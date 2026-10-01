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cm grafica calhanoglu inter
Emanuele Tramacere
Traduit par

Dimarco, Calhanoglu et Stones : où en sont-ils et quand les blessés de l’Inter feront-ils leur retour ?

Inter
F. Dimarco
H. Calhanoglu
J. Stones

Le point sur l’infirmerie de l’Inter

En attendant la poursuite des engagements des sélections nationales, avec l’espoir qu’aucune mauvaise nouvelle n’arrive des terrains du monde entier, la préparation de l’Inter se poursuit en vue du prochain rendez-vous au retour de la trêve, qui verra le club lombard affronter Parme.

Et depuis les terrains d’Appiano Gentile, les premières nouvelles positives commencent à arriver, surtout concernant les joueurs actuellement à l’arrêt pour blessure et qui ont ciblé ce match : Calhanoglu, Stones et Dimarco.

  • Calhanoglu vers un rétablissement complet

    Le milieu de terrain turc était resté sur la touche avant le match de Serie A contre l’Udinese et après la rencontre de Ligue des champions contre le Real Madrid en raison d’un problème à l’adducteur de la cuisse droite. Aujourd’hui, le phare du milieu de terrain de Cristian Chivu a effectué une partie de l’entraînement avec le reste du groupe et se dirige à grands pas vers un retour dans le groupe convoqué contre Parme.

  • Stones en retrait

    En revanche, le processus de retour à l’activité de John Stones est encore très en retard. Le défenseur central anglais continue de s’entraîner seul, à l’écart du groupe, après la blessure musculaire à la cuisse subie lors du match remporté contre l’Udinese.

  • Dimarco travaille pour être là

    Federico Dimarco a été contraint de refuser sa convocation avec l’Italie de Roberto Mancini en raison du problème au genou qui le handicape. Encore aujourd’hui, le latéral s’est d’abord entraîné en partie avec le groupe puis seul, afin de ne pas augmenter davantage la charge de travail, mais il y a des chances qu’il soit convoqué contre Parme.

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