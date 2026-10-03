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Bastoni ItalyGetty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Di Canio : « Bastoni ? Mieux vaut être bravache et joindre les actes à la parole que bravache et c** »

Italie
A. Bastoni
Inter
P. Di Canio

L’ancien attaquant a salué l’attitude du défenseur italien.

L’Italie a quitté le Parc des Princes de Paris avec un convaincant match nul 1-1 contre la France. Une rencontre qui relance le moral autour de l’équipe d’Italie et qui donne de l’espoir pour l’avenir. Le but de l’égalisation, signé Alessandro Bastoni, encore lui, a été décisif : il est en train de reconstruire son image avec l’Italie après le flop, malheureusement encore douloureux, du match de Zenica contre la Bosnie.

Un rachat également remarqué par Paolo Di Canio qui, sur le plateau de Sky Sport, n’a pas mâché ses mots pour décrire l’attitude du défenseur de l’Inter.

  • Mancini touché par les critiques

    « Au-delà de tous les moments qu’il y a eus, je retiens deux séquences de deux matches : la première période en Turquie, face à une équipe à notre portée, où nous avons dominé, et la première période contre la France, où il faut accepter la possession des autres et leur qualité supérieure. C’est le mélange parfait pour faire en sorte que cette équipe puisse redevenir compétitive. Mancini ? Les critiques l’ont touché : au début, il a exagéré dans ses déclarations, mais il est intelligent, il sait que si les résultats ne suivent pas, il paiera le double »

  • « Je ne le vois pas comme arrière gauche », Dimarco

    « Les joueurs honorent au maximum le maillot de l’Italie. Moi, je ne vois pas Dimarco comme quatrième base : il a de la jambe, mais il commence à avoir un certain âge et souvent, quand il pousse beaucoup, il risque de se blesser. Ce n’est pas facile de le mettre là et de le faire rendre comme à l’Inter : cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas y être, mais Mancini doit trouver des solutions.

    Ne regardons pas seulement l’acte final, entre-temps il faut aussi collaborer : l’alternance doit avoir des mécanismes, ainsi qu’un degré de technique et de créativité en mouvement qui est différent du fait d’arriver lancé comme il le fait à l’Inter. »

  • « BASTONI, L’AUDACIEUX QUI JOINT LE GESTE À LA PAROLE »

    « Bastoni ? Ils n’ont pas eu grand-chose à faire dans l’axe, il n’y avait pas un vis-à-vis comme Pio Esposito : mais ils ont été très appliqués, attentifs et ponctuels. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’occasions faciles concédées signifie qu’il y a eu une grande compacité.

    La conférence de presse un peu bravache de Bastoni m’a plu, d’autant plus que face à la France il joint les actes à la parole : il n’a rien à voir avec sa position sur le but, là il doit y avoir un milieu de terrain. En revanche, lui arrive avec agressivité puis il marque : lucide, attentif et moi, j’aime les joueurs bravaches qui joignent les actes à la parole. Il y a deux possibilités : soit tu fais le bravache et tu es un c...n, soit tu es bravache et tu me plais parce que tu joignes les actes à la parole. Lui, il est en train de le faire.

    Il ne faut plus regarder vers la Bosnie : ça doit te peser, mais avec de la personnalité tu dois le laisser glisser sur toi et en faire quelque chose qui te donne des motivations. Cela aide un entraîneur retrouvé qui a de la crédibilité ».

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