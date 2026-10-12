Diego Simeone assure que Manchester United reste une menace majeure malgré un début de saison difficile en Premier League

Simeone a écarté l’idée que Manchester United soit une équipe sur le déclin, assurant que le club de Premier League reste une menace sérieuse avant leur confrontation en Ligue des champions. Malgré un début de saison poussif qui voit Manchester United stagner en milieu de tableau, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid est convaincu que les qualités de l’équipe et son approche tactique en font un adversaire redoutable en compétition européenne.

Manchester United aborde cette rencontre après un match nul frustrant (1-1) à Old Trafford face à Tottenham, réduit à dix, un résultat qui porte à quatre matches sa série sans victoire en championnat. Avec seulement six points pris lors de ses six premières rencontres nationales, la pression commence à monter sur l’entraîneur Michael Carrick. Simeone estime toutefois que les résultats ne reflètent pas pleinement les récentes prestations de Manchester United.

« Nous affrontons un adversaire qui exerce une pression intense dans votre camp, vous presse rapidement et possède des joueurs rapides », a déclaré Simeone en conférence de presse, selon ESPN. « Malgré ses résultats récents, notamment de nombreux matches nuls, cette équipe crée toujours autant de danger que l’an dernier. C’est une équipe solide. »