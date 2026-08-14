Spence est arrivé en Italie pour finaliser son transfert retentissant de l'été à l'Inter. Selon TuttoMercato, le défenseur de Tottenham a atterri à Milan tard dans la nuit de jeudi à vendredi avant sa visite médicale programmée avec le géant de Serie A vendredi. Les deux clubs européens ont trouvé un accord complet sur un transfert d'un montant initial de 31,5 millions d'euros (27 M£). Ce lucratif accord comprend également plusieurs bonus liés aux performances, qui pourraient facilement faire grimper le montant total à 35 M€ (30 M£).

En outre, Tottenham a intelligemment conservé une clause de 10 % sur une future revente. Spence n'aurait rencontré absolument aucun problème pour s'entendre sur les conditions personnelles avec le poids lourd italien, ce qui marque la fin de son passage imprévisible de quatre ans dans le nord de Londres.