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CM Grafica PSG campione Ligue 1 Francia 16 9Getty Images/Calciomercato

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Diomande, Akliouche, le départ de Gonçalo Ramos et l'avenir de Barcola : comment évolue le Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain
Mercato
Yan Diomandé
M. Akliouche
G. Ramos
R. Kolo Muani
B. Barcola

Luis Enrique est prêt à rebondir après ses deux dernières participations à la Ligue des champions et compte renouveler son secteur offensif.

Deux Ligues des champions consécutives, les premières de l’histoire du club, ne suffisent pas au Paris Saint-Germain, qui prépare déjà un mercato de renouveau pour maintenir la pression sur l’élite européenne. L’objectif affiché par Luis Enrique et la direction parisienne est clair : insuffler un nouvel élan à un effectif qui vient tout juste de commencer à s’imposer sur la scène internationale. Offrir de nouvelles options à l’entraîneur espagnol et introduire de nouveaux concurrents pour les titulaires actuels semble le meilleur moyen de maintenir un niveau d’exigence et d’ambition maximal.


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  • LE SACRIFICE DE RAMOS

    L’attaque, l’un des principaux atouts de l’équipe française, est particulièrement touchée par le vent de changement qui souffle sur le PSG. Les incontournables Dembélé et Kvaratskhelia, relayés en rotation par Désiré Doué ou Barcola, la présence en soutien d’un « super-sub » comme Gonçalo Ramos et l’émergence de deux jeunes talents prometteurs, Mayulu et Mbaye, ont constitué le moteur de ces succès et d’un style de jeu désormais emblématique au cours des deux dernières saisons. Les premiers transferts estivaux ont d’ailleurs concerné l’avant-centre portugais, cédé au Milan pour une somme jusqu’alors inimaginable (70 millions d’euros plus des bonus), bien que son temps de jeu, notamment dans les grands rendez-vous, n’ait pas été considérable sous Luis Enrique.

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  • Kolo Muani : la prochaine sortie

    Depuis ses frictions avec Mbappé, pivot offensif du Paris Saint-Germain mais peu porté à servir le collectif, l’entraîneur asturien défend une vision du football sans véritable avant-centre. Ainsi, aux côtés d’un Gonçalo Ramos qui n’a jamais vraiment eu ses faveurs, Randal Kolo-Muani, cible numéro un de la Juventus pour laquelle le PSG espère obtenir 40 millions d’euros, est lui aussi prêt à refaire ses valises, cette fois-ci définitivement. Des ressources précieuses pour lancer une nouvelle mini-révolution technique qui pourrait se concrétiser avec l’arrivée de Yan Diomandé et Maghnes Achliouche.

  • Diomandé a donné son accord.

    Ces deux joueurs représentent les premières cibles officielles d’un PSG déterminé à miser sur la qualité et l’imprévisibilité technique, en intégrant à un effectif déjà très talentueux des éléments encore en progression mais déjà très convoités sur le marché. Yan Diomandé, ailier offensif né en 2006 qui s’est révélé cette année à Leipzig (12 buts et 9 passes décisives en 33 matchs), a déjà donné son accord aux champions d’Europe, estimant que leur projet était plus séduisant que celui proposé par un Liverpool en pleine reconstruction : Un accord salarial a déjà été trouvé ; désormais, le président Nasser Al-Khelaïfi négocie en personne avec Leipzig afin de ne pas franchir le seuil symbolique des 100 millions d’euros. Pour l’instant, la dernière proposition — 80 millions d’euros fixes plus 20 millions de bonus — n’a pas encore été acceptée par les Allemands.

  • 70 MILLIONS D’EUROS POUR AKLIOUCHE

    La situation de Maghnes Achliouche, milieu gauche créatif qui s'est imposé sous le maillot de Monaco, est nettement plus claire. Polyvalent, il peut jouer aussi bien ailier offensif que milieu central dans un milieu à trois. Après 139 matchs, 23 buts et 28 passes décisives au Monaco, ce joueur né en 2002 se sent prêt à franchir un cap. La perspective de jouer sous les ordres de Luis Enrique, dans un schéma tactique où ses qualités s’exprimeraient pleinement, fait pencher la balance. Les négociations sont bien engagées et devraient aboutir à un montant de 70 millions d’euros.

  • BARCOLA EN ÉQUILIBRE PRÉCAIRE

    L’une des grandes révélations de l’équipe de France lors de la Coupe du monde pourrait faire les frais de cette incroyable abondance offensive : Bradley Barcola, qui, match après match, convainc de plus en plus le sélectionneur Didier Deschamps de lui accorder davantage de temps de jeu au détriment de Doué. Avant même l’émergence inattendue de Diomandé et Akliouche, son profil suscitait déjà l’intérêt des clubs de Premier League : à Liverpool s’est récemment ajouté Arsenal, champion d’Angleterre. Pour l’instant, le Paris Saint-Germain laisse entendre qu’il faudra une offre très importante – probablement supérieure à 100 millions d’euros – pour arracher le joueur à Luis Enrique.