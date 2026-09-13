L'Atlético de Madrid s'est rendu à Saint-Sébastien pour son dernier match de Liga sans son attaquant vedette Julian Alvarez, après que l'Argentin a subi un contretemps physique de dernière minute. Selon des informations de Marca, l'attaquant a ressenti ce problème à l'entraînement et a été contraint de se retirer du groupe. Diego Simeone perd désormais son principal atout offensif au moment même où l'Atlético cherche à mettre fin à une série de résultats inquiétante.

« Julián ne se rend pas à Saint-Sébastien en raison d'une élongation musculaire, qui l'a contraint à quitter la séance d'entraînement d'hier », a confirmé le club dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Après les examens pertinents, le staff médical a écarté sa participation au match d'aujourd'hui. »



