dangereuses tout au long du match. L'adversaire n'a cadré que cinq tirs sur l'ensemble de la rencontre. Parmi ces rares opportunités, seules deux ont trouvé le cadre et mis à contribution le gardien d'Everton, Jordan Pickford.
L'arrière-garde d'Everton est restée solide pendant les 90 minutes, limitant les occasions franches de son adversaire. Sa rigueur défensive a permis au but tardif d'Alcaraz de suffire pour décrocher la victoire et préserver sa cage inviolée.
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L’attention se tourne de nouveau vers le championnat
La qualification en coupe désormais assurée, Everton va désormais reporter toute sa concentration sur ses obligations en championnat. L’équipe cherchera à s’appuyer sur l’élan positif généré par cette victoire.
Le prochain rendez-vous d’Everton sera un match de Premier League contre Ipswich Town. Moyes aura à cœur de prolonger cette dynamique victorieuse lors de cette prochaine rencontre dans l’élite. De son côté, Wolverhampton devra vite laisser derrière lui cette déception en coupe. L’équipe retrouvera le Championship lors de sa prochaine sortie, avec la réception de West Brom.
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