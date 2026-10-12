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Diego Simeone assure que Manchester United reste une menace majeure malgré un début de saison difficile en Premier League
Simeone met en garde contre tout relâchement malgré la mauvaise passe de United
Simeone a écarté l’idée que Manchester United soit une équipe sur le déclin, assurant que le club de Premier League reste une menace sérieuse avant leur confrontation en Ligue des champions. Malgré un début de saison poussif qui voit Manchester United stagner en milieu de tableau, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid est convaincu que les qualités de l’équipe et son approche tactique en font un adversaire redoutable en compétition européenne.
Manchester United aborde cette rencontre après un match nul frustrant (1-1) à Old Trafford face à Tottenham, réduit à dix, un résultat qui porte à quatre matches sa série sans victoire en championnat. Avec seulement six points pris lors de ses six premières rencontres nationales, la pression commence à monter sur l’entraîneur Michael Carrick. Simeone estime toutefois que les résultats ne reflètent pas pleinement les récentes prestations de Manchester United.
« Nous affrontons un adversaire qui exerce une pression intense dans votre camp, vous presse rapidement et possède des joueurs rapides », a déclaré Simeone en conférence de presse, selon ESPN. « Malgré ses résultats récents, notamment de nombreux matches nuls, cette équipe crée toujours autant de danger que l’an dernier. C’est une équipe solide. »
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Le pedigree européen de Carrick, socle de la menace qu’il représente
La forme actuelle de Manchester United contraste fortement avec sa réussite de la saison dernière, conclue à la troisième place de Premier League. Carrick avait été salué pour ses ajustements tactiques après avoir succédé à Ruben Amorim à mi-parcours de la saison 2025-2026, ramenant le club dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Si ses résultats sur la scène nationale ont décliné, ses débuts en Europe ont été plus encourageants, avec notamment une nette victoire 4-0 contre Sabah.
Faisant écho aux propos de son entraîneur sur la qualité de l’effectif de Manchester United, le défenseur de l’Atlético David Hancko a rappelé les belles performances du club la saison dernière : « L’an dernier, en Premier League, qui est le meilleur championnat du monde, ils ont réalisé une grande saison. Il y a beaucoup de points positifs, même s’ils n’ont pas bien commencé. Ils ont de grands joueurs et sont incontestablement un géant. Nous devrons jouer à 100 % pour gagner. »
Alvarez sous pression pour répondre aux attentes à l’Atlético de Madrid
Si les difficultés de Manchester United sont le principal sujet de discussion, l’Atlético de Madrid a ses propres problèmes internes à régler, notamment concernant sa star Julian Alvarez. L’attaquant argentin connaît un début de saison 2026-2027 difficile, marqué par les blessures et par des rumeurs persistantes selon lesquelles il souhaitait quitter le club lors du mercato estival. Alvarez a disputé cinq matches toutes compétitions confondues cette saison sans marquer. Il n’a délivré qu’une seule passe décisive, lors de la première journée de la Ligue des champions, dans une défaite 2-1 face à Liverpool.
« Les attaquants qui ont le profil de Julian ont toujours besoin de marquer, pas seulement lui, a déclaré Simeone lundi. Au-delà de sa finition, c’est un joueur collectif qui combine bien avec les autres. Il a bien d’autres atouts que sa capacité à marquer. Il a réalisé une très bonne deuxième mi-temps l’autre jour contre Alavés et j’espère qu’il pourra continuer à progresser pour atteindre le niveau auquel nous voulons tous le voir. »
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L’Atlético aborde un choc européen porté par sa dynamique sur la scène nationale
Alors que Manchester United traverse des difficultés sur la scène nationale, l’Atlético de Madrid aborde cette rencontre en pleine forme en Liga, fort de quatre victoires consécutives contre la Real Sociedad, Osasuna, le Real Madrid et Alavés. Cette série permet à l’équipe de Simeone d’occuper la deuxième place du championnat espagnol avec 19 points, à cinq longueurs d’un FC Barcelone qui a réalisé un sans-faute lors des huit premières journées.
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