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Djed Spence arrive en Italie pour sa visite médicale à l’Inter avant un transfert à 35 M€ en provenance de Tottenham
Spence atterrit à Milan
Spence est arrivé en Italie pour finaliser son transfert retentissant de l'été à l'Inter. Selon TuttoMercato, le défenseur de Tottenham a atterri à Milan tard dans la nuit de jeudi à vendredi avant sa visite médicale programmée avec le géant de Serie A vendredi. Les deux clubs européens ont trouvé un accord complet sur un transfert d'un montant initial de 31,5 millions d'euros (27 M£). Ce lucratif accord comprend également plusieurs bonus liés aux performances, qui pourraient facilement faire grimper le montant total à 35 M€ (30 M£).
En outre, Tottenham a intelligemment conservé une clause de 10 % sur une future revente. Spence n'aurait rencontré absolument aucun problème pour s'entendre sur les conditions personnelles avec le poids lourd italien, ce qui marque la fin de son passage imprévisible de quatre ans dans le nord de Londres.
Salutations aux médias et aux supporters en Italie
Le joueur de 26 ans a été accueilli par les médias locaux et des supporters passionnés lors de son passage dans le terminal de l’aéroport de Milan. Ce transfert intervient dans la foulée d’un été tout simplement sensationnel pour le latéral polyvalent. Spence a signé une campagne de Coupe du monde 2026 révélatrice avec l’Angleterre, jouant un rôle important avec sa sélection, qui a finalement atteint le match pour la troisième place contre la France.
Ses excellentes performances sur la scène mondiale ont définitivement convaincu l’Inter de passer à l’action. Le club italien recherchait activement sur le marché un remplaçant de premier plan à Denzel Dumfries, qui avait précédemment rejoint le Real Madrid au début du mois de juillet.
De Zerbi sanctionne le départ définitif de Tottenham
Spence quitte Tottenham après avoir disputé 85 matches chez les seniors et remporté avec fierté une médaille de vainqueur de la Ligue Europa. Cependant, sa perspective à long terme dans le nord de Londres était fortement bouchée avant la prochaine saison de Premier League.
Avec le latéral droit numéro un Pedro Porro qui a récemment signé un nouveau contrat lucratif et l’arrivée d’Andy Robertson pour offrir une couverture de haut niveau sur le flanc gauche, les opportunités de débuter s’annonçaient extrêmement limitées. En conséquence, le nouvel entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, a volontiers donné son feu vert à son départ définitif.
Cela marque la fin d’une période particulièrement turbulente pour Tottenham. Spence a disputé 44 matches lors d’une dernière saison remarquablement difficile pour le club anglais, qui a évité de justesse la relégation en Premier League lors de la dernière journée de la saison.
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Préparation pour un retour en Serie A
Les examens médicaux obligatoires de vendredi constituent désormais le dernier obstacle avant que Spence ne soit officiellement présenté à San Siro. Une fois les formalités menées à bien, il s’intégrera immédiatement à son nouvel environnement et se préparera intensivement pour la prochaine campagne de Serie A.
Cet enthousiasmant transfert définitif marque en réalité sa deuxième expérience professionnelle dans le football italien. Le défenseur avait auparavant passé six mois fructueux en prêt à Gênes en 2024, ce qui lui a apporté une expérience très précieuse des exigences tactiques rigoureuses de l’élite italienne.
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