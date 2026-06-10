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Loai Mohamed

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Des sanctions sévères l’attendent… Que se passerait-il si l’Iran se retirait de la Coupe du monde ?

FEATURES
Iran vs Nouvelle-Zélande
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Nouvelle-Zélande
Coupe du monde
Belgique vs Iran
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Egypte vs Iran
Egypte
Iran
Nouvelle-Zélande
É.-U.
Belgique
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Après les menaces du ministre iranien… Que prévoient les règlements de la FIFA pour la Coupe du monde ?

Le ministre iranien des Sports, Ahmad Daniyamali, a averti que la sélection nationale quitterait immédiatement la Coupe du monde 2026 en cas de slogans politiques dans les tribunes. Cette déclaration musclée soulève la question des sanctions que la FIFA pourrait infliger à l’équipe asiatique si elle mettait ses menaces à exécution.

Diniamali a déclaré au site iranien « Varzesh3 » que « les autorités iraniennes ont informé la FIFA que la délégation de l'équipe quitterait le stade dès qu'elle entendrait des slogans politiques pendant les matchs ».

L’équipe aborde la Coupe du monde dans un contexte politique tendu, en raison des frictions militaires avec les États-Unis depuis février, ce qui pourrait compliquer l’organisation de son séjour et de ses déplacements.

L’équipe d’Iran évolue dans le groupe G, aux côtés de l’Égypte, de la Belgique et de la Nouvelle-Zélande.

Les Iraniens entameront leur parcours face à la Nouvelle-Zélande tôt mardi prochain, défieront la Belgique le soir du 21 juin, puis clôtureront leur phase de groupes contre l’Égypte le matin du 27.

  • Que prévoient les règlements de la FIFA en cas de forfait ?

    L’article 6 du règlement de la Coupe du monde 2026 de la FIFA énonce que « toutes les associations membres participantes s’engagent à disputer tous leurs matchs de la Coupe du monde 2026 jusqu’à leur élimination officielle de la compétition ».

    Selon ce même article, toute Fédération membre participante qui se retire de la compétition 30 jours ou plus avant la date de son premier match de la phase finale s’expose à une amende d’au moins 250 000 francs suisses infligée par la Commission de discipline de la FIFA.

    Si le retrait intervient à moins de 30 jours du premier match de la phase finale, l’amende minimale s’élève à 500 000 francs suisses.

    Si une fédération membre n’est pas admise au tournoi, en est exclue ou se retire après le coup d’envoi, la Commission de discipline de la FIFA peut prononcer des sanctions disciplinaires supplémentaires.

    La Commission prend notamment en compte le moment du retrait ou de l’exclusion, la gravité de l’infraction à l’origine du refus d’admission ou de l’exclusion, les éventuelles circonstances atténuantes et toute autre donnée pertinente.

    Ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion de la fédération concernée des compétitions futures de la FIFA, ou son remplacement par une autre fédération. Le Conseil de la FIFA ou la commission compétente peut également décider de la remplacer.

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  • Versement d’indemnités et suppression des primes

    Conformément à l’article 6, tout match non disputé ou annulé, sauf en cas de force majeure reconnue par la FIFA, peut entraîner des sanctions disciplinaires infligées par la Commission de discipline à la ou aux associations membres concernées.

    De même, le Conseil de la FIFA peut contraindre toute association membre participante qui se retire de la Coupe du monde 2026, ou dont le comportement entraîne la non-tenue ou l’annulation d’un match, à indemniser la FIFA, la société locale affiliée ou toute autre fédération membre participante pour les dépenses ou dommages résultant de ce comportement, y compris les sommes supplémentaires versées par la FIFA à la fédération de remplacement.

    Enfin, la fédération en question perd tout droit à des primes ou à toute autre revenu financier de la part de la FIFA ou de sa filiale locale.

  • Attributions de la FIFA

    La FIFA détient une compétence exclusive pour gérer l’exclusion d’une sélection de la compétition.

    Le règlement précise que « si une association membre participante se retire ou est exclue de la Coupe du monde 2026, la FIFA statue sur la manière de traiter ce cas et prend les mesures qu’elle juge nécessaires. Elle peut notamment la remplacer par une autre association ».

    Si une fédération membre se retire ou est exclue avant la fin de la phase de groupes, tous ses résultats sont annulés.

    La FIFA se réserve par ailleurs le droit d’annuler, de reprogrammer ou de délocaliser un ou plusieurs matchs, voire l’ensemble de la compétition, si elle l’estime nécessaire, notamment en cas de force majeure ou de préoccupations liées à la santé, à la sécurité ou à la sûreté.