Diomande, Akliouche, le départ de Gonçalo Ramos et l'avenir de Barcola : comment évolue le Paris Saint-Germain

Ces deux joueurs représentent les premières cibles officielles d’un PSG déterminé à miser sur la qualité et l’imprévisibilité technique, en intégrant à un effectif déjà très talentueux des éléments encore en progression mais déjà très convoités sur le marché. Yan Diomandé, ailier offensif né en 2006 qui s’est révélé cette année à Leipzig (12 buts et 9 passes décisives en 33 matchs), a déjà donné son accord aux champions d’Europe, estimant que leur projet était plus séduisant que celui proposé par un Liverpool en pleine reconstruction : Un accord salarial a déjà été trouvé ; désormais, le président Nasser Al-Khelaïfi négocie en personne avec Leipzig afin de ne pas franchir le seuil symbolique des 100 millions d’euros. Pour l’instant, la dernière proposition — 80 millions d’euros fixes plus 20 millions de bonus — n’a pas encore été acceptée par les Allemands.