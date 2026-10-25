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Atalanta BC v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Doublés de Krstovic et Schmid : un spectaculaire 4-4 entre l’Atalanta et Frosinone

Atalanta Bergame vs Frosinone
Atalanta Bergame
Frosinone
Serie A

Suivez avec nous en direct la huitième journée de Serie A.

Serie A, 8e journée

Atalanta-Frosinone 4-4

Buteurs : 1' Schmid (F), 14' Krstovic (A), 17' Schimd (F), 32' Ederson (A, sur penalty), 45' Krstovic (A), 48' Calò (F), 50' Elmas (A), 82' Terzic (F)


Dimanche à 15 h, la New Balance Arena de Bergame a accueilli le match entre l’Atalanta et Frosinone, comptant pour la huitième journée de Serie A, l’un des plus spectaculaires de la saison : il s’est terminé sur un score de 4-4, avec des doublés de Schmid et Krstovic (son sixième but en championnat), ainsi que des buts d’Ederson sur penalty, Calò, Elmas et Terzic. Les locaux ne gagnent plus, après leur déconvenue en Conference League contre l’Ajax et leur défaite face à l’AC Milan. Les visiteurs, eux, ont très bien commencé la saison. Massimiliano Alvini réalise un excellent parcours : Frosinone occupe la cinquième place du classement avec 14 points, grâce à quatre victoires, deux matches nuls et deux défaites.

  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    82' - FROSINONE ÉGALISE ENCORE, TERZIC ! Ghedjemis est intenable : il déborde une nouvelle fois sur la droite et remet en retrait à l’ancien joueur de la Fiorentina, qui ouvre son pied gauche et trompe Carnesecchi.


    50' - QUATRIÈME BUT DE L’ATALANTA, ELMAS ! Erreur de Calò à la relance, percée de De Ketelaere sur la gauche et passe dans l’axe pour Krstovic, qui remet au Macédonien. Celui-ci trompe facilement Palmisani et inscrit le but du 4-3. Deux buts et une passe décisive pour le Monténégrin,


    48' - FROSINONE ÉGALISE PAR CALÒ ! Encore déchaîné sur la droite, Ghedjemis déborde et remet au milieu de terrain, qui frappe du droit vers le second poteau et inscrit le but du 3-3, son troisième en Serie A.


    45' - L’ATALANTA RENVERSE LE SCORE, ENCORE KRSTOVIC ! Zappacosta déborde sur la droite et centre pour le Monténégrin, qui reprend le ballon et l’envoie au fond des filets pour le 3-2. La remontée est achevée : sixième but en Serie A pour l’ancien joueur de Lecce.


    32' - L’ATALANTA ÉGALISE, EDERSON SUR PENALTY ! Le Brésilien prend Palmisani à contre-pied et inscrit le but du 2-2.


    31' - Penalty pour l’Atalanta ! Sur un centre venu de la droite, De Ketelaere place une tête tandis que Cittadini saute le bras levé : après visionnage des images à la VAR, Marinelli accorde le penalty.


    17' - ENCORE FROSINONE, ENCORE SCHMID ! Ghedjemis prend le dessus sur Obric dans le duel, pénètre dans la surface et remet à l’Autrichien lancé : plat du pied droit, doublé et Frosinone mène 2-1.


    14' - L’ATALANTA ÉGALISE, KRSTOVIC ! Rowe dribble Calvani et sert De Ketelaere, qui glisse une passe en profondeur au Monténégrin. Seul face à Palmisani, il ne se manque pas.


    1' - FROSINONE MARQUE D’ENTRÉE, SCHIMID ! Catastrophe pour l’Atalanta : servi par Obric, Ederson donne le ballon à l’Autrichien au centre de la surface. Il frappe et donne l’avantage à Frosinone après 30 secondes.

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Atalanta-Frosinone 4-4

    Buteurs : 1re Schmid (F), 14e Krstovic (A), 17e Schmid (F), 32e Ederson sur penalty (A), 45e Krstovic (A), 48e Calò (F), 50e Elmas (A), 82e Terzic (F)


    ATALANTA (4-2-3-1) : Carnesecchi ; Bellanova (remplacé par Bernasconi à la 30e), Kristensen, Obric, Zappacosta ; Gaetano (remplacé par Pasalic à la 62e), Ederson ; Elmas, De Ketelaere (remplacé par Samardzic à la 77e), Rowe (remplacé par Zalewski à la 62e) ; Krstovic (remplacé par Scamacca à la 77e). Entraîneur : Sarri.


    FROSINONE (4-2-3-1) : Palmisani ; Oyono (remplacé par Tchato= à la 89e, Calvani, Cittadini (remplacé par Monterisi à la 75e), Bracaglia (remplacé par Terzic à la 46e) ; Calò, Masini (remplacé par Cichella à la 65e) ; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (remplacé par Zerbin à la 65e) ; Raimondo. Entraîneur : Alvini.



    Avertis : Bracaglia (F), Kvernadze (F), Ederson (A), Terzic (F), Raimondo (F)

    Expulsés : aucun

    Passeurs décisifs : De Ketelaere (A), Ghedjemis (F), Zappacosta (A), Ghedjemis (F), Krstovic (A)

    Arbitre : Marinelli

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