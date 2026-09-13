News Images
Traduit par
Diego Simeone frappé par un énorme coup dur : son attaquant vedette manque le déplacement chez la Real Sociedad en raison d’une blessure musculaire !
Un coup dur majeur à Saint-Sébastien
L'Atlético de Madrid s'est rendu à Saint-Sébastien pour son dernier match de Liga sans son attaquant vedette Julian Alvarez, après que l'Argentin a subi un contretemps physique de dernière minute. Selon des informations de Marca, l'attaquant a ressenti ce problème à l'entraînement et a été contraint de se retirer du groupe. Diego Simeone perd désormais son principal atout offensif au moment même où l'Atlético cherche à mettre fin à une série de résultats inquiétante.
« Julián ne se rend pas à Saint-Sébastien en raison d'une élongation musculaire, qui l'a contraint à quitter la séance d'entraînement d'hier », a confirmé le club dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Après les examens pertinents, le staff médical a écarté sa participation au match d'aujourd'hui. »
- APL
Perte de momentum après le retour de Liverpool
Ce contretemps intervient à un moment frustrant pour Alvarez, qui venait tout juste de retrouver une place dans le onze de départ mercredi dernier contre Liverpool à Anfield, en disputant l’intégralité de la rencontre. Alors qu’il commençait à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le secteur offensif de Simeone, ce nouveau problème musculaire freine sa progression. Le staff médical a réagi rapidement après l’incident survenu à l’entraînement afin d’éviter tout dommage à long terme, l’écartant officiellement de la rencontre à Anoeta.
Après avoir été très sollicité contre Liverpool, l’absence soudaine d’Alvarez laisse un vide immense dans le dernier tiers pour une équipe désespérément en quête de retrouver son efficacité.
Simeone à court de solutions offensives
Alvarez rejoint Pablo Barrios et Alexander Sørloth à l'infirmerie, ce qui réduit sévèrement la profondeur d'effectif de Simeone pour un déplacement réputé très difficile. Avec l'Argentin et le Norvégien tous deux indisponibles, Jonathan David reste la seule option de pointe senior reconnue dans le groupe qui fera le déplacement. Simeone a nommé un groupe élargi comprenant Musso, Vergas, Mendoza, Johnny, Koke, Han In, Baena, Lookman, Oblak, Marcos Llorente, Arnau Ortiz, Hancko, Marc Pubill, Giuliano Simeone, Cuti Romero, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Esquivel, Domínguez, Martínez et Castillo, mais les options en attaque sont indéniablement limitées.
- AFP
À la recherche d’une réaction plus que nécessaire
L'Atlético aborde cette rencontre en quête d'une réaction immédiate après deux défaites consécutives contre l'Athletic Club à San Mamés et Liverpool en Europe. Ayant besoin des trois points pour rester pleinement dans la lutte en ce début de saison, Simeone doit trouver des solutions tactiques pour faire face à l'absence de son arme la plus redoutable. Mettre fin à cette série de deux revers à Saint-Sébastien exigera un effort collectif monumental de la part des membres de l'effectif disponibles.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles