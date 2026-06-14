Grâce à des victoires parfois enthousiasmantes en Ligue des Nations contre les Pays-Bas, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, l’euphorie s’est d’abord emparée du quotidien de l’équipe nationale, pourtant souvent laborieux. En mars 2025, l’Allemagne a éliminé l’Italie, son bête noir, en quarts de finale, et s’est qualifiée pour le Final Four, qu’elle a eu l’honneur d’accueillir.

Fort des bons résultats de l’année précédente, le tournoi était présenté comme un mini-Euro à domicile, mais l’engouement n’a pas atteint le niveau de 2024. Battue logiquement par le Portugal puis par la France, la Mannschaft a conclu la compétition à la quatrième et dernière place, signe que l’équipe de la DFB restait encore loin du top mondial.

Ce premier revers a été suivi, en septembre 2025, d’un second, bien plus grave : une défaite humiliante 0-2 en Slovaquie lors de l’entame des qualifications pour la Coupe du monde. D’un coup, l’objectif n’était plus de conquérir un titre en Amérique du Nord, mais de savoir si l’Allemagne se qualifierait tout simplement. Après ce revers, la cote de popularité de Nagelsmann auprès des supporters, des experts et d’Uli Hoeneß a chuté.