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Djed Spence est ENFIN prêt pour ses grands débuts très attendus à l’Inter pour 35 M€
La longue attente prend fin
Spence est enfin en passe de faire ses débuts officiels avec l’Inter le week-end prochain. Le latéral polyvalent a connu des débuts frustrants en Italie, mais il a désormais été officiellement déclaré apte et disponible. Il a rejoint le club de Serie A en provenance de Tottenham lors d’un transfert estival de 35 millions d’euros. Cependant, les supporters ont été contraints d’attendre patiemment avant de voir leur nouvelle recrue à l’œuvre.
Spence a été totalement indisponible depuis avoir représenté l’Angleterre à la Coupe du monde 2026. Il a bénéficié de vacances prolongées après le tournoi, puis a suivi un long et minutieux processus de rééducation afin de se remettre d’un problème physique persistant.
- Getty Images Sport
Chivu accueille de nouveau sa nouvelle recrue
L’entraîneur de l’Inter, Chivu, a annoncé la bonne nouvelle lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi. Le technicien a confirmé que l’Anglais est enfin prêt et qu’il sera inclus pour la toute première fois dans le groupe officiel pour le match.
« Il s’entraîne avec nous depuis une semaine, nous ne pouvions pas simplement ignorer sa période de rééducation, sans compter les vacances après la Coupe du monde », a expliqué Chivu, cité par Football Italia. « Si j’additionne tout, il a manqué deux mois de travail sur le terrain. Il est disponible, il sera convoqué et nous sommes heureux de son retour. »
Retrouver la forme à huis clos
Si le choc du week-end marquera sa première sortie officielle, Spence a déjà eu droit à un bref temps de jeu sous le maillot de l’Inter. Il a récemment participé à un match amical privé au centre d’entraînement face à Lumezzane pendant la récente trêve internationale.
Ces précieuses minutes ont aidé le défenseur à retrouver un rythme de match essentiel, loin des regards. Cela a constitué la dernière étape d’un vaste programme de reprise conçu par le staff médical et de préparation physique du club.
Sa condition physique étant désormais totalement rétablie, l’ancien joueur de Tottenham est impatient d’avoir un impact immédiat sur le terrain. Il offrira de nouvelles options tactiques et une profondeur défensive bienvenue à Chivu au cours des prochaines semaines.
- Getty Images Sport
Parme offre le test parfait
Spence espérera désormais disputer ses premières minutes en compétition lorsque l’Inter affrontera Parme en Serie A. Ce match représente une occasion parfaite pour Chivu de présenter enfin à ses supporters sa coûteuse recrue estivale.
Après ce choc crucial contre Parme, l’Inter fera face à un calendrier national de plus en plus chargé à mesure que la saison s’accélère. Disposer d’un Spence en pleine forme et performant pourrait s’avérer absolument vital pour ses ambitions cette année.
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