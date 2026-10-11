José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, continue d'apporter quelques ajustements à sa composition, dans le but d'exploiter au maximum les ressources de son effectif.

Selon le réseau Defensa Central, Mourinho cherche à évaluer la capacité de son équipe à hausser son niveau, en particulier au vu de la polyvalence de certains joueurs, capables d'occuper plusieurs rôles.

À ce titre, quatre noms se détachent : Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold et Arda Güler, à qui il pourrait être demandé de changer de poste.

Lors de la rencontre face à Villarreal, alors que le score indiquait un 0-0, Mourinho a décidé de faire évoluer Valverde au poste d'arrière droit. Il souhaitait renforcer la puissance offensive de son équipe sans nuire à ses capacités défensives. La décision s'est avérée payante, Valverde ayant été à l'origine de l'unique but du match grâce à une passe décisive pour Diomandé.

Mourinho a pris en compte ces possibilités et n'a pas exclu de modifier les postes de plusieurs joueurs dotés de la capacité d'assumer des rôles différents.

Il pourrait avoir recours à ces options lors des prochains matches, en fonction des absences dont pourrait souffrir l'équipe, ou lorsqu'il aura besoin de solutions de rechange susceptibles de l'aider à améliorer le rendement collectif.