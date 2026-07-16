« Dévasté » : Jude Bellingham, presque inconsolable, réagit à l'élimination de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Argentine

Au sortir de la demi-finale, Jude Bellingham a livré un témoignage poignant sur le poids psychologique de l’élimination. « Je pense qu’on peut tirer beaucoup d’enseignements de cette expérience, mais c’est vraiment déchirant. Je voulais faire partie d’une équipe d’Angleterre qui y parvienne enfin et franchisse la ligne d’arrivée. Être ici, à répéter aux supporters ce qu’ils entendent depuis des années, c’est vraiment déchirant », a admis le milieu de terrain.

La frustration se lisait sur son visage alors qu’il peinait à trouver les mots pour consoler toute une nation. Il a conclu : « J’aimerais pouvoir offrir une ou deux victoires de plus, mais pour l’instant, j’ai un peu la tête qui tourne à cause de la déception, alors je suis désolé. »







