5 juillet 2024, Neckarstadion de Stuttgart. D’une tête décisive en toute fin de prolongation, Mikel Merino a soudainement éteint les espoirs allemands de remporter l’Euro à domicile, en quart de finale face à l’Espagne. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a alors commenté : « C’est dur de devoir attendre deux ans avant de devenir champion du monde. » Puis, avec un sourire, il a ajouté : « Cette déclaration vous plaît, vos yeux s’écarquillent tous, c’est dingue ! »
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Deux exemples encourageants : comment l’annonce audacieuse de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde pourrait bien se concrétiser
Malgré la déception, il a immédiatement tourné son regard vers l’avenir avec une phrase depuis largement reprise. À l’époque, cette déclaration de guerre avait été bien accueillie par la plupart des supporters et des experts. Elle ne paraissait même pas audacieuse au vu des impressions laissées par le tournoi précédent.
Nommé à la tête de la Mannschaft à l’automne 2023 après le départ de Hansi Flick, Nagelsmann avait immédiatement relancé l’enthousiasme, le plus fort depuis l’Euro 2016. Après trois tournois majeurs manqués consécutivement, la sélection et son public s’étaient retrouvés lors du Championnat d’Europe à domicile. L’élimination dramatique face à l’Espagne, future championne d’Europe, avait touché l’âme du football national et fait naître l’espoir d’un avenir couronné de succès.
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Équipe d’Allemagne : les deux couacs qui ont plombé l’ambiance en 2025
Grâce à des victoires parfois enthousiasmantes en Ligue des Nations contre les Pays-Bas, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, l’euphorie s’est d’abord emparée du quotidien de l’équipe nationale, pourtant souvent laborieux. En mars 2025, l’Allemagne a éliminé l’Italie, son bête noir, en quarts de finale, et s’est qualifiée pour le Final Four, qu’elle a eu l’honneur d’accueillir.
Fort des bons résultats de l’année précédente, le tournoi était présenté comme un mini-Euro à domicile, mais l’engouement n’a pas atteint le niveau de 2024. Battue logiquement par le Portugal puis par la France, la Mannschaft a conclu la compétition à la quatrième et dernière place, signe que l’équipe de la DFB restait encore loin du top mondial.
Ce premier revers a été suivi, en septembre 2025, d’un second, bien plus grave : une défaite humiliante 0-2 en Slovaquie lors de l’entame des qualifications pour la Coupe du monde. D’un coup, l’objectif n’était plus de conquérir un titre en Amérique du Nord, mais de savoir si l’Allemagne se qualifierait tout simplement. Après ce revers, la cote de popularité de Nagelsmann auprès des supporters, des experts et d’Uli Hoeneß a chuté.
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Les déclarations et décisions controversées de Julian Nagelsmann
Son attitude toujours aussi affirmée face aux médias était désormais perçue non plus comme rafraîchissante, mais comme narcissique. Plusieurs de ses déclarations, parfois discutables voire inexactes – sur le temps de jeu d’Aleksandar Pavlovic, la puissance de tête de Leon Goretzka ou le positionnement idéal de Felix Nmecha – ont surpris. Il avait également promis en grande pompe un poste de milieu de terrain à Joshua Kimmich, avant de revenir sur sa décision après seulement deux matchs.
Ses critiques détaillées, formulées dans une interview retentissante accordée au magazine Kicker en mars, ont ouvert des débats aussi vifs qu’inutiles. L’attention s’est ensuite rapidement focalisée sur le retour de Manuel Neuer, alors âgé de 40 ans, que toutes les parties concernées avaient pourtant démenti à plusieurs reprises. Sur le plan sportif, le choix se défend malgré les interrogations sur l’état de santé du joueur, mais la communication et la façon dont le gardien intérimaire Oliver Baumann a été écarté ont été maladroites. De même, l’intervention timide de Nagelsmann dans l’émission « Aktuelles Sportstudio » de la ZDF, juste avant l’annonce de la liste, n’a pas dissipé les doutes.
Lorsqu’une blessure a écarté le jeune espoir Lennart Karl, au style audacieux, pendant la préparation, le sélectionneur a surpris en ne le remplaçant pas par l’attaquant prometteur Said El Mala, mais en convoquant Assan Ouedraogo, un nouveau milieu de terrain. Depuis, Nagelsmann est resté sur la défensive pendant des semaines.
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L'Allemagne entame la Coupe du monde avec neuf victoires consécutives
Passée sous les radars, une donnée retient l’attention : depuis la défaite 0-2 contre la Slovaquie en septembre, l’Allemagne a enchaîné neuf victoires en neuf matchs. Jamais l’équipe de la DFB n’avait abordé une Coupe du monde avec une telle série. La qualification a été validée avec autorité, et les quatre matchs amicaux disputés cette année ont également été remportés. Reste que la convaincance n’a pas toujours été au rendez-vous, et que les adversaires, de niveau international moyen, n’ont pas tous constitué des tests probants.
Après l’Euro 2024, des cadres expérimentés comme Toni Kroos et Ilkay Gündogan ont tiré leur révérence. En deux ans, Nagelsmann a donc testé plusieurs nouveaux venus, dont Nathaniel Brown, dont la titularisation actuelle surprend encore un peu. Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha, le nouveau duo de milieux défensifs, se sont imposés comme titulaires.
Le noyau dur reste néanmoins inchangé : pour le match d’ouverture contre Curaçao dimanche à 19 h, six joueurs devraient être alignés d’entrée, tout comme contre l’Espagne. Outre le revenant Neuer et le capitaine Kimmich, on attend Jonathan Tah, Leroy Sané, Jamal Musiala et Kai Havertz, tandis que Florian Wirtz, alors remplaçant, complétera le groupe. Lors de la Coupe du monde à venir, beaucoup dépendra de la capacité de Musiala et Wirtz, deux génies du ballon récemment un peu en retrait, à retrouver leur meilleur niveau.
Selon les cotes des bookmakers, la Mannschaft est considérée comme un simple outsider.
Dans l’ensemble, l’annonce de Nagelsmann concernant le titre semble aujourd’hui plus irréaliste qu’elle ne l’était juste après l’élimination de l’Euro face à l’Espagne. « Je n’ai pas l’impression que nous fassions partie des grands favoris. Il faut être honnête », a récemment déclaré Leon Goretzka, absent du groupe en 2024. « Néanmoins, il est bien sûr tout à fait justifié que l’on attende beaucoup de nous en tant que nation de football. »
Chez les bookmakers, l’Allemagne n’est qu’un outsider pour le titre : la cote pour une victoire est de 1 contre 15. L’Espagne est donc considérée comme la grande favorite, devant la France – possible adversaire en huitièmes –, l’Angleterre, le Portugal, le Brésil et l’Argentine.
Il n’empêche que les conditions semblent réunies pour qu’une dynamique positive s’installe rapidement. Souvenons-nous : en 2018 et 2022, la Mannschaft avait immédiatement subi une pression immense après des revers initiaux face au Mexique puis au Japon. Cette fois, elle entame la compétition contre Curaçao, que les bookmakers présentent comme l’équipe la plus faible de la compétition.
L’Allemagne avait déjà démontré, lors de l’Euro à domicile, ce qu’un succès inaugural pouvait apporter : un 5-1 enthousiasmant contre l’Écosse. Souvenons-nous aussi de la Coupe du monde 2002, lorsque la Mannschaft, après un retentissant 8-0 face à l’Arabie saoudite, avait surpris en atteignant la finale.