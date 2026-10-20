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Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Di Gregorio comme Mandas : tu vois Bournemouth, puis tu reviens. Palladino l’attend à Bologne

M. Di Gregorio
Bologne
Mercato
Juventus FC
Bournemouth

Le gardien prêté par la Juventus à Bournemouth pourrait revenir en Serie A en janvier.

Michele Di Gregorio fera-t-il comme Christos Mandas ? Prêté à Bournemouth par la Juventus, le gardien italien pourrait revenir en Serie A dès janvier, après une première partie de saison dans un rôle secondaire en Angleterre. Jusqu’ici, il n’a disputé qu’un match de Coupe de la Ligue, un scénario qui rappelle de près celui vécu par Mandas lors de la saison 2025-26 : transféré de la Lazio à Bournemouth durant l’été, le Grec n’avait pas joué jusqu’en décembre (zéro apparition), avant de revenir à la Lazio en janvier.


Selon le Corriere dello Sport, l’hypothèse d’un retour anticipé de Di Gregorio en Italie prendrait également forme, avec Bologne en première ligne. Le club de Bologne, à la recherche de renforts pour janvier, pourrait miser sur le gardien né en 1997 pour renforcer sa solidité défensive et offrir de nouvelles solutions à Raffaele Palladino, qui a succédé à Domenico Tedesco il y a quelques semaines.


  • Palladino l’attend.

    Un éventuel transfert aurait aussi une motivation sportive : Di Gregorio connaît déjà Palladino, qui l’a entraîné à Monza lors des saisons 2022-23 et 2023-24. L’aventure anglaise du gardien, arrivé cet été de la Juventus sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, s’avère en effet compliquée. L’entraîneur Marco Rose lui a systématiquement préféré le Serbe Djordje Petrovic, ne lui accordant du temps de jeu que lors du match de Carabao Cup contre Lincoln City.


    Après un début de championnat compliqué, Bologne pourrait donc envisager un nouveau prêt jusqu’à la fin de la saison. Les performances pas toujours convaincantes de Skorupski et Pessina, qui se sont relayés dans les buts durant la première partie de la saison, ont renforcé la nécessité de recruter pour rendre le poste plus concurrentiel.


    Pour Di Gregorio, ce serait une nouvelle étape après les difficultés rencontrées à Turin. En deux saisons avec la Juventus, il a disputé 84 matches, perdant progressivement sa place la saison dernière au profit de Mattia Perin. Cet été, tous deux se sont retrouvés hors des plans de la Juventus : pour le gardien né en 1997, la solution a été Bournemouth, tandis qu’un transfert à Palerme avait été envisagé pour Perin.


    Un retour en Italie n’est donc pas à exclure. Et le précédent de Mandas montre qu’une expérience anglaise sans temps de jeu peut rapidement déboucher sur un billet de retour. Janvier pourrait offrir à Di Gregorio l’occasion de se relancer en Serie A, cette fois sous le maillot de Bologne.


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