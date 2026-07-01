Diomande, Akliouche, le départ de Gonçalo Ramos et l'avenir de Barcola : comment évolue le Paris Saint-Germain

Deux Ligues des champions consécutives, les premières de l’histoire du club, ne suffisent pas au Paris Saint-Germain, qui prépare déjà un mercato de renouveau pour maintenir la pression sur l’élite européenne. L’objectif affiché par Luis Enrique et la direction parisienne est clair : insuffler un nouvel élan à un effectif qui vient tout juste de commencer à s’imposer sur la scène internationale. Offrir de nouvelles options à l’entraîneur espagnol et introduire de nouveaux concurrents pour les titulaires actuels semble le meilleur moyen de maintenir un niveau d’exigence et d’ambition maximal.
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