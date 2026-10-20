Di Gregorio comme Mandas : tu vois Bournemouth, puis tu reviens. Palladino l’attend à Bologne

Michele Di Gregorio fera-t-il comme Christos Mandas ? Prêté à Bournemouth par la Juventus, le gardien italien pourrait revenir en Serie A dès janvier, après une première partie de saison dans un rôle secondaire en Angleterre. Jusqu’ici, il n’a disputé qu’un match de Coupe de la Ligue, un scénario qui rappelle de près celui vécu par Mandas lors de la saison 2025-26 : transféré de la Lazio à Bournemouth durant l’été, le Grec n’avait pas joué jusqu’en décembre (zéro apparition), avant de revenir à la Lazio en janvier.
Selon le Corriere dello Sport, l’hypothèse d’un retour anticipé de Di Gregorio en Italie prendrait également forme, avec Bologne en première ligne. Le club de Bologne, à la recherche de renforts pour janvier, pourrait miser sur le gardien né en 1997 pour renforcer sa solidité défensive et offrir de nouvelles solutions à Raffaele Palladino, qui a succédé à Domenico Tedesco il y a quelques semaines.