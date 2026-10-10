Spence est enfin en passe de faire ses débuts officiels avec l’Inter le week-end prochain. Le latéral polyvalent a connu des débuts frustrants en Italie, mais il a désormais été officiellement déclaré apte et disponible. Il a rejoint le club de Serie A en provenance de Tottenham lors d’un transfert estival de 35 millions d’euros. Cependant, les supporters ont été contraints d’attendre patiemment avant de voir leur nouvelle recrue à l’œuvre.

Spence a été totalement indisponible depuis avoir représenté l’Angleterre à la Coupe du monde 2026. Il a bénéficié de vacances prolongées après le tournoi, puis a suivi un long et minutieux processus de rééducation afin de se remettre d’un problème physique persistant.