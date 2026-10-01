Dimarco, Calhanoglu et Stones : où en sont-ils et quand les blessés de l’Inter feront-ils leur retour ?

En attendant la poursuite des engagements des sélections nationales, avec l’espoir qu’aucune mauvaise nouvelle n’arrive des terrains du monde entier, la préparation de l’Inter se poursuit en vue du prochain rendez-vous au retour de la trêve, qui verra le club lombard affronter Parme.

Et depuis les terrains d’Appiano Gentile, les premières nouvelles positives commencent à arriver, surtout concernant les joueurs actuellement à l’arrêt pour blessure et qui ont ciblé ce match : Calhanoglu, Stones et Dimarco.