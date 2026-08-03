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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Donis : mon objectif est de ramener l'Arabie saoudite sur le trône de l'Asie, et je ne renoncerai pas à mon style !

G. Donis
Arabie saoudite
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Arabie saoudite

L'entraîneur grec sort de son silence

L'élimination précoce de la sélection saoudienne de la Coupe du monde 2026 n'a pas marqué la fin du chemin pour le sélectionneur grec Georgios Donis, mais plutôt le début d'une nouvelle étape au cours de laquelle il cherche à bâtir une équipe capable de retrouver la gloire de l'Arabie saoudite, en se fixant un objectif clair : le sacre lors de la Coupe d'Asie 2027, que le Royaume accueillera au début de l'année prochaine.

Dans un entretien accordé au site officiel de la Confédération asiatique de football, Donis a évoqué sa vision technique et la manière dont il compte remodeler la sélection saoudienne après l'expérience du Mondial, affirmant que la prochaine étape sera différente à tous les niveaux.

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    Une longue expérience : l'arme numéro un de Donis

    Donis a affirmé que ses longues années de travail dans le football saoudien constituent l'un des facteurs les plus importants de la réussite de son projet avec la sélection, soulignant qu'il en était venu à comprendre en profondeur la mentalité du joueur saoudien après des années d'entraînement dans le championnat local.

    L'entraîneur grec a expliqué qu'il ne considérait pas les joueurs sous l'angle de la nationalité ou des noms, mais qu'il se concentrait uniquement sur les besoins de l'équipe, affirmant que chaque entraîneur possède sa propre philosophie, sa mission consistant à établir l'harmonie entre la personnalité du joueur saoudien et le style de jeu qu'il souhaite mettre en place.

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  • Les leçons du Mondial et le début de la quête de l'équipe idéale

    Dunis a reconnu que la participation à la Coupe du monde lui avait offert une vision plus claire de ses joueurs, notamment après n'avoir récolté que deux points en trois matchs, à la suite du match nul contre l'Uruguay, puis de la défaite face à l'Espagne et du match nul contre le Cap-Vert.

    L'entraîneur estime que la sélection n'a pas nécessairement besoin des meilleurs noms, mais du groupe le plus homogène et le plus capable de mettre en œuvre les idées tactiques, soulignant que disposer de joueurs de talent ne signifie pas nécessairement disposer d'une équipe forte.

    Il a ajouté que sa mission principale au cours de la période à venir consistait à bâtir une équipe équilibrée tant sur le plan technique que sur le plan humain, capable d'appliquer les consignes du staff technique sur le terrain, affirmant que les petits détails et la confiance mutuelle entre l'entraîneur et les joueurs seront la clé du succès.

  • FBL-ASIA2007-INA-KSA-IRQAFP

    Coupe d'Asie : l'objectif suprême

    Dennis est conscient de l'ampleur des pressions attendues, d'autant que l'Arabie saoudite n'a plus été sacrée championne continentale depuis plus de trois décennies, alors que la prochaine édition se tiendra sur le sol saoudien, ce qui accentue les attentes du public et des médias.

    À lire aussi : Grande surprise : quelle est la vérité sur la prise en main de la sélection saoudienne par Petkovic ?

    L'entraîneur estime que la pression médiatique est une chose normale dans le football, mais qu'elle doit être un facteur de motivation avant le tournoi, et non une charge supplémentaire pendant les compétitions, insistant sur l'importance de préparer psychologiquement les joueurs avant le coup d'envoi de la Coupe d'Asie.

    Il a également expliqué que la période précédant le tournoi sera marquée par un travail intensif visant à établir une véritable cohésion entre les joueurs expérimentés et la nouvelle génération, afin que la sélection devienne un bloc uni partageant la même identité sur le terrain.

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  • Les jeunes au cœur du nouveau projet

    Ddonis a révélé que la prochaine étape connaîtra un recours accru aux jeunes joueurs, soulignant que la Coupe du monde n'avait vu qu'une participation limitée des éléments les plus jeunes, mais qu'il compte changer cette réalité au cours de la période à venir.

    Il a indiqué qu'il croyait au fait que le football saoudien possède de grands talents, et que le développement de la Roshn League ces dernières années a contribué à élever la qualité des joueurs, ce qui lui offre des options plus larges pour bâtir une sélection capable de rivaliser.

    Il a affirmé que le succès du projet ne se limiterait pas à la seule équipe première, mais qu'il nécessitait d'unifier la philosophie de travail entre toutes les sélections de jeunes, afin que le joueur arrive à l'équipe première en ayant les mêmes idées.

    Donis a conclu ses propos en affirmant que ses critères dans le choix des joueurs ne reposeraient pas sur l'âge, mais sur la qualité technique et mentale ainsi que sur la capacité à servir la sélection.

    Il a insisté sur le fait que la porte serait ouverte à tous les joueurs sans exception, expliquant que celui qui prouvera qu'il possède le talent, la discipline et la capacité à exécuter ce qui est demandé aura sa chance, car l'objectif final reste unique : ramener la sélection saoudienne sur le podium du sacre continental de nouveau.