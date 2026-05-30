Des rires bruyants aux dépens de Michael Olise : Marcus Thuram et Kylian Mbappé se moquent de la star du Bayern Munich

« Quand Thuram imite Olise. Attendez de voir la réaction de Michael à la fin » : tel est le titre de la vidéo publiée par les Bleus sur leur compte Instagram. Avant une séance d’entraînement, Olise est assis à côté de Mbappé, légèrement à l’écart du terrain, lorsque la star du Real attire l’attention du joueur du Bayern sur le numéro que Thuram est en train de faire à quelques mètres de là.

L’ancien joueur de Gladbach s’est enroulé autour du visage un objet ressemblant à une serviette, peut-être une poche réfrigérante. C’est déjà la première allusion à Olise, que l’on a souvent vu au FCB, avant les matchs, avec une casquette enfoncée profondément sur le visage. Avant la demi-finale aller de la Ligue des champions face au PSG, il avait même arboré une écharpe lui masquant la bouche, ne laissant visible que ses yeux.

« C’est qui ? », lance alors Thuram à Mbappé avant d’effectuer une brève inspection de la pelouse. Quelques secondes plus tard, l’attaquant fait demi-tour et éclate de rire, imité aussitôt par l’avant-centre du PSG.