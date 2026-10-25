82' - FROSINONE ÉGALISE ENCORE, TERZIC ! Ghedjemis est intenable : il déborde une nouvelle fois sur la droite et remet en retrait à l’ancien joueur de la Fiorentina, qui ouvre son pied gauche et trompe Carnesecchi.





50' - QUATRIÈME BUT DE L’ATALANTA, ELMAS ! Erreur de Calò à la relance, percée de De Ketelaere sur la gauche et passe dans l’axe pour Krstovic, qui remet au Macédonien. Celui-ci trompe facilement Palmisani et inscrit le but du 4-3. Deux buts et une passe décisive pour le Monténégrin,





48' - FROSINONE ÉGALISE PAR CALÒ ! Encore déchaîné sur la droite, Ghedjemis déborde et remet au milieu de terrain, qui frappe du droit vers le second poteau et inscrit le but du 3-3, son troisième en Serie A.





45' - L’ATALANTA RENVERSE LE SCORE, ENCORE KRSTOVIC ! Zappacosta déborde sur la droite et centre pour le Monténégrin, qui reprend le ballon et l’envoie au fond des filets pour le 3-2. La remontée est achevée : sixième but en Serie A pour l’ancien joueur de Lecce.





32' - L’ATALANTA ÉGALISE, EDERSON SUR PENALTY ! Le Brésilien prend Palmisani à contre-pied et inscrit le but du 2-2.





31' - Penalty pour l’Atalanta ! Sur un centre venu de la droite, De Ketelaere place une tête tandis que Cittadini saute le bras levé : après visionnage des images à la VAR, Marinelli accorde le penalty.





17' - ENCORE FROSINONE, ENCORE SCHMID ! Ghedjemis prend le dessus sur Obric dans le duel, pénètre dans la surface et remet à l’Autrichien lancé : plat du pied droit, doublé et Frosinone mène 2-1.





14' - L’ATALANTA ÉGALISE, KRSTOVIC ! Rowe dribble Calvani et sert De Ketelaere, qui glisse une passe en profondeur au Monténégrin. Seul face à Palmisani, il ne se manque pas.





1' - FROSINONE MARQUE D’ENTRÉE, SCHIMID ! Catastrophe pour l’Atalanta : servi par Obric, Ederson donne le ballon à l’Autrichien au centre de la surface. Il frappe et donne l’avantage à Frosinone après 30 secondes.