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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Des solutions hors du cadre : Mourinho prévoit de changer les postes de 4 joueurs

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
A. Guler
T. Alexander-Arnold
Aurélien Tchouaméni
F. Valverde
Espagne

L'entraîneur portugais veut exploiter la polyvalence des joueurs du Real Madrid

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, continue d'apporter quelques ajustements à sa composition, dans le but d'exploiter au maximum les ressources de son effectif.

Selon le réseau Defensa Central, Mourinho cherche à évaluer la capacité de son équipe à hausser son niveau, en particulier au vu de la polyvalence de certains joueurs, capables d'occuper plusieurs rôles.

À ce titre, quatre noms se détachent : Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold et Arda Güler, à qui il pourrait être demandé de changer de poste.

Lors de la rencontre face à Villarreal, alors que le score indiquait un 0-0, Mourinho a décidé de faire évoluer Valverde au poste d'arrière droit. Il souhaitait renforcer la puissance offensive de son équipe sans nuire à ses capacités défensives. La décision s'est avérée payante, Valverde ayant été à l'origine de l'unique but du match grâce à une passe décisive pour Diomandé.

Mourinho a pris en compte ces possibilités et n'a pas exclu de modifier les postes de plusieurs joueurs dotés de la capacité d'assumer des rôles différents.

Il pourrait avoir recours à ces options lors des prochains matches, en fonction des absences dont pourrait souffrir l'équipe, ou lorsqu'il aura besoin de solutions de rechange susceptibles de l'aider à améliorer le rendement collectif.

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    L'option d'aligner Arnold au milieu de terrain

    Valverde a évolué au poste de latéral droit durant la seconde période de la rencontre face à Villarreal, dans le but d'apporter davantage de profondeur offensive au club sur le côté droit. Il s'agit là de l'une des options dont dispose Mourinho, qui peut également aligner Arnold au milieu de terrain, une solution déjà tentée contre l'Inter Milan, mais qui n'a pas donné le résultat escompté.

    Cela étant, l'Anglais peut apporter de grands bénéfices au milieu de terrain dans d'autres circonstances. En effet, lorsque le Real Madrid affronte des équipes qui reculent, s'appuient sur un bloc défensif compact et laissent la possession du ballon au club merengue, Trent peut devenir un élément décisif.

    Son importance réside dans sa capacité à distribuer le ballon et à créer le jeu, en particulier s'il évolue aux côtés d'un joueur comme Tchouaméni, capable d'assurer la couverture défensive nécessaire. Cette utilisation pourrait aider à trouver les espaces au sein des défenses adverses et à les percer.

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    Tchouaméni, une option supplémentaire pour Mourinho dans l'axe de la défense

    Le Real Madrid doit faire face aux blessures d'Eder Militao et de Raul Asencio, alors qu'Ibrahima Konaté vient tout juste de retrouver sa pleine disponibilité. À cela s'ajoute l'état physique d'Antonio Rüdiger, qui ne lui permet plus d'enchaîner un grand nombre de minutes consécutives.

    Ces circonstances pourraient pousser l'entraîneur Mourinho à chercher un joueur pour accompagner Dean Huijsen dans l'axe de la défense.

    Tchouaméni semble être l'option retenue, après que l'entraîneur a suivi ses prestations à ce poste lors des saisons précédentes.

    Mourinho estime que le joueur français est capable d'apporter une grande stabilité à la ligne arrière, et il le préfère au recours à l'un des joueurs du centre de formation du club, surtout au vu de l'expérience que Tchouaméni a déjà acquise en évoluant dans l'axe de la défense.

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    Güler pourrait évoluer dans un rôle plus reculé sur le terrain

    Arda Güler a déjà évolué au poste de meneur de jeu, sur l'aile droite, ainsi qu'aux côtés du milieu défensif.

    Mourinho a remarqué que le joueur turc pouvait apporter beaucoup lorsqu'il se déplace dans l'axe du terrain.

    Le poste occupé par Jude Bellingham fait partie des positions où Güler pourrait briller davantage, grâce à sa capacité à délivrer la passe décisive et à créer des occasions pour ses coéquipiers.

    Il est certain que l'Anglais apporte beaucoup à l'équipe, et Mourinho n'envisage pas pour l'instant de l'écarter du onze de départ.

    Néanmoins, le technicien portugais peut chercher une solution alternative en alignant Güler sur certains matches, ou en lui donnant la liberté de quitter le côté droit pour se replacer dans l'axe.

    Valverde pourrait tirer profit de ce mouvement, en occupant le poste d'arrière droit et en se projetant sur le côté, ce qui permettrait à l'équipe de conserver son équilibre et de répartir différemment les tâches offensives.

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