Deux figures emblématiques font leur retour : une surprise qui doit marquer le début d’une nouvelle ère au FC Bayern

Un autre exemple récent est le parcours de Martin Demichelis, qui a débuté sa carrière d’entraîneur principal au sein des équipes de jeunes et de la réserve du FC Bayern Munich et qui a depuis remis sur les rails le RCD Majorque, club de première division espagnole menacé de relégation. Depuis son arrivée, le RCD a remporté trois de ses sept matches de championnat et n’en a perdu que deux, dont une victoire de prestige contre le Real Madrid.

C’est désormais au tour de Dante de se lancer dans une carrière d’entraîneur prometteuse au Bayern. Le héros du triplé de 2013, auteur de 133 matchs officiels sous le maillot munichois, met définitivement un terme à sa carrière à 42 ans à l’OGC Nice, en France. Bien qu’il soit toujours capitaine de l’équipe azuréenne, il n’a disputé que 16 matchs cette saison. Son physique, érodé par les rigueurs du haut niveau, l’a contraint à plusieurs arrêts : une vieille blessure au genou et une lésion au mollet ont réduit son temps de jeu cette saison.

Cet été, il réalisera un rêve personnel en revenant au FC Bayern. Il y a un an et demi, l’homme de 42 ans déclarait déjà, dans une interview au magazine du club 51, vouloir devenir entraîneur. Il souhaite « transmettre » l’expérience acquise au cours de plus de 600 matchs officiels et « faire de chaque joueur un meilleur footballeur et un meilleur être humain ». Son rêve était de revenir un jour au FCB en tant qu’entraîneur. Ce rêve va désormais se réaliser, marquant le début d’une nouvelle ère.