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Doit-il s'inspirer de Ronaldo ? Un avertissement adressé à Mourinho : Mbappé n'a pas compris ce que représente le Real Madrid

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Kylian Mbappé
J. Mourinho
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Le capitaine des Bleus perd progressivement son immunité face au public du Real Madrid

Kylian Mbappé fait face à une vague croissante de critiques en Espagne, après que ses récents comportements en dehors du terrain ont suscité une polémique autour de sa relation avec le Real Madrid et ses supporters, à un moment où la direction du club attend encore de sa star française une plus grande concentration sur son parcours avec l'équipe.

Selon un rapport du site RMC français, les critiques ont débuté après la blessure de Mbappé avec l'équipe de France, lorsqu'il s'est blessé au genou gauche en inscrivant le but de la victoire face à la Turquie, le 25 septembre dernier dans le cadre de la Ligue des nations, avant de quitter le rassemblement des Bleus après avoir obtenu l'autorisation du sélectionneur Zinédine Zidane.

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  • La consigne de Mourinho non respectée ? Mbappé ouvre la porte à la polémique

    Le rapport poursuit en affirmant que le début de la période de rétablissement de Mbappé a ouvert la voie à une série de polémiques, après que le joueur a été aperçu seulement 5 jours après sa blessure dans une boîte de nuit de la capitale française, Paris, en compagnie de sa petite amie, l'actrice espagnole Ester Expósito, ce qui a suscité des critiques à Madrid.

    Le tapage ne s'est pas arrêté là, puisque le capitaine du Real Madrid est apparu quelques jours plus tard dans une nouvelle vidéo au guidon d'un vélo près du lac de Lucerne, dans les Alpes suisses, portant un casque et souriant face à la caméra.

    Cette initiative a provoqué un nouveau mécontentement en Espagne, d'autant que l'entraîneur José Mourinho avait déjà affirmé qu'il ne souhaitait pas que ses joueurs utilisent des vélos, afin d'éviter les risques de chute et l'exposition à des blessures ou à des problèmes physiques.

    À lire aussi : Vidéo : l'Égypte remporte le championnat d'Afrique du Nord des jeunes après le faux pas du Maroc

  • Impression inquiétante et message à Mourinho : Mbappé perd-il l'amour des supporters du Real ?

    Le rapport a rapporté les avis de certains médias en Espagne, qui estiment que Mbappé devrait, durant sa période de rétablissement, se concentrer sur le travail au sein du centre d'entraînement du Real Madrid, considérant que ses apparitions répétées en dehors du terrain pourraient donner l'impression d'un défi lancé à la direction du club et à son entraîneur.

    Josep Pedrerol, présentateur de l'émission « El Chiringuito », a déclaré : « Je ne dis pas qu'il s'agit d'un conflit avec le Real Madrid, mais cela pourrait donner cette impression. »

    Et d'ajouter : « Il veut le Ballon d'Or, mais le Real Madrid attend davantage de lui, et veut que (Mbappé) soit plus lié au club, qu'il travaille et qu'on le voie s'entraîner pour de vrai. Il doit faire la une des journaux pour ce qui se passe sur le terrain, et non en dehors. »

    Pedrerol a poursuivi : « Mbappé commence à perdre l'amour des supporters du Real Madrid, et c'est la pire chose qui puisse arriver à n'importe quel footballeur. Je pense que le moment est venu pour lui de réfléchir à ce qu'il veut et où il veut aller, et s'il veut vraiment l'amour des supporters du Real Madrid. »

    Pedrerol estime que les supporters du club attendent de Mourinho, connu pour son fort caractère, qu'il traite avec plus de fermeté le capitaine de l'équipe de France, et qu'il ne laisse pas l'impression qu'il permet au joueur de faire ce qu'il veut, même si cela se fait parfois au détriment de l'équipe.

    Il a déclaré : « Les supporters du Real Madrid veulent aussi un Mourinho combatif, un Mourinho qui défend le club et le place au-dessus de tout, qui ne cède devant aucun joueur, et qui a le courage de dire en face à n'importe quel joueur ce qu'il pense, quel que soit son nom. Mourinho, reviens-nous ! »

    À lire aussi : après la polémique au Real Madrid, Mbappé enflamme la controverse avec un message ironique

  • Mbappé n'a pas compris ce que représente le Real Madrid : il faut être comme Ronaldo ou Raúl

    Le journaliste Tomás Roncero est d'accord avec cette analyse, lui qui a déclaré dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER » : « Cela ne me plaît pas du tout. Pour être le leader d'un projet, il faut être un exemple ».

    Et d'ajouter : « Il aurait dû être comme Cristiano Ronaldo ou Raúl, qui étaient les premiers à arriver à Valdebebas et les derniers à en partir. Il n'a pas compris ce que représente le Real Madrid ».

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