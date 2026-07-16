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« Dévasté » : Jude Bellingham, presque inconsolable, réagit à l'élimination de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Argentine
Bellingham est sous le choc après ce retournement de situation en toute fin de match.
Après une défaite 2-1 qui a vu l’Argentine arracher la victoire dans les dernières secondes du match, Bellingham a eu du mal à accepter cette défaite qui a privé l’Angleterre de sa première qualification pour une finale de Coupe du monde depuis 1966. Le milieu de terrain, qui a terminé le tournoi avec un bilan impressionnant de sept contributions à des buts, dont un doublé sensationnel contre la Norvège au tour précédent, n’a pas pu cacher son émotion lors de ses obligations d’après-match. Après une saison éprouvante au Real Madrid et la douleur de la finale de l’Euro 2024, ce nouveau revers semblait avoir porté un coup dur au joueur de 23 ans.
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Les excuses déchirantes de Bellingham à ses supporters
Au sortir de la demi-finale, Jude Bellingham a livré un témoignage poignant sur le poids psychologique de l’élimination. « Je pense qu’on peut tirer beaucoup d’enseignements de cette expérience, mais c’est vraiment déchirant. Je voulais faire partie d’une équipe d’Angleterre qui y parvienne enfin et franchisse la ligne d’arrivée. Être ici, à répéter aux supporters ce qu’ils entendent depuis des années, c’est vraiment déchirant », a admis le milieu de terrain.
La frustration se lisait sur son visage alors qu’il peinait à trouver les mots pour consoler toute une nation. Il a conclu : « J’aimerais pouvoir offrir une ou deux victoires de plus, mais pour l’instant, j’ai un peu la tête qui tourne à cause de la déception, alors je suis désolé. »
Tuchel assume l’entière responsabilité de cet effondrement tactique.
Alors que les joueurs en subissaient les conséquences sur le terrain, l’entraîneur Thomas Tuchel n’a pas tardé à endosser la responsabilité de ce résultat. L’Angleterre avait ouvert le score grâce à Anthony Gordon, mais la décision de passer à une formation défensive a permis à l’Argentine de prendre le dessus. Tuchel a admis que ce changement tactique avait échoué, soulignant que son équipe était devenue passive dès qu’elle était passée à une défense à cinq.
« Nous avons choisi de passer à une défense à cinq parce que les espaces étaient trop grands. L’Argentine a pris plus de risques, a imposé un rythme plus élevé et a peut-être joué en se disant qu’elle n’avait plus rien à perdre, ce qui l’a libérée et nous a fait reculer. Nous avons alors évolué avec la sensation d’avoir beaucoup à perdre. La responsabilité revient à l’entraîneur, et quand ça ne marche pas, il est facile de dire que c’était une erreur. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les Three Lions ?
Malgré les critiques suscitées par ses remplacements, l’avenir de Tuchel à la tête de l’équipe nationale semble assuré. Le directeur général de la Fédération anglaise de football (FA), Mark Bullingham, aurait apporté son soutien total à l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich ; l’Allemand devrait ainsi rester en poste jusqu’à l’Euro 2028, qui se déroulera en Angleterre. Tuchel a lui-même confirmé qu’il n’avait pas l’intention de démissionner, déclarant : « Nous allons respecter le contrat jusqu’à l’Euro à domicile. »
L’Angleterre doit désormais se résigner à disputer samedi le match pour la troisième place contre la France. Même si une médaille de bronze constituerait son meilleur résultat depuis 60 ans, cela ne sera guère réconfortant pour Bellingham et ses coéquipiers. Pour l’instant, l’attention reste focalisée sur le caractère déchirant de cette élimination et sur le long chemin de la reconstruction qui les attend avant d’accueillir la compétition continentale dans deux ans.
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