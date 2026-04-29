Selon Sport Bild, le retour spectaculaire du héros du triplé doit lancer une nouvelle ère sur le banc du club le plus titré d’Allemagne.
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Deux figures emblématiques font leur retour : une surprise qui doit marquer le début d’une nouvelle ère au FC Bayern
À l’avenir, la réserve du Bayern Munich sera confiée en priorité à de jeunes ex-professionnels ayant, autant que possible, porté le maillot du club. L’idée n’est pas d’assurer la continuité sur le banc des U23, mais de transformer ce poste en tremplin pour futurs entraîneurs.
Les jeunes coachs gagneront ainsi en expérience au Bayern avant de postuler à des postes plus prestigieux ailleurs, tandis que le club espère profiter de leurs nouveaux réseaux lorsqu’ils partiront, mais resteront liés au champion d’Allemagne en titre.
Le directeur sportif Christoph Freund, arrivé en 2023 après huit années couronnées de succès au RB Salzbourg, a été l’un des principaux architectes de cette nouvelle orientation, qui s’inspire ouvertement du modèle autrichien.
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Sebastian Hoeneß incarne parfaitement les opportunités offertes au FC Bayern II.
Nombreux sont les anciens coachs formés à la RB Academy qui, après avoir fait leurs armes au club, ont poursuivi leur carrière ailleurs tout en restant très courtisés sur le marché des entraîneurs. Marco Rose, Adi Hütter, Jesse Marsch, Matthias Jaissle, Roger Schmidt ou encore Pepijn Lijnders illustrent parfaitement cette tendance.
Ces dernières années, l’exemple de Sebastian Hoeneß a par ailleurs démontré que les équipes réserves du FC Bayern peuvent aussi servir de tremplin vers une carrière d’entraîneur de premier plan. Après avoir mené la deuxième équipe munichoise au titre de champion de troisième division en 2020, le technicien s’est engagé à Hoffenheim avant de rejoindre le VfB Stuttgart suite à son licenciement.
Il a ensuite sauvé les Souabes de la relégation, puis les a ramenés parmi l’élite nationale et européenne. Sous sa houlette, le VfB a terminé vice-champion, s’est qualifié pour la Ligue des champions et a remporté la Coupe d’Allemagne. Récemment, des rumeurs ont même couru selon lesquelles le Real Madrid s’intéresserait au neveu du patron du Bayern, Uli Hoeneß.
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Dante, au FC Bayern, suit les pas de Hoeneß et Demichelis.
Un autre exemple récent est le parcours de Martin Demichelis, qui a débuté sa carrière d’entraîneur principal au sein des équipes de jeunes et de la réserve du FC Bayern Munich et qui a depuis remis sur les rails le RCD Majorque, club de première division espagnole menacé de relégation. Depuis son arrivée, le RCD a remporté trois de ses sept matches de championnat et n’en a perdu que deux, dont une victoire de prestige contre le Real Madrid.
C’est désormais au tour de Dante de se lancer dans une carrière d’entraîneur prometteuse au Bayern. Le héros du triplé de 2013, auteur de 133 matchs officiels sous le maillot munichois, met définitivement un terme à sa carrière à 42 ans à l’OGC Nice, en France. Bien qu’il soit toujours capitaine de l’équipe azuréenne, il n’a disputé que 16 matchs cette saison. Son physique, érodé par les rigueurs du haut niveau, l’a contraint à plusieurs arrêts : une vieille blessure au genou et une lésion au mollet ont réduit son temps de jeu cette saison.
Cet été, il réalisera un rêve personnel en revenant au FC Bayern. Il y a un an et demi, l’homme de 42 ans déclarait déjà, dans une interview au magazine du club 51, vouloir devenir entraîneur. Il souhaite « transmettre » l’expérience acquise au cours de plus de 600 matchs officiels et « faire de chaque joueur un meilleur footballeur et un meilleur être humain ». Son rêve était de revenir un jour au FCB en tant qu’entraîneur. Ce rêve va désormais se réaliser, marquant le début d’une nouvelle ère.