« Bastoni ? Ils n’ont pas eu grand-chose à faire dans l’axe, il n’y avait pas un vis-à-vis comme Pio Esposito : mais ils ont été très appliqués, attentifs et ponctuels. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’occasions faciles concédées signifie qu’il y a eu une grande compacité.

La conférence de presse un peu bravache de Bastoni m’a plu, d’autant plus que face à la France il joint les actes à la parole : il n’a rien à voir avec sa position sur le but, là il doit y avoir un milieu de terrain. En revanche, lui arrive avec agressivité puis il marque : lucide, attentif et moi, j’aime les joueurs bravaches qui joignent les actes à la parole. Il y a deux possibilités : soit tu fais le bravache et tu es un c...n, soit tu es bravache et tu me plais parce que tu joignes les actes à la parole. Lui, il est en train de le faire.

Il ne faut plus regarder vers la Bosnie : ça doit te peser, mais avec de la personnalité tu dois le laisser glisser sur toi et en faire quelque chose qui te donne des motivations. Cela aide un entraîneur retrouvé qui a de la crédibilité ».