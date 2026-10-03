L’Italie a quitté le Parc des Princes de Paris avec un convaincant match nul 1-1 contre la France. Une rencontre qui relance le moral autour de l’équipe d’Italie et qui donne de l’espoir pour l’avenir. Le but de l’égalisation, signé Alessandro Bastoni, encore lui, a été décisif : il est en train de reconstruire son image avec l’Italie après le flop, malheureusement encore douloureux, du match de Zenica contre la Bosnie.
Un rachat également remarqué par Paolo Di Canio qui, sur le plateau de Sky Sport, n’a pas mâché ses mots pour décrire l’attitude du défenseur de l’Inter.