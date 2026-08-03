L'élimination précoce de la sélection saoudienne de la Coupe du monde 2026 n'a pas marqué la fin du chemin pour le sélectionneur grec Georgios Donis, mais plutôt le début d'une nouvelle étape au cours de laquelle il cherche à bâtir une équipe capable de retrouver la gloire de l'Arabie saoudite, en se fixant un objectif clair : le sacre lors de la Coupe d'Asie 2027, que le Royaume accueillera au début de l'année prochaine.

Dans un entretien accordé au site officiel de la Confédération asiatique de football, Donis a évoqué sa vision technique et la manière dont il compte remodeler la sélection saoudienne après l'expérience du Mondial, affirmant que la prochaine étape sera différente à tous les niveaux.