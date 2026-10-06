Le rapport a rapporté les avis de certains médias en Espagne, qui estiment que Mbappé devrait, durant sa période de rétablissement, se concentrer sur le travail au sein du centre d'entraînement du Real Madrid, considérant que ses apparitions répétées en dehors du terrain pourraient donner l'impression d'un défi lancé à la direction du club et à son entraîneur.

Josep Pedrerol, présentateur de l'émission « El Chiringuito », a déclaré : « Je ne dis pas qu'il s'agit d'un conflit avec le Real Madrid, mais cela pourrait donner cette impression. »

Et d'ajouter : « Il veut le Ballon d'Or, mais le Real Madrid attend davantage de lui, et veut que (Mbappé) soit plus lié au club, qu'il travaille et qu'on le voie s'entraîner pour de vrai. Il doit faire la une des journaux pour ce qui se passe sur le terrain, et non en dehors. »

Pedrerol a poursuivi : « Mbappé commence à perdre l'amour des supporters du Real Madrid, et c'est la pire chose qui puisse arriver à n'importe quel footballeur. Je pense que le moment est venu pour lui de réfléchir à ce qu'il veut et où il veut aller, et s'il veut vraiment l'amour des supporters du Real Madrid. »

Pedrerol estime que les supporters du club attendent de Mourinho, connu pour son fort caractère, qu'il traite avec plus de fermeté le capitaine de l'équipe de France, et qu'il ne laisse pas l'impression qu'il permet au joueur de faire ce qu'il veut, même si cela se fait parfois au détriment de l'équipe.

Il a déclaré : « Les supporters du Real Madrid veulent aussi un Mourinho combatif, un Mourinho qui défend le club et le place au-dessus de tout, qui ne cède devant aucun joueur, et qui a le courage de dire en face à n'importe quel joueur ce qu'il pense, quel que soit son nom. Mourinho, reviens-nous ! »