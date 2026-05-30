L’attaquant du FC Bayern Munich doit donc subir les moqueries de ses deux coéquipiers en équipe nationale, Marcus Thuram (Inter Milan) et Kylian Mbappé (Real Madrid).
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Des rires bruyants aux dépens de Michael Olise : Marcus Thuram et Kylian Mbappé se moquent de la star du Bayern Munich
« Quand Thuram imite Olise. Attendez de voir la réaction de Michael à la fin » : tel est le titre de la vidéo publiée par les Bleus sur leur compte Instagram. Avant une séance d’entraînement, Olise est assis à côté de Mbappé, légèrement à l’écart du terrain, lorsque la star du Real attire l’attention du joueur du Bayern sur le numéro que Thuram est en train de faire à quelques mètres de là.
L’ancien joueur de Gladbach s’est enroulé autour du visage un objet ressemblant à une serviette, peut-être une poche réfrigérante. C’est déjà la première allusion à Olise, que l’on a souvent vu au FCB, avant les matchs, avec une casquette enfoncée profondément sur le visage. Avant la demi-finale aller de la Ligue des champions face au PSG, il avait même arboré une écharpe lui masquant la bouche, ne laissant visible que ses yeux.
« C’est qui ? », lance alors Thuram à Mbappé avant d’effectuer une brève inspection de la pelouse. Quelques secondes plus tard, l’attaquant fait demi-tour et éclate de rire, imité aussitôt par l’avant-centre du PSG.
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Thuram et Mbappé explosent de rire, tandis qu’Olise se contente d’un sourire las.
Contexte : déjà remarqué au Bayern pour ses reconnaissances éclair de la pelouse avant les matchs, Olise a encore fait mouche. Fidèle à son image décontractée, l’ailier ne consacre que quelques secondes à l’inspection, souvent casquette bien enfoncée sur les yeux, avant de repartir aussitôt.
Sa réaction face aux plaisanteries de Thuram et Mbappé était tout à fait dans son style : un simple sourire las et un hochement de tête, comme en réponse à la mise en scène de ses deux amis.
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Olise, Mbappé et leurs coéquipiers conduiront-ils les Bleus vers un troisième sacre mondial ?
Olise, auteur d’un doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne avec le Bayern la saison passée, peaufine actuellement sa préparation au centre national de Clairefontaine avec les Bleus en vue de la Coupe du monde 2026. Le candidat au Ballon d’Or pourrait jouer un rôle clé dans la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La France, parmi les grands favoris, espère conquérir un troisième titre mondial après 1998 et 2018.
Son attaque, emmenée par Olise, Mbappé et la star du PSG Ousmane Dembélé, fait déjà figure de force de frappe redoutable. Sans oublier les autres atouts offensifs de renom – Thuram, Désiré Doué (PSG), Bradley Barcola (PSG) ou Rayan Cherki (Manchester City) – capables de faire trembler n’importe quelle défense.
Avant de s’envoler pour l’Amérique du Nord, les Bleus disputeront deux derniers matchs de préparation à domicile : le 4 juin à Nantes contre la Côte d’Ivoire, puis quatre jours plus tard à Lille face à l’Irlande du Nord. Le premier match de la France, programmé le 16 juin, l’opposera au Sénégal, puis elle affrontera la Norvège d’Erling Haaland et le Canada dans ce qui est considéré comme le groupe le plus relevé de la phase de poules. L’Irak, deuxième adversaire des Bleus le 22 juin, endosse logiquement le rôle d’outsider ; enfin, le dernier match de poule contre la Norvège est programmé le 26 juin.
Michael Olise : le parcours international du joueur avec l’équipe de France à ce jour
Première sélection en équipe nationale
6 septembre 2024, défaite 1-3 contre l'Italie (Ligue des Nations)
Sélections
15
Buts en sélection
4
Premier but en sélection
23 mars 2025 (Ligue des Nations contre la Croatie, 7-4 aux tirs au but)