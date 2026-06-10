Des sanctions sévères l’attendent… Que se passerait-il si l’Iran se retirait de la Coupe du monde ?

Le ministre iranien des Sports, Ahmad Daniyamali, a averti que la sélection nationale quitterait immédiatement la Coupe du monde 2026 en cas de slogans politiques dans les tribunes. Cette déclaration musclée soulève la question des sanctions que la FIFA pourrait infliger à l’équipe asiatique si elle mettait ses menaces à exécution.

Diniamali a déclaré au site iranien « Varzesh3 » que « les autorités iraniennes ont informé la FIFA que la délégation de l'équipe quitterait le stade dès qu'elle entendrait des slogans politiques pendant les matchs ».

L’équipe aborde la Coupe du monde dans un contexte politique tendu, en raison des frictions militaires avec les États-Unis depuis février, ce qui pourrait compliquer l’organisation de son séjour et de ses déplacements.

L’équipe d’Iran évolue dans le groupe G, aux côtés de l’Égypte, de la Belgique et de la Nouvelle-Zélande.

Les Iraniens entameront leur parcours face à la Nouvelle-Zélande tôt mardi prochain, défieront la Belgique le soir du 21 juin, puis clôtureront leur phase de groupes contre l’Égypte le matin du 27.